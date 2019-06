SWIFT nommé Prestataire de services de connectivité pour la plateforme TARGET

SWIFT a reçu la licence qui lui permettra de proposer des services de connectivité à la plateforme ESMIG à partir de novembre 2021 en tant que prestataire de connectivité aux Services TARGET de l’Eurosystème.



Cette nomination témoigne de la confiance dans les services de SWIFT et de son engagement à contribuer au développement et à la modernisation des infrastructures de marché. Les services de SWIFT sont utilisés par 254 systèmes de paiement nationaux et régionaux dans le monde entier.



Alain Raes, Directeur général EMOA et Asie-Pacifique de SWIFT, commente : « Nous sommes ravis de devenir le Prestataire pour tous les services de la plateforme TARGET. Nous prenons très au sérieux notre rôle dans ce grand projet d'infrastructure et travaillons déjà avec l'Eurosystème et nos clients pour sensibiliser les acteurs du marché aux délais serrés et assurer une migration aussi fluide que possible de toute la communauté. »



Figurant parmi les deux fournisseurs sélectionnés par l'Eurosystème, SWIFT s'engage à accompagner ses clients dans leurs projets de consolidation TARGET et dans la migration vers la plateforme ESMIG. SWIFT fournira un accès de qualité et à un prix compétitif à la plateforme TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) pour les paiements instantanés, TARGET2 (T2) pour le système de paiement à règlement brut en temps réel, TARGET2-Securities (T2S) pour le règlement livraison des titres et pour le futur Système de gestion du collatéral (ECMS) de l'Eurosystème.



En mutualisant l'offre de connectivité ESMIG avec la connectivité existante aux services EURO1/STEP1, RT1 et STEP2 d'EBA CLEARING, les banques peuvent utiliser SWIFT pour traiter tous leurs paiements en euros (paiements de gros montant, paiements SEPA, paiements instantanés et transfrontaliers) de manière sécurisée, fiable et économique.



En s’appuyant sur SWIFT pour se connecter aux Services TARGET, les utilisateurs pourront pérenniser et maximiser leur investissement en bénéficiant d’un service unique de connectivité. SWIFT offrira à ses clients une gamme de produits et de services qui leur permettra de se préparer à la migration du trafic RTGS de TARGET2 vers le format ISO 20022 en novembre 2021. SWIFT proposera notamment des services de validation et de traduction de standards (ISO20022) ainsi que des solutions de test. Pour présenter en détail son offre liée au projet de consolidation de la plateforme TARGET et la migration vers le format ISO 20022, SWIFT va organiser une série d'événements et de conférences à destination de la communauté TARGET.



SWIFT encourage tous les professionnels à anticiper cette migration qui interviendra simultanément avec d'autres migrations ISO 20022. D’abord dans le domaine des infrastructures de marché (les systèmes de paiement EURO1 d’EBA CLEARING, CHAPS de la Banque d’Angleterre, Fedwire de la Réserve Fédérale américaine, The Clearing House (TCH) et d’autres), mais aussi dans celui des paiements transfrontaliers, dont la migration vers le format ISO 20022 doit débuter en novembre 2021.



A propos des services de la plateforme TARGET de l’Eurosystème

TARGET Services regroupe des services développés et gérés par l’Eurosystème facilitant la libre circulation des paiements, des titres et du collatéral dans toute l’Europe.

Ces services d'infrastructure des marchés financiers comprennent TARGET2 (le système de règlement brut en temps réel), T2S (le service centralisé de règlement-livraison de titres) et TIPS (le service de paiements instantanés). Toutes ces opérations se règlent dans la devise de la banque centrale.

Le projet de consolidation de la plateforme TARGET a été lancé par l'Eurosystème pour rapprocher TARGET2 et T2S, tant sur le plan technique que fonctionnel. L'objectif est de répondre à l'évolution des exigences du marché en remplaçant TARGET2 par un nouveau système de règlement brut en temps réel (RTGS) et en optimisant la gestion des liquidités dans tous les services TARGET. Le nouveau système RTGS offrira au marché des services modernisés et plus performants. La norme de messagerie ISO 20022 sera également utilisée comme pour les plateformes T2S et TIPS. La nouvelle plateforme consolidée sera déployée en novembre 2021.

L’Eurosystème va également introduire plusieurs modules qui seront partagés via les services de la plateforme TARGET :

• Une interface harmonisée (la passerelle d'infrastructure du marché unique de l'Eurosystème) permettra aux participants d'accéder et d'utiliser plus facilement les services de l'Eurosystème depuis un point d'entrée unique.

• L'interface prendra en charge la connectivité multifournisseurs, qui permettra aux participants de choisir entre différentes options de connectivité et favorisera la concurrence entre les fournisseurs de services réseaux.

• La mise en place de données de référence communes réduira les efforts requis pour créer et mettre à jour des copies multiples des données de référence, et permettra de centraliser la gestion des droits d'accès des utilisateurs.

• Les participants pourront accéder à l’historique des informations via un data center commun.

• Enfin, grâce à un système de facturation unique, l’Eurosystème pourra optimiser ses coûts opérationnels.



A propos de SWIFT

SWIFT est une coopérative mondiale détenue par ses membres et le leader mondial des services de messagerie financière sécurisée. Nous offrons à notre communauté d’utilisateurs une plateforme de messagerie et des standards de communication, ainsi que des produits et des services facilitant l’accès et l’intégration, l’identification, l’analyse et la conformité à la réglementation.



Notre plateforme de messagerie, nos produits et nos services connectent plus de 11 000 banques, conservateurs de titres, infrastructures de marché et clients dans plus de 200 pays et juridictions. Même si SWIFT ne conserve pas de fonds ni ne gère de comptes au nom de clients, nous permettons à notre communauté mondiale d'utilisateurs de communiquer en toute sécurité, en échangeant des messages financiers standardisés de façon fiable. Nous contribuons ainsi à garantir les flux financiers mondiaux et locaux, ainsi que la bonne marche des échanges commerciaux à l’échelle de la planète.



En tant que tiers de confiance, nous cherchons sans relâche à atteindre l'excellence opérationnelle. Nous accompagnons notre communité dans la lutte contre les cyber-menaces, et nous cherchons constamment les moyens de minimiser les coûts, de réduire les risques, et d'éliminer les inefficiences opérationnelles. Nos produits et services permettent de répondre aux besoins de notre communauté dans les domaines de l’accès aux informations et de leur intégration, de l'intelligence économique, des données de référence et de la conformité contre la criminalité financière. SWIFT rassemble également la communauté financière (au niveau mondial, régional et local) afin d’élaborer les pratiques de marché, de définir les standards, et de débattre de questions ou de préoccupations d'intérêt mutuel. Compte tenu de son plan stratégique quinquennal, baptisé SWIFT2020, SWIFT se doit de continuer à investir dans la sécurité, la fiabilité et la croissance de sa plateforme de messagerie, tout en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour renforcer ses services existants et proposer de nouvelles solutions innovantes.



Le dispositif international de SWIFT, dont le siège social est en Belgique, en matière de gouvernance et de contrôle renforce la neutralité de son statut de coopérative internationale. Grâce à ses implantations à travers le monde, SWIFT est présent dans tous les grands centres financiers.