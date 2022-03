Scalable Capital lance en France son courtier en ligne avec actions, fonds, plans d’investissement et cryptomonnaies L’entreprise propose une plateforme d’investissement tout-en-un, permettant aux utilisateur·trice·s le courtage en bourse, l’achat simplifié de cryptomonnaies et la mise en place de plans d’investissement.

- Les investisseur·euse·s français·es pourront, sans commission ni frais de change, négocier 6 000 actions internationales, plus de 1 700 ETF et 2 200 fonds, ainsi que les principales cryptomonnaies ;

- Le FREE Broker permet de mettre en place des plans d’investissement en actions et en ETF, sans commission, mais également de réaliser des transactions sans commission sur plus de 700 ETF PRIME de partenaires. Les frais d'ordre sur les autres instruments ne sont que de 0,99 € ;

- Avec son modèle au « forfait », la plateforme permet aux investisseur·euse·s d’effectuer un nombre illimité de transactions pour un coût fixe de 2,99 € par mois ;

- L’expérience utilisateur proposée par Scalable Capital est fluide et sans couture grâce à une interface intuitive ;

- Les transactions sont sécurisées car menées sur des bourses européennes réglementées.



Scalable Capital, qui ambitionne de devenir la première plateforme d'investissement digitale en Europe, entame son expansion internationale et annonce le déploiement de ses services sur le territoire français. En lançant Scalable Broker et Scalable Crypto dans l’Hexagone, Scalable Capital met à disposition des investisseur·euse·s français·es une solution de courtage et de gestion de plans d’investissement pratiques et économiques. Ceux-ci sont dédiés aux actions et fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ou dits « ETF ») et aux cryptomonnaies. Régulée par l'autorité allemande de surveillance financière (BaFin), Scalable Capital propose une offre de courtage complète sécurisée et innovante.



Erik Podzuweit, co-fondateur et co-PDG de Scalable Capital commente : « L'art de vivre à la française est reconnu et admiré dans le monde entier. Notre plateforme de courtage en ligne, complète et facile d’utilisation, vise à intéresser les investisseur·euse·s français·es. L'investissement devrait être simple et accessible à tous. En proposant des comptes sans minimum d’investissement et sans commission cachée, nous voulons donner aux investisseur·euse·s les moyens de participer à la croissance économique. Quiconque envisage d'investir devrait avoir le réflexe Scalable Capital ! »



Une offre de service complète à un prix défiant toute concurrence



Le Scalable Broker offre aux client·e·s français·es un service de courtage complet. Les investisseur·euse·s ont accès à plus de 6 000 actions internationales, dont des valeurs de référence françaises, des valeurs technologiques américaines et des actions de croissance asiatiques. Les transactions étant exécutées sur des bourses européennes réglementées et réglées en euros, aucun frais de change n'est appliqué. Les investisseur·euse·s peuvent diversifier leurs investissements grâce à l’accès à plus de 1 700 ETF et 2 200 fonds ainsi qu’aux principales cryptomonnaies existantes. Le courtier propose le plus vaste univers d'ETF adhérant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou qui suivent les investissements socialement responsables (ISR).



Heures de trading étendues (de 08h00 à 22h00), cours en temps réel, alertes de prix et bien d'autres fonctionnalités sont accessibles depuis une interface moderne et intuitive ; aussi bien utilisable via un navigateur web que les applications (iOS et Android). Un service client multicanal incluant des rapports fiscaux adaptés à la législation française vient compléter cette offre.



Scalable Capital propose différents modèles de tarification pour répondre à tous les besoins. Le FREE Broker propose des plans d’investissement en actions et en ETF et des transactions (sans frais d’ordre) sur plus de 700 ETF partenaires de PRIME (iShares de BlackRock, Invesco et DWS Xtrackers). Les ordres passés sur d'autres instruments sont disponibles à partir de 0,99 € seulement. Le PRIME Broker comprend tous les avantages du FREE Broker mais dispose en plus d’un forfait de trading avec un nombre illimité de transactions pour un tarif de 2,99 € par mois.



