SWIFT enrichit ses outils intégrés de paiements

• SWIFT lance un service optimisé de résolution de cas avec des grandes banques mondiales

• Ce service permet un traitement rapide des anomalies, qu’elles soient d’ordre opérationnel, réglementaire ou en lien avec la conformité

• Des fonctionnalités intégrées permettront de faciliter et d'accélérer le processus de paiements

• Ce nouveau service déployé à l’échelle du réseau sera mis à disposition de 10 000 banques



Cette nouvelle fonctionnalité assure un traitement dynamique des requêtes entre les banques sur le réseau SWIFT, ce qui leur permettra de résoudre rapidement les situations pour lesquelles des informations requises de nature opérationnelle, réglementaire ou de conformité sont incorrectes ou manquantes au sein des instructions de paiement.



Ce nouveau développement vient enrichir le service intégré de pré-validation gpi mis au point par SWIFT qui vise à identifier et à éliminer les erreurs et omissions dans les messages de paiement, et ce avant l’initiation du paiement. Directement intégré à SWIFT gpi, ces nouvelles fonctionnalités seront à terme mises à la disposition de l’ensemble des 10 000 banques membres du réseau SWIFT.



Harry Newman, responsable du secteur bancaire chez SWIFT, précise : « Dans notre recherche continue de paiements « sans friction », nous travaillons en collaboration avec les banques et les éditeurs de logiciels afin de proposer un service entièrement intégré à l'échelle du réseau qui permet d'assurer un processus fluide de paiements. Ces anomalies ont longtemps représenté un épouvantail pour de nombreuses banques : même si seulement une minorité des paiements sont bloqués par des erreurs ou des données manquantes, ces blocages sont frustrants et font perdre du temps et de l’argent. À terme, l’ensemble des 10 000 banques membres du réseau seront en mesure d'utiliser ces outils afin de résoudre de manière efficace ces anomalies. »



Le nouveau service accélérera la résolution d’anomalies opérationnelles, de conformité et de réglementation qui peuvent survenir tout au long de la chaîne de paiement. Ces anomalies, bien que relativement rares, peuvent dans les faits prendre beaucoup de temps à être résolues. Ces blocages peuvent survenir à cause d’informations manquantes ou erronées (telles que le motif du paiement ou la date de règlement, ainsi que des différences existant entre les juridictions en matière de contrôles et d’exigences réglementaires), ce qui nécessite des données supplémentaires et une seconde validation.



Les efforts interbancaires destinées à lever ces blocages impliquent souvent de nombreuses demandes et réponses entre les différentes banques. L'utilisation de messages non structurés ni normalisés empêche un traitement automatisé et entraîne des processus longs et coûteux.



Disponible sur le cloud et combinant la fonctionnalité de suivi de gpi aux protocoles standardisés de l’industrie, le service permettra d'améliorer la transparence, de raccourcir les délais de résolution et de réduire la nécessité d'interventions manuelles. Les utilisateurs seront en mesure de localiser tout blocage au moyen du suivi gpi, ainsi que d'identifier le bénéficiaire ou les banques intermédiaires qui en sont à l'origine. À l'aide d’appels API et de la fonction de suivi de gpi, ils seront alors en mesure d'échanger automatiquement et directement les informations nécessaires avec les banques concernées. Pour les utilisateurs de taille plus modeste, une interface graphique sera mise à disposition pour traiter les demandes et les réponses relatives aux exceptions.



En utilisant un format normalisé ISO 20022, les banques seront en mesure d'échanger les demandes et les réponses de manière structurée, permettant ainsi un traitement plus efficace des anomalies. En mettant à disposition 14 types de demandes couvrant 3 types de paiement (virements de clientèle, virements entre institutions financières, paiements de couverture), l'architecture est conçue pour rendre le service évolutif et extensible afin de couvrir n’importe quel champ présent dans tout message de paiement.



Jean-François Mazure, directeur des services cash clearing au sein de la Société Générale, commente : « La Société Générale est ravie de prendre part à une nouvelle initiative de SWIFT gpi. Ce nouveau service simplifie le processus d'enquête et accélère véritablement le règlement des anomalies. Il s'inscrit parfaitement dans la dynamique d'innovation du secteur bancaire qui s'efforce constamment d'améliorer la qualité de service et d'optimiser les coûts de fonctionnement. »



Au cours de son lancement, le service fera l’objet d’une phase pilote assurée par 12 grandes banques et 3 éditeurs de logiciels de gestion d’exceptions. Les douze banques qui prennent part au projet pilote sont les suivantes : Bank of China, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Deutsche Bank, Emirates NBD, Gazprombank, HSBC, ICBC, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Société Générale et Standard Chartered. Les trois éditeurs de logiciels de gestion d'exceptions sont Appian, Pega et Syracom. La mise en production de ce service est prévue pour novembre 2019.



