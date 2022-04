Sage et Regate s’associent pour faciliter la gestion comptable et financière des entreprises Sage, le leader des technologies de gestion de la comptabilité, des finances, des RH et de la paie pour les petites et moyennes entreprises, annonce aujourd’hui son partenariat avec Regate, un acteur français innovant proposant une plateforme SaaS intégrée de gestion et de paiement pour les entreprises et les experts comptables.

A partir du 1er janvier 2024, toutes les entreprises seront tenues de recevoir et d’accepter les factures électroniques. Une échéance importante à laquelle Sage prépare déjà ses clients en enrichissant continuellement ses offres de référence au travers de partenariats clé comme celui signé le 5 avril avec Regate. Autour de ce partenariat novateur et évolutif, l’ambition est claire : proposer aux entreprises et aux experts comptables de mieux piloter leur stratégie numérique et de bénéficier d’une expérience client unique.



Regate est une plateforme intégrée de gestion et de paiement qui automatise les traitements comptables et permet de gérer toutes les activités comptables depuis un point d’entrée unique.

Conçu comme un cockpit financier, Regate s’intègre à la solution de production Génération Experts de Sage ce qui permet aux experts-comptables de garder leur solution de production tout en bénéficiant d’une interface de collaboration unique avec leurs clients.



L’objectif de cette offre « tout-en-un » est de fluidifier les échanges et de simplifier le travail collaboratif entre le cabinet et ses clients. Il s’agit de répondre aussi bien aux besoins d’automatisation exprimés par les clients, qu’à ceux des cabinets qui pourront augmenter leur productivité dans le traitement des dossiers de leurs clients (factures clients et fournisseurs, notes de frais, paiements...).



La mission de Regate, c’est justement de libérer les comptables et les responsables financiers de leurs tâches manuelles récurrentes pour qu'ils puissent enfin se concentrer sur leur véritable métier : l'analyse et le conseil à haute valeur ajoutée. Cette plateforme offre ainsi un pilotage en temps réel en évitant le « millefeuille » de solutions dans le cabinet et leur permettra de visualiser simplement le coût de la digitalisation et de la robotisation.



« Nous assistons aujourd’hui à une véritable « plateformisation » de l’économie et de notre société à laquelle la profession comptable ne peut échapper. Pour Sage, Regate représente le choix d’une offre innovante et agile. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients et prospects, une solution de production toujours plus enrichie et répondant aux enjeux des experts comptables d’aujourd’hui et de demain, » déclare Sabine Ducrot-Ciss, Senior Product Director, Sage Europe du Sud.



Disponible dès le 6 avril, il sera possible de choisir entre plusieurs offres de services : Box pour démarrer puis Bronze, Silver et Gold, en fonction des différents besoins des entreprises clientes des experts comptables.



« La symbiose de Regate et Sage Génération Expert permet de proposer une solution sans équivalent sur le marché grâce à sa couverture fonctionnelle et sa facilité de mise en œuvre au sein du cabinet comptable et chez leurs clients. Elle permet en effet de respecter l’écosystème existant de l’expert-comptable et d’apporter à ses clients une interface novatrice et très intuitive, » complète Alexis Renard, co-fondateur de Regate.



