SWIFT lance un nouveau standard d’API dénommé « Pay Later »

SWIFT lance aujourd'hui un standard d’API dénommé « Pay Later ». Il s’agit d’une étape clé pour permettre l'adoption rapide d'un nouveau modèle de paiement innovant pour les consommateurs.



« Pay Later » est un service de paiement instantané en ligne qui donne aux consommateurs la possibilité d'utiliser un financement par des crédits bancaires traditionnels pour payer des biens achetés sur internet. En choisissant « Pay Later » au moment de l'achat, les consommateurs se voient proposer des crédits par leurs banques, et peuvent ensuite sélectionner et activer le crédit de leur choix, sachant que les fonds sont immédiatement versés aux sites marchands et que les articles peuvent donc être expédiés. En offrant l'option « Pay Later », les sites marchands sont à leur tour en mesure de proposer un plus large éventail d'options de paiement et d'atteindre une plus grande population de consommateurs, tout en assurant un processus sécurisé.



En lançant le standard d’API « Pay Later », qui est officiellement appelé « Transactional Finance Application Programming Interface » (« Interface de Programmation appliquée à la Finance Transactionnelle »), SWIFT simplifie la large adoption de ce nouveau modèle de paiement par les sites marchands et les banques à travers le monde. En utilisant ce standard unique, les distributeurs seront en mesure de proposer l'option « Pay Later » en s’assurant qu'ils pourront solliciter de nombreuses banques dans le monde et éviter de multiples développements coûteux.



Stephen Lindsay, Responsable des Standards chez SWIFT déclare: « SWIFT est depuis longtemps à l'avant-garde de la standardisation bancaire et continue à assurer cette mission dans le monde des API. Notre travail sur « Pay Later » constitue un bon exemple de la façon dont la standardisation joue un rôle clé en permettant à l’ensemble du secteur de tirer pleinement avantage de l'innovation technologique. Avec cette standardisation réussie, « Pay Later » est bien positionné pour s’imposer au bénéfice de tous : les consommateurs recevront le prêt instantané de leurs banques, les marchands pourront vendre, et les banques placeront plus de crédits auprès de leurs clients existants »



Tony McLaughlin, Directeur Général, Solutions Trésorerie & Transactions chez Citi apporte l’éclairage suivant : « Le lancement de l’API « Pay Later » vient soutenir la transition des banques vers le monde des plates-formes numériques. Cette API permettra aux banques de maintenir l'indispensable relation de financement avec leurs clients, tout en stimulant la croissance de l'économie numérique. Citi estime que l'introduction de cette interface jette les bases des futures innovations dans le domaine des plates-formes bancaires. »



Anne Carøe Hald, Global Head of Payments Products de Danske Bank souligne :

« Pay Later constitue pour les banques un levier pour mieux répondre aux besoins de leur clientèle et d’adapter en conséquence leur offre. Cette capacité à proposer ce type de service, intégré dans la vie quotidienne des clients, est un élément déterminant pour les banques qui souhaitent prendre le tournant de l’économie numérique. » Christer Holloman, Directeur Général de Divido, déclare de son côté : « Les nouveaux écosystèmes numériques qui sont en train d'émerger font vivre des expériences extraordinaires à des millions de clients. Les services financiers feront partie de cette transformation et deviendront les facilitateurs invisibles du parcours client. Les banques ont besoin de s’engager dans des partenariats avec les fintechs et dans les API standardisées pour que les services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels affirment leur rôle dans l'économie numérique. »



En remplissant son rôle reconnu de normalisateur de confiance, SWIFT fournit une infrastructure neutre pour la collaboration, l’élaboration de standards, et l'expertise dans le domaine des paiements (ainsi qu'une plate-forme permettant de recueillir, de publier et de tester des spécifications qui assurent que tous les participants peuvent contribuer au projet en toute confiance).



Le groupe de travail sur le standard d’API « Pay Later » comprend des banques, des distributeurs, et des prestataires de solutions technologiques. Ce groupe travaillera ensemble pour faire évoluer les spécifications du standard ainsi qu’un recueil de règles. L'objectif est de créer les conditions d'un vaste écosystème permettant à la plate-forme « Pay Later » d’offrir différentes options aux consommateurs, d’augmenter la capacité des distributeurs à réaliser des ventes, et de fournir aux banques un accès à une large base de clients. En réutilisant les définitions métier issues du standard de message largement adopté ISO 20022 qu'il gère, SWIFT garantit que les données spécifiées dans les API sont compatibles avec les messages utilisés pour la compensation et le règlement des paiements instantanés, ce qui permet de simplifier l'intégration de données tant pour les banques que les sites marchands.



SWIFT est heureux de recueillir les contributions des participants du secteur afin de continuer à faire évoluer le standard « Pay Later ». Avec la publication de la première version des spécifications, de nombreux participants, notamment les distributeurs, les places de marché, les fintechs et les banques, pourront commencer à travailler en production avec des pilotes. Les parties anticipent une collaboration accrue entre les intervenants du secteur afin de développer des standards d'API à valeur ajoutée qui viendront soutenir la croissance de l'économie numérique.



