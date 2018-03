SWIFT gpi réduit le délai d’exécution des paiements transfrontaliers à quelques minutes, voire quelques secondes

Au total, près de 50 % des paiements par SWIFT gpi sont crédités au bénéficiaire final en 30 minutes (1), et près de 100 % en moins de 24 heures. Ceux qui prennent plus de temps sont, le plus souvent, ralentis par une plus grande complexité dans les opérations de change, les contrôles de conformité ou encore les autorisations réglementaires.



SWIFT gpi a été adopté par plus de 150 institutions financières du monde entier et des centaines de milliers de paiements, représentant près de 10 % du trafic de paiements transfrontaliers de SWIFT, sont envoyés quotidiennement au travers de 220 corridors. Certains de ces corridors sont particulièrement importants, en particulier entre les États-Unis et la Chine, où les paiements gpi représentent d’ores et déjà plus de 25 % du trafic de paiements.



Outre les 150 institutions financières qui ont adopté gpi, plus de 50 infrastructures de marché échangent déjà des paiements gpi, permettant ainsi l’échange et le suivi au niveau domestique. Les infrastructures de marché jouent un rôle critique dans le suivi de bout en bout des paiements transfrontaliers, dans la mesure où un paiement international est généralement traité par les infrastructures de paiements locales dès son arrivée dans le pays de destination. La capacité de suivre les paiements en temps réel permet ainsi aux banques et aux entreprises clientes d’optimiser leur gestion de trésorerie.



« Grâce à SWIFT gpi, les banques sont en mesure de créditer les paiements en quelques minutes, voire en quelques secondes, ce qui permet à leurs clients de bénéficier d’un cycle d’approvisionnement plus court et d’expédier leurs marchandises plus rapidement. C’est un progrès très appréciable, pour les banques comme pour leurs clients » fait observer Harry Newman, responsable de SWIFT pour les banques. « En outre, les banques constatent une diminution des demandes de renseignements, et nous ont indiqué que leur coût de traitement lié à ces demandes a été réduit de 50% dès lors qu’elles utilisent SWIFT gpi. Il en ressort, pour les utilisateurs finaux, une nette amélioration du service rendu et, pour les banques, des économies considérable.



« Nous avons observé un bond à la fois dans l’adoption de gpi et le nombre de transactions, et nous nous attendons aujourd’hui à une augmentation sensible de l’adoption. Plutôt que de se cantonner à un nombre restreint de routes bilatérales, qui limite l’intérêt tant pour les banques que pour leurs clients, gpi met d’ores et déjà à disposition un très vaste réseau assurant un maillage serré entre les banques, les marchés et les zones géographiques. En y incorporant de nouvelles banques et de nouveaux corridors tous les jours, SWIFT gpi assure à ces banques, ainsi qu’à leurs clients, un service de paiements transfrontaliers rapide, sûr, transparent et véritablement à l’échelle du globe. »



À propos de SWIFT gpi



L’innovation SWIFT global payments innovation (SWIFT gpi), qui devient la norme, est le changement le plus important que les paiements transfrontaliers aient connu depuis plus de 30 ans. SWIFT gpi apporte une amélioration spectaculaire de l’expérience client dans le domaine des paiements transfrontaliers en les rendant plus rapides et transparents et en assurant un suivi de bout en bout. Aujourd’hui, des centaines de milliers de paiements sont effectués selon la nouvelle norme gpi et sont exécutés promptement, le plus souvent en quelques minutes, voire quelques secondes.



SWIFT gpi permet aux banques d’assurer aux entreprises un service de paiements de meilleure qualité qui se caractérise par :



• une mise à disposition des fonds plus rapide de telle sorte qu’ils peuvent être utilisés le jour même dans le fuseau horaire du membre du réseau gpi qui les reçoit,



• des frais transparents,



• un suivi des paiements de bout en bout,



• une transmission des informations sur les virements sans risque d’erreur.



En tant qu’initiative des banques et entreprises financières technologiques du monde entier, SWIFT gpi dialogue en permanence avec elles pour innover dans le domaine des paiements transfrontaliers tout en réduisant leurs frais administratifs. Depuis son lancement en janvier 2017, gpi a amélioré de façon considérable l’expérience des entreprises en matière de paiements transfrontaliers grâce à plus de 200 corridors vers les différents pays. Les principales caractéristiques du service gpi sont des règles de fonctionnement plus efficaces et une base de données sécurisée logée dans le nuage informatique à laquelle il est possible d’accéder par des API pour suivre les paiements. Grâce à SWIFT gpi, les entreprises peuvent développer leurs activités à l’étranger tout en améliorant leurs relations avec leurs fournisseurs et gérant plus efficacement leur trésorerie.



À propos de SWIFT



SWIFT est une coopérative internationale et le premier fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisée. Nous fournissons à notre communauté des plateformes de messagerie et des standards de communication, ainsi que des produits et services en vue de faciliter l’accès et l’intégration, l’identification, l’analyse et la conformité aux exigences réglementaires.



Notre plateforme de messagerie, nos produits et services connectent plus de 11 000 organismes bancaires et fournisseurs de services titres, infrastructures de marché et entreprises dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT ne détient pas de fonds et ne gère pas de comptes au nom de ses clients, mais nous permettons à une communauté internationale d’utilisateurs de communiquer en toute sécurité, d’échanger des messages financiers standardisés de manière fiable, apportant ainsi un soutien aux flux financiers locaux et internationaux, ainsi qu’au commerce et aux échanges internationaux.



En qualité de prestataire fiable, nous avons vocation à rechercher sans cesse l’excellence opérationnelle ; nous aidons notamment notre communauté à lutter contre les cyber-attaques et oeuvrons sans relâche à abaisser les coûts, à réduire les risques et à supprimer les processus opérationnels inefficaces. Grâce à ses produits et services, SWIFT assure l’accès et l’intégration de ses clients, leur offre des solutions de veille économique et répond à leurs besoins en matière de données de référence et de conformité financière. SWIFT facilite également le rapprochement des acteurs de la communauté financière, au niveau international, régional et local, pour élaborer des pratiques de marché, définir des standards et envisager des solutions aux questions d’intérêt commun.



SWIFT, qui a son siège en Belgique, est dotée d’organes internationaux de gouvernance et de supervision qui renforcent le caractère neutre et global de sa structure coopérative. Son réseau mondial de bureaux lui assure une présente active dans les principaux centres financiers.



Le plan stratégique quinquennal de SWIFT, SWIFT2020, incite SWIFT à continuer à investir dans la sécurité, la fiabilité et la croissance de sa plateforme principale, tout en investissant davantage dans les services existants et en proposant des solutions nouvelles et innovantes.



SWIFT gpi considère qu’un paiement a été « exécuté avec succès » quand il est crédité par une banque sur le compte du bénéficiaire final, qui est généralement une entreprise ou un particulier. Cette exigence est l’une des principales différences avec les autres systèmes, qui privilégient la vitesse d’exécution des transferts entre deux banques sans prendre en compte le délai supplémentaire nécessaire pour qu’un paiement soit traité par la banque de destination.