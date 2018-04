Semaine dans le vert, trimestre dans le rouge…

Difficile de se satisfaire d’une semaine dans le vert alors que le trimestre se solde partout par des replis plus ou moins significatifs à l’exception du Nasdaq. Sauf que ce dernier entame le second trimestre des plus mauvaises des façons et bascule également dans le rouge depuis le début de l’année, emporté par les prises de bénéfices sur les fleurons technologiques que sont Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Intel, Apple et bien d’autres…



Ce mouvement accentué par le retour de la volatilité est lié au scandale Facebook sur la commercialisation des données de 50 millions d’utilisateurs et aux propos de Donald Trump contre Amazon qui aurait discuté de la modification du traitement fiscal de l’entreprise considérant qu’elle met des milliers de détaillants en faillite. A cela s’ajoutent les craintes d’une intensification des taxes commerciales au niveau mondial initiées par les Etats-Unis.



Les négociations avec la Chine en début de semaine dernière n’ont pas donné grand chose, le pays annonçant même hier des mesures de rétorsion contre les importations américaines en imposant des taxes sur 128 produits d’une valeur de trois milliards de dollars en réplique aux taxes américaines sur l’acier et l’aluminium. Pourtant, le Premier ministre chinois Li Keqiang souhaite poursuivre les négociations et a réitéré la promesse d’un accès facilité au marché chinois pour les entreprises américaines, s’efforçant ainsi d’éviter une guerre commerciale entre les deux pays.



Sur le front des valeurs, certaines chutes ont été spectaculaires. Outre les technologiques et certaines financières, citons également Sodexo et H&M victimes respectivement d’un profit warning et d’une baisse sensible des résultats ainsi que Tesla dont certains papiers font état d’une future faillite sur laquelle Elon Musk a ironisé via un tweet en guise de poisson d’avril.

Le secteur automobile en revanche a profité d’un newsflow positif à l’instar de Renault dont une fusion avec Nissan est toujours d’actualité, Volkswagen ou encore Daimler.



Dans ce contexte, acheter des actions devient plus périlleux et la frilosité des investisseurs se ressent d’autant plus que pointe également le risque d’une accélération de l’inflation aux Etats-Unis qui pourrait conduire la Réserve Fédérale américaine, malgré ses dires, à accélérer sa politique de normalisation monétaire.

Ainsi, la part des actions américaines dans les allocations de portefeuilles d’après l’enquête mensuelle Reuters est revenu à son plus bas niveau depuis deux ans.



Comme évoqué la semaine dernière, la prudence s’impose donc…