Scotto Partners accompagne les dirigeants du groupe Wifirst dans le cadre de la prise de participation majoritaire de CAPZA Le Groupe Wifirst, un leader européen du WiFi managé pour les professionnels, accueille CAPZA,acteur majeur de l’investissement privé en tant que nouvel actionnaire majoritaire.

CAPZA s’installe ainsi au capital aux cotés des autres investisseurs financiers historiques Bpifrance, Amundi et Socadif qui avaient soutenu la cession du groupe par Bolloré à l'occasion d'un LBO primaire opéré en 2019.



L’opération comprend un réinvestissement significatif de la part du management actionnaire emmené par le fondateur et CEO, Marc Taïeb, et voit de nouveaux managers entrer logiquement au capital.



Créé en 2002, Wifirst est un opérateur télécom B2B spécialiste du WiFi pour les professionnels.Le Groupe a étendu son réseau à l’international en ouvrant des bureaux au Royaume-Uni et en Espagne en 2016, et couvre à ce jour 29 pays. Wifirst a structuré son activité autour de deux grandes familles de clients : le marché Hospitality & Résidences (les CROUS, Accor Hotels, Club Med…) et le marché Retail & Business (La Poste, MAIF…). Pionnier de l’approche « WIFI as », Wifirst se place dans une démarche d’innovation continue pour offrir un réseau capable d’absorber la hausse spectaculaire des usages internet, proposer des services à forte valeur ajoutée et faire du WiFi le socle technique de la transformation digitale de ses clients.



Avec l'appui de son nouvel actionnaire, Wifirst entend renforcer son statut de leader en France et son développement à l’international notamment en se positionnant plus fortement sur le marché du WiFi corporate et en mettant en place une stratégie d’acquisitions ciblées. CAPZA accompagnera également le Groupe dans la mise en place d’actions concrètes qui l’aideront à répondre à ses objectifs en matière de développement durable.



« Nous avons trouvé en CAPZA un partenaire de choix pour nous accompagner dans l’accélération de notre développement tout en poursuivant notre programme d’innovation technologique. Les équipes de CAPZA disposent d’un réseau international et d’une réelle expertise sur les opérations de croissance externe, qui nous permettent d’envisager des acquisitions stratégiques pour renforcer notre positionnement en Europe. » – Marc Taieb, CEO de Wifirst.



La réalisation de l’opération est soumise aux conditions d’usage.



Dans le cadre de ce LBO secondaire, les dirigeants de Wifirst étaient conseillés par Scotto Partners avec une équipe composée de Isabelle Cheradame (associée) et Claire Revol-Renié (associée) accompagnées par Charlotte Hazan (Counsel) en corporate, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Martine Le Roux sur les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux en droit social.

Ayache a conseillé CAPZA. Paul Hastings a conjointement conseillé Bpifrance, Amundi et Socadif.



A PROPOS DE SCOTTO PARTNERS :

Scotto Partners, créée en 1996 par Lionel Scotto le Massese, est une boutique haut de gamme spécialisée dans l’accompagnement des fondateurs, entrepreneurs, managers et actionnaires familiaux et dont l’indépendance à l’égard des investisseurs financiers est une marque de fabrique.

Le cabinet a développé, en complément de son expertise reconnue en matière de négociation et de structuration des management packages, une expertise de premier plan pour les opérations de haut-de-bilan (LBO, fusions-acquisitions, introduction en bourse, restructurations, levées de fonds, etc.) et couvre l’ensemble des disciplines requises pour ce type d’opérations.

Forts de leur parfaite compréhension des mécanismes contractuels et financiers et de benchmarks sans équivalent, les avocats et avocates du cabinet proposent à chaque client une stratégie de négociation ambitieuse et sur mesure.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > ClicData recompose son capital et lève des fonds pour accélérer sa croissance GP Bullhound opens new offices in Luxembourg and Zurich Welovenocode, the no-code marketplace, raises $3 million while supporting Ukrainian citizens