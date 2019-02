SWIFT s'apprête à ouvrir gpi aux plateformes de commerce en ligne et DLT

- La nouvelle passerelle « gpi Link » permettra aux plateformes de paiement de proposer un règlement rapide, sûr et transparent des paiements via les banques gpi ;

- gpi Link permettra d'intégrer directement les capacités de paiements gpi aux de commerce en ligne et à d'autres plateformes transactionnelles ;

- La première démonstration de faisabilité (PoC) de gpi Link va être lancée avec l'éditeur de logiciel blockchain R3.



gpi Link assurera une connexion fluide entre les membres de gpi et de très nombreuses plateformes transactionnelles, permettant d'initier les paiements gpi, de les suivre de bout en bout, d'authentifier le payeur et de confirmer le versement sur le compte du bénéficiaire. La passerelle permettra à ces plateformes de suivre et contrôler en continu les flux de paiement et donc de réaliser les mouvements de marchandises correspondants. Pour assurer une intégration et une interopérabilité globales, la passerelle prend en charge les interfaces de programmes d'application (API) et respecte les normes de SWIFT et ISO.



La première étape de la PoC se déroulera sur la plateforme blockchain Corda, une infrastructure de premier plan développée par R3. Le but est d'apporter les avantages des paiements gpi – rapidité, ubiquité et certitude – aux transactions s'appuyant sur la technologie des registres distribués (DLT, Distributed Ledger Technology). Avec cette PoC, il s'agit de répondre au besoin des échanges fonctionnant en DLT de proposer des paiements rapides, fiables et transparents utilisant des monnaies non cryptographiques, en activant le règlement des paiements « hors-ligne » fondé sur gpi.



Lors de la PoC, les entreprises utilisant la plateforme R3 pourront autoriser les paiements depuis leur banque à travers gpi Link. Le paiement gpi sera réglé par la banque de l'entreprise et la confirmation du crédit au compte des bénéficiaires sera renvoyée à la plateforme de transaction via gpi Link dès qu'il aura été réalisé.



Pour l'heure, la PoC ne concerne que les environnements transactionnels R3 en registres distribués. Elle sera ensuite étendue pour prendre en charge d'autres plateformes de transactions, en registres distribués ou non, et de commerce en ligne.



Luc Meurant, Directeur marketing chez SWIFT, explique : « Toutes les plateformes de transactions exigent des connexions étroites avec des mécanismes de paiements transfrontaliers qui soient fiables, rapides et sûrs, tels que gpi. Alors que les transactions via DLT décollent, les règlements en crypto-monnaies continuent de susciter de l’intérêt, le besoin de rapidité et de fiabilité demeurant le même pour les monnaies non cryptographiques.



Grâce à gpi Link, les banques pourront fournir des services de règlements rapides et transparents aux plateformes de transactions et de commerce en ligne. De nouveaux écosystèmes complets accéderont ainsi à la rapidité, la sécurité, l'ubiquité et la transparence de gpi, et pourront prospérer dans la nouvelle économie numérique. La plateforme Corda ayant été adoptée par de nombreux écosystèmes transactionnels, c'est tout naturellement que notre choix s'est porté sur elle pour réaliser cette PoC avec R3 ».



David E. Rutter, CEO de R3, ajoute : « Après le lancement récent de Corda Settler, qui permet de payer des obligations levées sur la plateforme Corda, le raccordement à SWIFT gpi allait de soi. SWIFT gpi s'est rapidement imposé comme la nouvelle norme de règlement efficace des paiements partout dans le monde. Ainsi, toutes les applications blockchain exécutées dans Corda profiteront des règlements rapides, sûrs et transparent fournis via les banques utilisant le système gpi de SWIFT ».



SWIFT gpi, qui est compatible avec des centaines de banques dans le monde, dont plus de 50 des plus grands établissements mondiaux, joue un rôle moteur dans la transformation de l'expérience de paiement transfrontalier des banques et des entreprises, assurant plus de 300 milliards de dollars de paiements chaque jour. Grâce à gpi, les paiements transfrontaliers en quelques minutes, voire quelques secondes, sont devenus la norme, plus de 50 % des paiements SWIFT gpi étant désormais crédités à leurs bénéficiaires en moins de 30 minutes. Avec gpi Link, les plateformes de transactions pourront intégrer gpi sans heurt à leur structure, étendant les avantages de gpi à un nombre toujours plus grand d'entreprises et de marchés.



Plusieurs banques et entreprises participeront à la PoC de SWIFT. En septembre 2019, un prototype sera présenté au Sibos de Londres.



