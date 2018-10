Sage s’associe à Stripe pour aider les entreprises à être payées plus facilement et plus vite

Sage, leader du marché des solutions cloud de gestion d’entreprise, annonce son partenariat avec Stripe, acteur majeur du e-commerce et du paiement en ligne. Disponible depuis les solutions Sage Gestion & Finance et Sage 50 cloud Ciel, la plateforme Sage paiement en ligne apporte une réponse concrète aux retards de paiements, véritable fléau pour les TPE et PME en France.



Les retards de paiement sont l’un des principaux freins à la productivité pour les TPE et les PME, qui consacrent en moyenne 1 journée par mois dans les relances et le suivi des règlements. Au-delà du temps perdu, il faut savoir que ce traitement « manuel » des règlements est source d’erreur, 91% des entreprises avouent ainsi faire des erreurs en procédant à leur rapprochement bancaire.



Pour y remédier, Sage a donc développé la plateforme Sage paiement en ligne en capitalisant notamment sur l’expertise et le savoir-faire de Stripe pour permettre aux entreprises équipées de Sage Gestion & Finance et désormais de Sage 50 cloud Ciel de réduire considérablement le temps passé dans la gestion et le recouvrement des créances et d’être payé plus vite. D’un simple clic, les utilisateurs peuvent dorénavant créer et envoyer facilement des factures dématérialisées proposant un bouton de paiement en ligne instantané à l’intérieur de la facture mais aussi dans le corps de l’email envoyé. Une fois le paiement effectué́ par le client, il est automatiquement pointé sur la facture ce qui élimine la tâche de rapprochement bancaire. La transaction se comptabilise automatiquement sans que l’utilisateur n’ait besoin d’une ressaisie comptable.



Cédric Suire, Product Marketing Manager de Sage 50 cloud Ciel déclare :

« Pour 21% des PME françaises[4], la protection de la relation client est la principale raison pour laquelle ils n’entameront aucune procédure de recouvrement d’impayés auprès de leurs clients. La gestion et le recouvrement des créances sont des tâches dont les TPE et PME pourraient volontiers se passer. Nous sommes très fiers d’avoir intégré le savoir-faire de Stripe dans nos solutions pour aider les entreprises à réduire les délais de paiements et faciliter la gestion de leur trésorerie. »



Guillaume Princen, Directeur Général de Stripe en France :

« La mission de Stripe, tout comme celle de Sage est libérer les entreprises de leurs tâches administratives et optimiser la gestion de leurs activités. Sage est donc un partenaire naturel pour nous. Ce partenariat marque une étape importante dans notre stratégie visant à permettre la connectivité économique mondiale des entreprises à forte croissance. Nous sommes ravis de travailler avec Sage pour innover et créer de nouveaux outils basés sur le cloud afin d’aider les entreprises à fonctionner plus efficacement ».



A propos de Sage :

Sage (FTSE : SGE) est le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises. Sage accompagne le développement des entreprises de la start-up, à la PME et l’ETI avec Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les paiements et la communication bancaire dans le cloud.

Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l’administratif afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment faire. C’est ce que nous faisons chaque jour pour nos trois millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000 collègues et en nous appuyant sur notre réseau d’experts comptables et de partenaires. Nous sommes intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative de la Sage Foundation.

sage.com.



A propos de Stripe :

Stripe a été créée en 2011 par les frères John et Patrick Collison et a été lancé en France il y a environ 2 ans.

Valorisée à 20 milliards de dollars, Stripe est l’infrastructure de paiement et de trésorerie sur laquelle se développent des millions d'entreprises dans le monde. L'entreprise compte aujourd'hui 1 400 employés.

L'ambition de l'entreprise est de faire croître le PIB de l'Internet en abaissant les barrières technologiques qui freinent le commerce en ligne.

L'entreprise compte parmi ses clients, les leaders technologiques mondiaux tels que Amazon, Microsoft, Salesforce, Uber, Spotify, ManoMano, Deliveroo, Booking.com, ou Drivy...