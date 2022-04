Sam Manoo rejoint PwC France et Maghreb en tant qu’associé au sein des activités de conseil en services financiers

Il met ainsi au service du cabinet et de ses clients, une solide expertise de plus de quinze ans aux côtés de chief data officers, des différents départements métiers et IT des banques et assureurs dans la définition et la mise en œuvre de leur feuille de route data (acculturation, gouvernance, qualité des données…). Dans la lignée de la stratégie The New Equation, son arrivée s’inscrit dans l’ambition du cabinet de renforcer l’accompagnement des entreprises sur leurs enjeux technologiques.



Diplômé de Sciences-Po Paris, il débute sa carrière en 2006 chez Sia Partners dans les services financiers, il est ensuite passé par des cabinets comme Equinox-Cognizant où il était Directeur. Depuis 2019 chez Aurexia, il était associé en charge de l’expertise data management.