Négocier les cryptomonnaies comme des actions via des bourses réglementées



Scalable Crypto offre un accès facile, abordable et sécurisé aux investissements en cryptomonnaies via des bourses européennes réglementées. La sécurité de transaction sur une bourse réglementée, combinée à une exposition adossée physiquement à la classe d'actifs des cryptomonnaies, fait de Scalable Crypto une offre unique. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir un portefeuille séparé et de payer une garde sécurisée coûteuse pour les pièces numériques : les cryptomonnaies sont simplement détenues sous forme de titres sur le compte-titres existant de chaque client·e.



Répondre à la demande des particuliers pour des investissements à valeur ajoutée



Les particuliers sont de plus en plus disposés à investir en bourse. Dans un contexte de taux d'intérêt bas, de plus en plus d'investisseur·euse·s se tournent vers les marchés de capitaux - et notamment les placements en actions. Bien que les Français·es soient des champions de l'épargne, plus de deux tiers du patrimoine financier seraient actuellement répartis entre assurances-vie et comptes bancaires, selon les données de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cependant, une étude publiée par l'AMF (en décembre 2021), révèle que 35 % des Français auraient l'intention d'investir en actions - un chiffre en forte croissance par rapport aux années précédentes. Ce pourcentage passe à 49 % chez les moins de 35 ans et à 58 % chez les moins de 25 ans.



Erik Podzuweit poursuit : « Épargner pour la retraite peut paraître décourageant pour un bon nombre de personnes. En simplifiant les investissements, nous souhaitons les aider afin que l'argent durement gagné ne soit pas altéré par l'inflation. Beaucoup de client·e·s commencent modestement, mais, au fil du temps, voient leurs investissements se transformer en un pécule intéressant ».



Le rôle des investissements privés dans la construction de l’avenir et la protection du niveau de vie gagnant en importance, la simplification de l’accès aux marchés des capitaux pour les particuliers s’impose comme une évidence. Alors que le populaire Livret A offre des rendements à hauteur de 1 %, un investissement sur le CAC 40 aurait engendré des rendements annuels moyens supérieurs à 10 % au cours des dix dernières années .



De nouvelles solutions en développement pour répondre aux besoins des Français·es



Déjà plus de 500.000 client·e·s font confiance à la licorne de la fintech, et plus de 6 milliards d'euros sont actuellement investis sur sa plateforme. Erik Podzuweit conclut : « Nos offres de lancement en France ne sont qu'un début. Nous avons pour objectif de déployer notre plateforme d'investissement complète sur le marché français. Nous rendrons bientôt davantage de services accessibles à nos client·e·s de l’Hexagone tel que notre bien connu robo-advisor. »



À propos de Scalable Capital

Scalable Capital est une plateforme d'investissement digitale leader en Europe qui rend l'investissement facile et abordable pour tous. Avec le courtier Scalable, les clients peuvent négocier des actions, des ETF, des fonds et des cryptomonnaies de manière indépendante et ainsi constituer leur propre portefeuille. Ils peuvent faire investir leur épargne de manière professionnelle via le service de gestion de patrimoine numérique. Plus de 500 000 clients utilisent déjà ces services.

L’entreprise a été fondée en 2014 et est déjà active en Allemagne, Royaume-Uni, France et en Autriche. L'entreprise, supervisée par la BaFin et la Bundesbank, compte plus de 6 milliards d'euros sur sa plateforme. En plus de son activité pour les particuliers, la société développe des solutions B2B. Parmi ses partenaires de longue date figurent ING, Barclays Bank au Royaume-Uni, le robo-advisor Oskar et le groupe Santander en Espagne. Scalable Capital emploie plus de 380 personnes dans ses bureaux de Munich, Berlin et Londres. Avec l'équipe fondatrice et l'équipe de direction centrée autour des fondateurs Erik Podzuweit et Florian Prucker, tous travaillent pour permettre à chacun de devenir un véritable investisseur.

www.scalable.capital



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > SlimPay lance SlimCollect, sa nouvelle solution de paiement par virement bancaire instantané Carbon4 Finance sélectionné par l’Eurosystème pour ses données sur le risque Climat pour la finance Clear Skye, la start-up spécialiste de la gestion des Identités