Shift Technology : son module Claim Fraud Accelerator disponible sur la marketplace de Guidewire Cette solution permet aux alertes de Shift d'être envoyées dans l’environnement de Guidewire en temps réel et par transfert de données constant, répondant ainsi au mieux aux besoins des clients.

Le nouveau module Claim Fraud Accelerator permet d’accélérer la détection de fraude chez les clients de Guidewire Cloud



Shift Technology, fournisseur de solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions s’appuyant sur l’IA pour le marché mondial de l’assurance, annonce aujourd’hui la disponibilité de son module Claim Fraud Accelerator sur la marketplace de Guidewire. Les assureurs ayant mis en place Guidewire Cloud pour la gestion des sinistres recevront désormais des alertes de Shift Claims Fraud Detection directement sur la plateforme utilisée quotidiennement par leurs gestionnaires.



Selon les estimations, la fraude à l’assurance entraînerait pour l’économie européenne un coût annuel de 14 milliards d’euros, dont une part prépondérante est imputable à la branche IARD. Dans ce contexte, les assureurs sont en quête permanente de solutions technologiques leur permettant de détecter la fraude dans leurs processus de gestion des sinistres, et de l’analyser efficacement. Or, pour aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions en matière de résolution de sinistres, les différentes solutions doivent être en mesure de fonctionner en synergie. L’intégration de Shift Claims Fraud Detection et de Guidewire Cloud, via le nouveau module Claim Fraud Accelerator, relève ce défi complexe.



« Shift et Guidewire ont déjà prouvé l’efficacité du système d’envoi d’alertes de fraude directement dans l’environnement de gestion des réclamations de Guidewire, grâce au précédent module complémentaire pour ClaimCenter », explique Christy Oltmanns, directeur Solution Alliances chez Guidewire. « Les assureurs sont de plus en plus nombreux à exploiter la puissance du cloud pour prendre en charge des applications stratégiques, ce qui permet aux utilisateurs de Guidewire Cloud de tirer parti de la détection de fraude inégalée de Shift. Il s’agit d’une avancée majeure. »



Shift Claims Fraud Detection est une solution innovante qui allie la puissance de l’Intelligence Artificielle à une science des données avancée afin d’aider les assureurs à identifier des fraudes éventuelles, auparavant indécelables, au cours du processus de gestion des sinistres. En s'appuyant sur les données, la solution réduit les faux positifs et renforce l’efficacité des processus. Elle identifie les fraudes individuelles simples tout comme les schémas de fraudes en réseau plus complexes et formule des recommandations claires sur base d’éléments de contexte, documents à l’appui, qui permettent d’accélérer les investigations. Avec Claim Fraud Accelerator, les alertes de Shift sont envoyées dans l’environnement de Guidewire en temps réel et par transfert de données constant, répondant ainsi au mieux aux besoins des clients. L’accélérateur peut faire économiser jusqu’à 50 % du temps total d’implémentation, selon les besoins des clients, et peut être opérationnel en deux mois de temps.



« La rapidité, la précision et la flexibilité sont des facteurs déterminants dans la lutte contre la fraude à l’assurance », conclut Drew Whitmore, responsable des partenariats chez Shift Technology. « En travaillant avec Guidewire, tel est ce que nous offrons aux assureurs du monde entier. »



À propos de Shift Technology

Shift Technology propose des solutions d’aide à la décision basée sur l’IA, conçues pour le secteur mondial de l’assurance. Nos produits permettent aux assureurs d’automatiser et d’optimiser leurs décisions, depuis la souscription du contrat jusqu’au sinistre, en vue d’améliorer les expériences client et l’efficacité opérationnelle, et de réduire les coûts. Le futur de l’assurance passe par la prise de décision intelligente. shift-technology.com



