Shift Technology s'associe à Sapiens pour rationaliser la détection de fraude chez les acteurs de l’assurance Les alertes transmises directement aux utilisateurs d'IDITSuite (IARD) permettront d’accélérer l'identification et l’investigation des sinistres suspects.

Shift Technology, fournisseur de solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions basées sur l’IA pour le secteur de l’assurance, et Sapiens International Corporation, fournisseur mondial de solutions logicielles dédiées au secteur de l’assurance, annoncent aujourd’hui la formation d’un partenariat stratégique visant à permettre aux utilisateurs de Sapiens (IARD) de recevoir des alertes générées par Shift directement dans l’environnement de gestion des sinistres qu’ils utilisent au quotidien.



On estime que la fraude à l’assurance coûte aux acteurs européens du secteur près de 14 milliards d’euros par an, tandis que ce chiffre atteint la somme de 80 milliards aux États-Unis. Doter les professionnels d’un outil efficace capable d'identifier les déclarations suspectes et de les soumettre à un examen plus approfondi s’impose ainsi comme une proposition de valeur précieuse. Un tel outil évite en effet aux assureurs de payer pour des déclarations frauduleuses, et les aide à améliorer leur ratio combiné, tout en offrant une expérience optimisée à leurs assurés en leur garantissant une indemnisation rapide, précise et juste. La transmission des alertes de cas suspects identifiés par Shift directement au sein de la solution de gestion des sinistres de Sapiens, utilisée au quotidien par les professionnels de l'assurance du monde entier, permet de rationaliser le processus de détection des fraudes pour tous les acteurs concernés, et d’économiser temps et argent.



La capacité de la solution de détection de fraude de Shift Technology à identifier les sinistres suspects en temps réel ou dans des flux de travail planifiés, avec un taux de réussite trois fois supérieur aux implémentations manuelles ou basées sur des règles, n’est plus à démontrer. L’intégration de données externes, de données structurées et non structurées, ainsi que des données liées aux sinistres et aux polices d’assurance lui garantit une précision à toute épreuve. En outre, Shift Claims Fraud Detection fournit une justification claire et détaillée pour chaque conclusion dans le cadre de chaque alerte, assistant ainsi les gestionnaires dans leur prise de décision. Sa combinaison avec IDITSuite offre aux leaders de l’assurance un moyen extrêmement efficace et moderne de lutter contre la fraude.



« Si la fraude à l'assurance coûte si cher aux acteurs du secteur, c’est que la lutte pour l’endiguer est loin d’être un long fleuve tranquille. Les fraudeurs sont souvent intelligents, et les méthodes de détection traditionnelles, souvent inefficaces » explique Drew Whitmore, Directeur mondial des partenariats chez Shift Technology. « Notre collaboration avec Sapiens propose aux professionnels du secteur d’être plus efficace au quotidien dans la détection et l’investigation des alertes Shift, en leur offrant une vue globale des processus de gestion des sinistres, et en leur donnant les moyens d’agir concrètement pour lutter contre la fraude – en prenant les bonnes décisions. »



A propos de Sapiens

Sapiens International Corporation empowers the financial sector, with a focus on insurance, to transform and become digital, innovative, and agile. Backed by 40 years of industry expertise, Sapiens offers a complete insurance platform, with pre-integrated, low-code solutions and a cloud-first approach that accelerates customers’ digital transformation.



A propos de Shift Technology

Shift Technology offre les seules solutions d’automatisation et d’optimisation de la prise de décision basées sur l’IA pour le secteur de l’assurance et de ses clients, de la souscription à la gestion de sinistres, tout en apportant une meilleure expérience client, une efficacité opérationnelle accrue et une réduction des coûts. L'avenir de l'assurance commence avec de meilleures prises de décisions. Pour en savoir plus, consultez le site de Shift Technology.



Shift Technology

shift-technology.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Étude SumUp : 6 idées reçues sur les entreprises familiales 46% des PME françaises contraintes de contracter un prêt en raison de la lenteur des paiements Le droit à l’erreur en matière fiscale, attention aux conditions