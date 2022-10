Sigma annonce le lancement de LIXA, son ERP Finance Saas

Cette solution comptable et financière 100% cloud et sécurisée intègre nativement un Business Process Management pour modéliser les processus financiers et opérationnels au service des besoins métiers.



Un ERP 100% cloud et sécurisé pour une productivité accrue



Avec ses 50 ans d’expertise et ses 60 collaborateurs dédiés à l’édition et l’intégration de solutions finance, Sigma lance sa solution ERP Finance (Enterprise Resource Planning) en SaaS. Cette nouvelle offre, baptisée LIXA, a été présentée lors des Salons Solutions. Offrant modernité et intuitivité, elle est personnalisable, souple, évolutive, et s’adapte aux besoins de chaque fonction de l’entreprise pour des collaborations plus efficientes.



LIXA a pour objectif d’améliorer la productivité au sein des entreprises, notamment grâce à un Business Process Management intégré permettant de modéliser les processus financiers et opérationnels et d’automatiser les traitements. LIXA permet de mesurer la performance de l’entreprise en temps réel à l’aide de tableaux de bords personnalisables facilitant la prise de décision des différents acteurs.



LIXA est accessible sur tout type de terminal et offre différentes fonctionnalités de comptabilité générale et analytique, d’achats et ventes, de facturation, budget, trésorerie ainsi que des briques additionnelles de notes de frais, gestion de courriers, dématérialisation, etc.



Hébergée en France, sur un cloud privé 100% sécurisé au sein des datacenters Sigma, LIXA assure la traçabilité et le contrôle des données et des opérations en lien avec les enjeux de conformité de l’entreprise.



Des fonctionnalités adaptées au rôle de chaque collaborateur



LIXA renforce la collaboration entre les acteurs de l’entreprise tout en assurant l’intégrité des informations financières. Elle simplifie les contrôles internes à l’aide de workflows paramétrables et d’une gestion fine des rôles et habilitations pour sécuriser les données, les processus et les documents sensibles.



Fort de son expertise d’éditeur et d’intégrateur, avec 750 clients équipés d’une solution comptable et financière, Sigma propose un accompagnement projet adapté aux enjeux de chaque entreprise. Un interlocuteur unique garantit proximité et réactivité dans la gestion de projet. Il s’appuie sur une méthodologie éprouvée : audit, modélisation, paramétrage, et accompagnement au changement des utilisateurs, notamment par des sessions de formation de 3 à 6 jours.



Un ERP adapté aux nouveaux besoins des DAF



LIXA est idéale pour les entreprises ayant besoin d’une solution évolutive et répondant à leurs besoins en matière de croissance interne et externe. Cette nouvelle offre 100% cloud conjugue un socle technologique éprouvé via la plateforme Axelor, une dimension collaborative forte et la puissance d’un Business Process Management intégré. Le Groupe Sigma a pour objectif d’accompagner les PME et ETI notamment des secteurs Retail et Services dans leurs enjeux d’agilité et de performance. LIXA est en cours de déploiement auprès de 200 points de vente.



A propos du Groupe Sigma

Le Groupe Sigma est une Entreprise de Services du Numérique, spécialisée dans l’édition de logiciels, l’intégration de solutions digitales sur mesure, l’externalisation de systèmes d’information et les solutions cloud. Il accompagne la transformation de ses clients et base sa proposition de valeur sur la complémentarité de ses métiers, permettant un accompagnement de bout en bout sur les projets IT de ses clients.

Fondé en 1972, SIGMA est présent au niveau national sur cinq implantations : Nantes (siège social),

Paris, Lyon, Strasbourg et Toulouse.

sigma.fr