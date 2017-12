SYSTRAN s'associe avec A2iA pour proposer la numérisation et la traduction neuronale de documents manuscrits, même les plus complexes

SYSTRAN, éditeur de logiciels spécialisé dans la traduction automatique et le traitement naturel du langage, annonce une collaboration avec A2iA (Artificial Intelligence and Image Analysis). Cet éditeur développe des logiciels basés sur l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning qui facilitent la reconnaissance et la numérisation de textes manuscrits. Pour les clients opérant dans des industries sensibles, cette solution conjointe permettra la numérisation et la traduction simultanée, en plusieurs langues, de notes ou de documents manuscrits, même les plus complexes.



Un gain de temps et de ressources pour les clients opérant dans des industries sensibles



Les kits de développement logiciel d'A2iA (SDK) sont particulièrement adaptés aux industries sensibles, où, dans certaines circonstances, la confidentialité des données limite ou interdit l'usage de l'informatique. C'est le cas pour le domaine bancaire, l'assurance ou l'administration. Les technologies d'A2iA sont notamment utilisée pour le traitement automatique des chèques.



Grâce à l'alliance de A2iA et de SYSTRAN, les documents manuscrits pourront être simultanément traduits dans plusieurs langues offrant aux organisations globales un gain de temps significatif.



Des années de recherche aujourd'hui au service d'enjeux industriels



Au travers de cette nouvelle initiative, l'objectif est d'apporter aux entreprises tout le potentiel d'innovation et de productivité que représente l'alliance de deux expertises : celle de SYSTRAN en matière de traduction neuronale, basée sur les dernières avancées de l'IA, et celle d'A2iA en matière de digitalisation en utilisant des techniques de Machine Learning. A2iA et SYSTRAN concrétisent aujourd'hui plusieurs années de recherche en mettant à la disposition de l'industrie leur solution commune de reconnaissance, d'automatisation et de traduction avancées.



A propos de SYSTRAN

Les solutions de traduction automatique SYSTRAN permettent aux entreprises d'améliorer leur communication multilingue et leur productivité dans de nombreux domaines comme la collaboration interne, la gestion des Big Data, la veille, l'investigation électronique, la gestion de contenu, le support clients, l'e-commerce et les projets de localisation. Avec plus de 140 paires de langues disponibles, les solutions SYSTRAN, sécurisées et personnalisées à chaque contexte client, sont utilisées quotidiennement par de nombreuses entreprises globales, organisations du secteur défense et sécurité, et agences de traduction.

Depuis sa création, SYSTRAN a toujours été un pionnier dans le traitement automatique des langues et offre aujourd'hui au marché une nouvelle génération de moteurs en exploitant les dernières avancées offertes par les réseaux de neurones artificiels et le « Deep Learning ».

A propos d'A2iA

A2iA, Analyse d'Image et Intelligence Artificielle (www.a2ia.com), est spécialisé dans le développement de logiciels de capture et de reconnaissance de textes manuscrits et imprimés, d'extraction de contenus et de classification intelligente de documents.



Basées sur un système d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, les technologies modulables et simples d'utilisation d'A2iA offrent aux organisations la capacité d'automatiser de façon plus complète et précise leur processus de gestion documentaire, qu'ils s'agissent de textes imprimés ou manuscrits peu importe le mode de capture. En optimisant les solutions des intégrateurs de systèmes et des vendeurs de logiciels, A2iA permet la lecture de documents complexes et manuscrits afin de traiter l'ensemble du workflow et d'accéder plus facilement aux informations tout en les valorisant - avec le même niveau de flexibilité que pour la reconnaissance de l'imprimé ou des données numériques.

