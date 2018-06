Services managés de gestion documentaire et d’archivage : ARONDOR et EVERIAL s’associent

Fusions, consolidations, acquisitions, le modèle économique du secteur change pour répondre aux nouvelles attentes des clients : des compétences élargies, des offres innovantes, rapides à mettre en œuvre et souples.



C’est dans ce contexte dynamique qu’Arondor, ESN, experte dans le domaine de la gestion documentaire et spécialisée dans l’intégration de solutions et Everial, entreprise référente dans le traitement, la valorisation et la conservation des documents papier et électroniques, annoncent la signature d’un partenariat stratégique.



Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés proposeront au marché, dans un premier temps, une offre commune de services managés dans le domaine de la gestion documentaire et l’archivage.



« Cet accord concrétise, dans nos activités respectives, les synergies essentielles en vue d’accélérer la transformation numérique des organisations, en proposant les services d’outsourcing/processing et des solutions informatiques existantes.

Il est le fruit de la mise en commun de nos ADN respectifs », commente Alain Le Bras, fondateur et Directeur Général d’Arondor.



« La notion d’expertise en gestion documentaire et technique devient fondamentale pour nos clients. Ceux-ci souhaitent disposer d’une approche globale. Fort de nos trente ans d’expérience dans le domaine de l’archivage physique numérique et de dématérialisation, ce partenariat avec Arondor a pour objectif de répondre à l’évolution exponentielle de la demande client en adressant le cycle complet de vie du document », déclare Lionel Garcia, Directeur Général d’Everial.



Cette alliance stratégique de distribution et de développement commun constitue un axe majeur de croissance pour Arondor et Everial. Au-delà, de l’offre conjointe « services managés » de nouvelles offres conjointes sont attendues dans les prochains mois.



A propos d’ARONDOR

Entreprise créée en 2002 par des spécialistes de la gestion documentaire, ARONDOR (CA 2017 : 14M€) propose une gamme de services et de solutions répondant à l’ensemble des besoins dans ce domaine.

S’appuyant sur une équipe de 130 collaborateurs, ARONDOR assure l’ensemble des services permettant de mener à bien et de pérenniser un projet de gestion documentaire / gestion de contenus, de l’installation à l’infogérance applicative.

A propos d’EVERIAL

Créée en 1989 à Lyon, EVERIAL (CA 2017 : 45,4 M€ ; 485 collaborateurs) est une société experte en solutions d'archivage physique et numérique, dématérialisation et transition numérique, GED et plateforme collaborative. Partenaire référent en matière de conservation, de traitement et de valorisation des documents et flux d’informations au service de la performance et de l’agilité, 5 500 clients font confiance à EVERIAL à travers le monde.

