Sellsy signe sa première acquisition avec le rachat de RocketChart et renforce sa suite CRM avec la gestion de trésorerie Sellsy annonce l’acquisition de RocketChart et enrichit son offre avec une puissante solution de gestion de la trésorerie

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Sellsy visant à devenir le leader européen du logiciel CRM pour les PME, engagée en ce début d’année avec une levée de fonds de 55 millions d’euros. Comment ? En enrichissant son offre avec de nouvelles briques technologiques notamment autour de fonctionnalités liées au marketing, au paiement et à la gestion financière. Résultat ? La scale-up réalise sa première acquisition et renforce sa suite CRM pour les PME avec un module complet de planification et de gestion de la trésorerie.



Des ambitions communes



Lors de sa levée de fonds en janvier 2022, Sellsy a annoncé son objectif de devenir le leader européen des logiciels de gestion de la relation client pour les PME en investissant sur le développement technologique de sa solution, notamment sur des fonctionnalités liées au marketing et au paiement.



En seulement un mois, la scale-up a annoncé sa première opération de croissance externe avec l’acquisition de RocketChart. Fort de quelques dizaines de clients communs avec la start-up, Sellsy incorpore une nouvelle brique fonctionnelle, déjà nativement intégrée dans sa suite CRM.



Pour Victor Douek, co-directeur général de Sellsy : “Notre ambition est d’amener notre solution plus loin qu’un simple CRM et de devenir une suite qui aide les entreprises à suivre l’ensemble du cycle client. Cette acquisition représente une complémentarité évidente entre nos deux solutions : de la prospection, en passant par la facturation, le rapprochement bancaire et les relances automatiques des factures impayées, et maintenant la gestion de la trésorerie, Sellsy propose une solution unique en France pour piloter son entreprise de A à Z, en toute simplicité.”



Avec cette nouvelle fonctionnalité, Sellsy élargit encore son scope de fonctionnalités pour répondre au besoin toujours croissant de digitalisation des entreprises et ainsi leur faire gagner en efficacité dans leur gestion quotidienne.



Pour Philippe Vanderstigel, cofondateur de RocketChart : “Avec ce rapprochement, nous allons bénéficier de l’expertise technique des équipes Sellsy et de leur savoir-faire en matière de relation client pour atteindre nos objectifs et accélérer la croissance de RocketChart. Nous sommes heureux de rejoindre

les équipes et nous avons hâte d’aider les 6000 clients de Sellsy à gérer encore mieux leur trésorerie !” La gestion de la trésorerie sera un produit proposé à part et en option aux clients Sellsy. Les équipes de RocketChart vont intégrer le groupe Sellsy tout en continuant à travailler sur le développement de la solution.



Sellsy ambitionne d’équiper 1 000 entreprises en gestion de trésorerie grâce à cette nouvelle fonctionnalité d’ici deux ans.



Zoom sur RocketChart : une expertise dans le suivi de trésorerie



RocketChart est une Fintech spécialisée en gestion de trésorerie. Lancée entièrement sur fonds propres en 2020, la start-up propose une solution simple et performante pour aider les entreprises à gérer efficacement leur trésorerie.



La jeune pousse se concentre sur l’essentiel de la gestion de trésorerie en proposant des fonctionnalités simples d’utilisation comme la catégorisation personnalisée des dépenses et des revenus, la synchronisation automatique avec les comptes bancaires de l’entreprise et les comptes de tiers (clients, fournisseurs), ou encore la création d’un budget prévisionnel.



En consolidant en temps réel les données, RocketChart propose un suivi et des projections fiables de la trésorerie de l'entreprise. Cette dernière peut alors réaliser des scénarios et évaluer l'impact sur ses liquidités pour prendre les meilleures décisions.



Avec RocketChart, les responsables financiers des PME et les start-ups ont accès à une vue d’ensemble sur l’évolution de leur trésorerie en temps réel et gagnent ainsi du temps au quotidien.



Pour Philippe Vanderstigel, cofondateur de RocketChart : Le rapprochement avec Sellsy était une évidence. Nous avons tout de suite établi une vision produit commune et parfaitement alignée. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne : une fois la gestion commerciale et la facturation traitées, la gestion de trésorerie permet de garder une longueur d’avance. Ensemble, nous proposons désormais une offre unique pour les TPE et PME.”



À propos de Sellsy

Créé en 2009, Sellsy est un éditeur de logiciel SaaS français qui propose une suite CRM complète à destination des PME, intégrant des outils de marketing, ventes, facturation & paiements. Sa solution permet aujourd’hui à plus de 35 000 utilisateurs dans 6 000 entreprises de gagner du temps, booster leurs ventes et sécuriser leur revenu. Sellsy est une plateforme digitale qui s’adresse à toute l’entreprise et notamment aux équipes marketing, ventes et administratives.

https://go.sellsy.com/



À propos de RocketChart :

Créée en 2020 par 3 jeunes entrepreneurs français, RocketChart est la solution de gestion de trésorerie simple, visuelle et automatisée à destination des petites et moyennes entreprises. En synchronisant leurs flux bancaires et leurs données de facturation, RocketChart leur permet d'anticiper grâce à des prévisions fiables, de visualiser leur position de trésorerie en temps réel et d'obtenir un reporting personnalisé par poste de dépense et d'encaissement. Véritable outil d'aide à la décision, les dirigeants et les responsables financiers peuvent alors réaliser des simulations pour évaluer l'impact sur leur trésorerie et prendre les meilleures décisions pour faire croître leur entreprise en toute sérénité.

https://rocketchart.co/