A propos de gpi

SWIFT gpi, la nouvelle innovation de SWIFT en matière de paiements internationaux, constitue l’évolution la plus marquante dans le domaine des paiements transfrontaliers de ces 30 dernières années. Il s’agit désormais du nouveau standard du secteur. SWIFT gpi améliore sensiblement l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers en augmentant leur rapidité, en renforçant leur transparence et en assurant un suivi de bout en bout. Des centaines de milliers de paiements transfrontaliers, pour un montant total supérieur à 300 milliards de dollars, sont envoyés chaque jour en utilisant la nouvelle norme gpi. Les paiements sont effectués rapidement, en général en quelques minutes, voire quelques secondes.



SWIFT gpi permet aux entreprises de bénéficier d’un service de paiement amélioré, en particulier :

• une utilisation plus rapide, le jour même, des fonds dans le même fuseau horaire que celui du membre gpi recevant le paiement

• des commissions transparentes

• un suivi de bout en bout des paiements

• le transfert des données exactes relatives à l’envoi des fonds



Avec SWIFT gpi, la communauté formée par les banques correspondantes, mais aussi les fintechs, les entreprises et d’autres acteurs, est en train de supprimer collectivement les frictions existantes et de réduire les coûts associés aux paiements transfrontaliers. Depuis son lancement en janvier 2017, gpi a considérablement amélioré l’expérience des entreprises en matière de paiements transfrontaliers, grâce à l’établissement de 1 100 corridors entre pays. SWIFT gpi propose notamment des règles métiers renforcées et une base de données dans le cloud permettant d’assurer un suivi sécurisé, via des API. Les nouveaux services gpi sont systématiquement développés avec les membres de la communauté gpi puis déployés dans un réseau de banques en pleine expansion.



Grâce à SWIFT gpi, les entreprises peuvent renforcer leur activité à l’international, améliorer leurs relations fournisseurs et optimiser leur gestion de trésorerie. En moyenne, 40 % des paiements SWIFT gpi sont crédités aux bénéficiaires finaux en moins de 5 minutes. La moitié des bénéficiaires sont crédités dans un délai de 30 minutes, les trois-quarts en moins de 6 heures et la quasi-totalité dans les 24 heures.



A l’heure actuelle, 3 500 banques, représentant 85 % du trafic total des paiements effectués par SWIFT, se sont engagées à adopter la solution gpi, et plus de 55 infrastructures de paiements échangent d’ores et déjà des paiements gpi, permettant l’échange et le suivi de données à l’échelle nationale. Ces infrastructures de marché ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du suivi de bout en bout des paiements transfrontaliers car ce sont les infrastructures de paiements locales qui compensent les paiements internationaux dès leur arrivée dans les pays de destination



A propos de SWIFT

SWIFT est une coopérative mondiale détenue par ses membres et le leader mondial des services de messagerie financière sécurisée. Nous offrons à notre communauté d’utilisateurs une plateforme de messagerie et des standards de communication, ainsi que des produits et des services facilitant l’accès et l’intégration, l’identification, l’analyse et la conformité à la réglementation.



Notre plateforme de messagerie, nos produits et nos services connectent plus de 11 000 banques, conservateurs de titres, infrastructures de marché et clients dans plus de 200 pays et juridictions. Même si SWIFT ne conserve pas de fonds ni ne gère de comptes au nom de clients, nous permettons à notre communauté mondiale d'utilisateurs de communiquer en toute sécurité, en échangeant des messages financiers standardisés de façon fiable. Nous contribuons ainsi à garantir les flux financiers mondiaux et locaux, ainsi que la bonne marche des échanges commerciaux à l’échelle de la planète.



En tant que tiers de confiance, nous cherchons sans relâche à atteindre l'excellence opérationnelle. Nous accompagnons notre communité dans la lutte contre les cyber-menaces, et nous cherchons constamment les moyens de minimiser les coûts, de réduire les risques, et d'éliminer les inefficiences opérationnelles. Nos produits et services permettent de répondre aux besoins de notre communauté dans les domaines de l’accès aux informations et de leur intégration, de l'intelligence économique, des données de référence et de la conformité contre la criminalité financière. SWIFT rassemble également la communauté financière (au niveau mondial, régional et local) afin d’élaborer les pratiques de marché, de définir les standards, et de débattre de questions ou de préoccupations d'intérêt mutuel. Compte tenu de son plan stratégique quinquennal, baptisé SWIFT2020, SWIFT se doit de continuer à investir dans la sécurité, la fiabilité et la croissance de sa plateforme de messagerie, tout en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour renforcer ses services existants et proposer de nouvelles solutions innovantes.



Le dispositif international de SWIFT, dont le siège social est en Belgique, en matière de gouvernance et de contrôle renforce la neutralité de son statut de coopérative internationale. Grâce à ses implantations à travers le monde, SWIFT est présent dans tous les grands centres financiers.