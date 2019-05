Seventure Partners renouvelle son soutien à Domain Therapeutics et investit 3,5 millions d’euros ($3,9M)

Depuis sa création en 2008, la société biopharmaceutique française a émergé comme un acteur clef dans le domaine de la découverte et du développement précoce de programmes ciblant les récepteurs membranaires dans les maladies du système nerveux central, en oncologie/immuno-oncologie et dans les maladies rares.



En 2018, Domain Therapeutics a connu des succès notables dans chacun des trois piliers de sa stratégie, grâce à son accord de collaboration multi-cibles avec Boehringer Ingelheim, une licence accordée à BMS sur la plateforme technologique bioSens-All™ et l’acquisition par Lundbeck de Prexton Therapeutics, l’une des sociétés mono-produit qui développe les programmes de Domain. Sur la base de cette performance et de cette année de succès, Domain Therapeutics est en bonne position pour enclencher sa prochaine phase de croissance à travers ce nouveau tour de financement.



« Seventure Partners est fier d’être le partenaire financier stratégique de Domain Therapeutics, une société avec des technologies de rupture validées », déclare Sébastien Groyer, Directeur des participations chez Seventure Partners. « Depuis notre dernier investissement dans la société, Pascal Neuville et son équipe ont développé de manière significative son activité et la valeur de la société. »



« Domain Therapeutics étant d’ores et déjà une société rentable, le soutien de Seventure a pour objectif d’enclencher notre phase d’accélération », ajoute Pascal Neuville, Directeur Général de Domain Therapeutics. « Cette reconnaissance par un actionnaire majeur de notre capacité à créer de la valeur constitue un signal positif pour les futurs investisseurs et va ouvrir la voie à un investissement significatif visant à accélérer davantage la croissance de la société. »



A propos de Seventure Partners

Avec 750 M€ sous gestion au 31 décembre 2018 (engagements nets), Seventure Partners investit depuis 1997 dans des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales en France et en Allemagne, et les Sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord.

Dans le domaine des sciences de la vie, Seventure Partners investit principalement dans les approches «classiques» telles que les médicaments, les matériels médicaux et les diagnostics, la biotechnologie industrielle, ainsi que dans les approches «beyond the pill» (au-delà du médicament) comme les secteurs liés à la santé digitale ou connectée, la prévention, la médecine personnalisée, la nutrition et les FoodTech, avec un intérêt tout particulier pour les applications des découvertes liées au microbiome.

Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique, avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société.

www.seventure.fr/



A propos de Domain Therapeutics

Domain Therapeutics est une société biopharmaceutique rentable dédiée à la découverte et au développement précoce de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs membranaires et plus particulièrement les RCPG, l’une des classes de cibles médicamenteuses les plus importantes.

Domain identifie et développe des candidats (modulateurs allostériques, ligands biaisés) grâce à ses approches et technologies innovantes. La société s’appuie sur un modèle d’affaires comportant trois sources de revenus : 1) des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques pour découvrir de nouvelles molécules, 2) la cession de licences sur la technologie bioSens-All™, 3) la création de sociétés mono-produit pour le développement de son pipeline interne de candidats précliniques pour les maladies du système nerveux central et le cancer. Ces sociétés mono-produit attirent des investisseurs pour développer leur produit. La sortie se fait à travers l’acquisition de la société lorsqu’elle arrive au point d’inflection prévu.

www.domaintherapeutics.com