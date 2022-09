Samuel Rouayrenc nommé Vice-Président régional de BlackLine France

BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL), leader mondial de la digitalisation des fonctions comptable et financière, annonce la promotion de Samuel Rouayrenc au poste de Vic- Président Régional France rattaché à l’Europe du Sud.



Entré chez BlackLine en 2015, au moment de l’ouverture du bureau parisien de l’entreprise, Samuel Rouayrenc a exercé différentes fonctions commerciales au sein de l’éditeur, notamment au Royaume-Uni et en Scandinavie. Il occupait depuis janvier 2021 le poste de Strategic Account Manager EMEA en charge de comptes clés au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Scandinavie.



Précédemment, Samuel Rouayrenc a occupé des fonctions de vente et d’avant-vente chez Stack Exchange, COPYSUD et GSK. Il est diplômé de l’IESEG en management et administration.



« Je suis honoré de la confiance que me témoigne une nouvelle fois BlackLine. Dans un contexte de complexification des normes comptables et à l’heure où renforcer la qualité des contrôles financiers est devenu crucial pour les entreprises, ma mission est de continuer à apporter des solutions innovantes pour accélérer la digitalisation de la fonction finance. Notre objectif est également de faire croître nos équipes en Europe – notamment en France en recrutant de nouveaux talents pour accompagner nos clients dans leurs enjeux de transformation », déclare Samuel Rouayrenc.



« Depuis ces sept dernières années, Samuel a joué un rôle majeur dans la rapide croissance de BlackLine en région EMEA. Sa nomination témoigne de la nouvelle dynamique dans laquelle souhaite s’engager BlackLine pour les cinq prochaines années. Sa maîtrise des enjeux du secteur, son parcours et son expertise technologique permettront d’accroître l’excellence de nos solutions pour délivrer un service optimal à nos clients et soutenir nos ambitions de croissance en France et à l’international » conclut Amal Mashlab, Vice-Présidente Europe du Sud.



À propos de BlackLine :

Les entreprises se tournent vers BlackLine (Nasdaq : BL) pour standardiser et automatiser des processus comptables traditionnels et manuels. Ses solutions cloud et son service client premium permettent aux organisations de moderniser leur comptabilité en unifiant leurs données et processus ; en automatisant les tâches répétitives ; et en augmentant la fiabilité de leurs états financiers grâce à une visibilité accrue. BlackLine propose des solutions de gestion et d’automatisation de la clôture financière, du poste clients et des processus comptables « intercos ». Ces solutions aident les entreprises de tout secteur et de toute taille à optimiser, accélérer et mieux contrôler leur comptabilité.

Plus de 3 900 clients font confiance à BlackLine pour accélérer leur clôture financière en s’appuyant sur des résultats complets et précis. L’éditeur est un pionnier sur le marché des solutions cloud de clôture financière, et est reconnu comme le leader du secteur par ses clients. Consultez leurs avis sur Gartner Peer Insights, G2 et TrustRadius. BlackLine est une société internationale présente à travers le monde — Los Angeles, New York, San Francisco, Londres, Paris, Francfort, Tokyo, Singapour, Sydney et Madrid.