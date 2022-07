Santoni & Associés et Mayer Brown annoncent leur alliance, à compter du 6 juillet 2022 Mayer Brown et Santoni & Associés annoncent leur alliance, à compter du 6 juillet 2022. À cette occasion, Santoni & Associés rejoint les locaux de Mayer Brown au 10 avenue Hoche, à Paris VIIIème.

Santoni & Associés, acteur de premier plan dans le domaine du restructuring, s’appuiera sur la diversité des compétences des équipes Mayer Brown dans les principaux domaines du droit des affaires, notamment en droit du financement, en droit immobilier, en fiscalité, en droit social ou encore en droit de la concurrence.



L’expertise et l’expérience de Santoni & Associés enrichiront l'offre de service de Mayer Brown en France et à l’échelle internationale dans le domaine du restructuring.



« Je suis ravi de ce partenariat qui représente une très belle opportunité tant pour Mayer Brown que pour Santoni & Associés. La complémentarité de nos deux cabinets est un atout pour nos clients », déclare Jean-Philippe Lambert, Office Managing Partner de Mayer Brown à Paris.



« Les synergies entre nos deux cabinets sont très fortes et cette alliance nous permet de les concrétiser. Nous apporterons à Mayer Brown notre expertise en restructuring et pourrons nous appuyer sur la compétence des équipes de Mayer Brown, en France et dans le monde, pour servir les besoins spécifiques de nos clients » ajoute Marc Santoni, Associé fondateur de Santoni & Associés. Nos clients respectifs bénéficieront ainsi d’une offre juridique de service couvrant l’ensemble du spectre du droit des affaires ».



Michael Fiddy, co-responsable de la practice Restructuring mondiale de Mayer Brown a commenté : « cette alliance avec Marc et son équipe représente un avantage significatif sur le marché en nous permettant d’accompagner nos clients à travers notre plateforme européenne. Je suis impatient de collaborer avec l’équipe de Santoni & Associés ».



L’équipe de Santoni & Associés est composée de 3 associés et de 3 collaborateurs seniors.

Mayer Brown à Paris compte plus de 80 avocats, dont 30 associés.



Marc Santoni

Fondateur du cabinet Santoni & Associés, créé depuis 30 ans, Marc Santoni est spécialisé dans la gestion des difficultés des entreprises françaises et dans l’assistance de fonds d’investissements. Il conseille les acquéreurs de sociétés en retournement ainsi que les sociétés sous mandat ad hoc en conciliation, sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire.

Au cours des vingt dernières années, il a participé ainsi au traitement des difficultés de la plupart des dossiers emblématiques de restructuring en France.



Bérangère Rivals

Bérangère Rivals est associée depuis 2007 du cabinet Santoni & Associés.

Elle a développé une expertise reconnue dans le traitement des contentieux complexes liés aux procédures collectives. Elle intervient par ailleurs, dans toutes les phases amiables et judiciaires du traitement des entreprises en difficultés, tant pour le compte d’entreprises débitrices, d’actionnaires, de fonds d’investissement, d’établissements financiers et de créanciers.



Lionel Lamoure

Lionel Lamoure est associé depuis 2009 du cabinet Santoni & Associés. Son activité est principalement dédiée à la gestion des situations de crises. A ce titre, il conseille de nombreux fonds d’investissements ainsi que des entreprises, actionnaires, repreneurs et créanciers.

Il intervient dans le cadre de procédures préventives ou collectives. Il a par ailleurs une activité de M&A et private equity.



Le cabinet Santoni & Associés est notamment intervenu au cours des dernières années dans les dossiers suivants : PARTOUCHE, SNCM, GERARD DAREL, VIVARTE, CAMAIEU, LA PATATERIE, MARANATHA, IKKS, BOURBON, AIGLE AZUR, ALTEAD, EUROPACORP, COURTEPAILLE, MARS FILM, CORSAIR, CONFORAMA, NAF NAF, LA HALLE, TECHNICOLOR, COMEXPOSIUM.



A propos de Santoni & Associés

Santoni & Associés est spécialisé dans les procédures collectives et dans l’assistance des fonds d’investissement et intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

Restructuration in bonis, procédure collective, acquisition d’entreprises en difficulté, contentieux et responsabilité, assistance et représentation de créanciers.

A propos de Mayer Brown

Mayer Brown est un cabinet d’avocats international dont les bureaux sont situés dans les principales places financières mondiales. Le cabinet compte environ 900 avocats aux Etats-Unis, 250 en Asie et 350 en Europe.

Mayer Brown est ainsi en mesure d’assister ses clients sur des opérations de dimension internationale et de leur offrir un accès privilégié à l’expertise locale de ses avocats.

Mayer Brown est reconnu pour son engagement au service de ses clients et sa capacité à les accompagner dans leurs opérations les plus complexes dans le monde entier. Le cabinet représente de nombreux grands groupes internationaux, dont une partie significative figure au Fortune 100 et aux indices Eurostoxx 100, CAC 40, Hang Seng et Dow Jones. Il conseille plus de la moitié des plus grandes institutions financières au monde.



