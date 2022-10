Satgana lance son fonds VC Climate Tech d’un montant cible de 30 M€

Dans un contexte d’essor des investissements Climate Tech, Satgana (en Sanskrit “entreprise vertueuse”) lance un fonds destiné à financer et soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs à impact en Europe et en Afrique. Ce fonds investit jusqu’à 500 K€ en pre-seed et seed et apporte un réel accompagnement opérationnel à son portefeuille de startups grâce au réseau de son collectif et certains de ses investisseurs, soutenant les startups dans le développement de leur technologie, la mesure de l’impact, la stratégie et le financement.



Un fonds Climate Tech ambitieux



L’objectif de Satgana est de contribuer à la décarbonation de tous les secteurs de l’économie pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en investissant par exemple dans :

• la mobilité bas carbone,

• l’agriculture régénératrice,

• les protéines alternatives,

• l’économie circulaire,

• la captation carbone.



Plus qu’un fonds, Satgana est un Collectif d’investisseurs et d’entrepreneurs, réunissant une diversité de nationalités et d’expertises, réunis autour de la nécessité de répondre à l'urgence climatique et portant une attention particulière aux femmes dans la crise climatique.



Déjà 3 startups en portefeuille

Trois investissements ont déjà été réalisés et deux autres sont en cours de finalisation :

• Yeasty : une startup française produisant une super-protéine alternative offrant une seconde vie aux levures issues de brasseries

• Orbio Earth : une startup allemande développant un algorithme de détection de fuites de méthane par satellite

• Mazi Mobility : une startup kényane déployant un écosystème permettant l’essor de la mobilité électrique en Afrique de l’Est



Le fonds a déjà convaincu plus de 30 investisseurs tels que Thibaud Hug de Larauze (CEO de Back Market, licorne française à impact), Josef Bovet (CEO de Tiller Systems), Fabrice de Gaudemar (CEO de Qotto et ex-Executive Board d’Eurazeo), Elsa Hermal (Co-fondatrice d’Epicery) et le Family Office Cullom Capital.



Pour Romain Diaz, CEO de Satgana, “la crise climatique est l’enjeu existentiel de notre génération. Relever le défi de l’Accord de Paris et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, constitue un enjeu gigantesque, mais aussi une formidable opportunité de réinventer tous les secteurs de nos économies. Il est urgent de soutenir et investir dans les réponses technologiques et sociétales à l’urgence climatique. Plus que jamais, nous devons fédérer nos expertises pour préserver et régénérer notre planète. Nous souhaitons rassembler investisseurs, startups et partenaires pour relever ensemble ce défi majeur”.



A propos de Satgana

Satgana est un fonds de Venture Capital Climate Tech, ayant pour mission de faire émerger des startups apportant des solutions technologiques à l’urgence climatique. Spécialisée dans les technologies climatiques, Satgana investit dans la prochaine génération d'entrepreneurs en Europe et en Afrique pour construire un avenir plus durable et équitable.

www.satgana.com