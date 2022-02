Shearman & Sterling a accueilli très récemment à Paris une équipe de quatre associés : Xavier Norlain, Jeremy Scemama, Maud Manon et Matthieu Lampel

Suite à leurs arrivées, Xavier Norlain a été nommé Head du bureau de Paris et Maud Manon Deputy Head du bureau de Paris et une équipe de dix collaborateurs les a rejoint (un counsel Laurent Asquin et neuf autres collaborateurs : Aymeric Robine, Julien Burger, Pierre Tardivo, Vanessa Hamiane, Aurélie Briquet, Benjamin Benzakine, Fadoua Nounnouhi, Marine Petot and Ioana Severin).



Très connue, l’équipe intervient dans les secteurs des fusions et acquisitions (private and public M&A), du private equity (midcap et upper midcap), du leverage finance et du restructuring. Elle compte parmi ses clients des fonds d'investissement de premier plan, des fonds de dette, des banques, des groupes industriels et de services.



S’exprimant sur l'arrivée de cette équipe, David Beveridge, Senior Partner du cabinet de Shearman & Sterling, a déclaré : "Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre le développement de notre offre à Paris avec l’arrivée de nouveaux membres. Le renforcement de notre expertise en matière de droit corporate et de private equity à Paris est un élément important de notre stratégie visant à développer nos activités essentielles dans des zones géographiques clés. Elle s'inscrit dans le prolongement de notre politique de croissance de notre expertise corporate à travers notre plateforme européenne."



Xavier Norlain, Head du bureau de Paris, ajoute : "Nous avons été immédiatement opérationnels et sommes ravis de l'enthousiasme et de l'ambition de cette équipe élargie, ici à Paris et hors de nos frontières. Nous apprécions collaborer avec nos collègues dans le but d’apporter l’aide nécessaire à nos clients qui souhaitent tirer parti des opportunités actuelles du marché tout en poursuivant l'expansion de l'offre du cabinet en Europe."



À propos de Shearman & Sterling :

