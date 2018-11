SWIFT démarre en production une solution de paiements instantanés avec RT1

SWIFT annonce aujourd’hui le lancement de sa solution de messagerie pour les paiements instantanés sur le système RT1 d’EBA CLEARING.



Ce nouveau service de SWIFT permet aux prestataires de services de paiements de toute l’Europe d’effectuer des paiements instantanés à travers le système RT1 et répond à toutes les exigences des clients de RT1, notamment en matière de messagerie instantanée, de transfert de fichiers et de solution de navigation.



La mise à disposition de SWIFTNet Instant pour les clients qui effectuent des paiements instantanés via la plateforme paneuropéenne RT1 ouvre un nouveau chapitre pour le partenariat de longue date entre SWIFT et EBA CLEARING, déjà fort de plusieurs succès. SWIFT fournit déjà la connectivité pour le système de paiements gros montants EURO1, et a annoncé récemment un accord avec EBA CLEARING pour que les deux sociétés travaillent ensemble sur l’évolution de la plateforme EURO1, en particulier sur la migration vers ISO 20022. SWIFT fournit également la couche de messagerie pour STEP2, la chambre de compensation automatisée paneuropéenne qui traite les paiements de détail en euros. Dans le cadre de la solution RT1, SWIFT fournit non seulement des services de messagerie, mais également l’interface pour les transferts de liquidités entre RT1 et TARGET2.



Alain Raes, Directeur général de SWIFT pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer la réussite du lancement de notre solution de connectivité pour les paiements instantanés sur RT1. Cela marque une nouvelle étape dans notre longue histoire de connexion de nos clients avec les infrastructures de marché essentielles, de la manière la plus sûre, résiliente et efficace possible. Nous sommes impatients de travailler avec EBA CLEARING et ses clients alors que les volumes sur RT1 continuent de croître et que nous nous lançons dans le projet d’évolution d’EURO1 dont la mise en production est prévue pour 2021. »



Erwin Kulk, Responsable du développement et de la gestion des services d’EBA CLEARING, a déclaré : « Avec cette mise en œuvre rapide et sans heurts de SWIFTNet Instant pour la connectivité de RT1, nous écrivons un nouveau chapitre de notre coopération fructueuse avec SWIFT, pour le plus grand bénéfice de nos clients. Cette mise en œuvre élargit la gamme des options de connectivité que nous mettons à disposition de la communauté d’utilisateurs internationaux de RT1 et permettra d’assurer des niveaux encore plus élevés de résilience du réseau pour le traitement des paiements instantanés en euros. »



Le lancement d’un service de messagerie pour les paiements instantanés paneuropéens est la toute dernière initiative de SWIFT dans le cadre de sa stratégie mondiale en la matière. Reposant sur une technologie innovante, ce service permet de réaliser des paiements en temps réel à travers le réseau SWIFT, tout en réutilisant les infrastructures existantes, afin de garantir une solution de messagerie fiable, facile à déployer et à utiliser.



L’interface Alliance Gateway Instant de SWIFT peut être utilisée seul, mais elle peut également être intégrée avec l’Alliance Messaging Hub (AMH) de SWIFT, qui permet de traiter les flux de messages financiers et de les intégrer aux systèmes de back-office. Il est entièrement conforme aux normes et spécificités du secteur.



En février 2018, SWIFT a révolutionné les paiements en temps réel en Australie avec le lancement public de la nouvelle plateforme de paiements du pays (New Payments Platform - NPP). SWIFT a déjà permis à des institutions financières américaines d’accéder à la plateforme de paiements en temps réel de The Clearing House et fournit une solution similaire aux participants du Faster Payments System (FPS) de Hong Kong. SWIFT s’apprête en outre à lancer sa solution de messagerie pour l’initiative TARGET sur le règlement des paiements instantanés (TARGET Instant Payments Settlement - TIPS) de l’Eurosystème fin novembre.



Rejoignez le fil de discussion sur les paiements instantanés et découvrez comment SWIFT peut vous aider dans ce domaine sur le site SWIFT.com



À propos de SWIFT

SWIFT est une société coopérative qui fournit les plates-formes de communication, produits et services pour connecter plus de 11 000 organisations bancaires, établissements financiers et clients professionnels dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT permet à ses utilisateurs d'échanger des informations financières automatisées, standardisées de façon sécurisée et fiable, réduisant ainsi les coûts, le risque opérationnel et éliminant les inefficacités opérationnelles. SWIFT rassemble également la communauté financière pour travailler en collaboration à déterminer les pratiques du marché, définir des standards et débattre de questions d'intérêt mutuel.

En tant que fournisseur de confiance, SWIFT poursuit sans relâche l'excellence opérationnelle ; soutient sa communauté pour faire face aux menaces cybernétiques; Et cherche continuellement à réduire les coûts, à réduire les risques et à éliminer les inefficiences opérationnelles. Ses produits et services prennent en charge l'accès et l'intégration de sa communauté, l'intelligence d'affaires, les données de référence et les besoins en matière de conformité aux crimes financiers. SWIFT rassemble également la communauté financière - au niveau mondial, régional et local - pour façonner les pratiques du marché, définir des normes et débattre de questions d'intérêt commun ou préoccupantes.

Basé en Belgique, la gouvernance et le contrôle international de SWIFT renforcent le caractère neutre et mondial de sa structure coopérative. Le réseau mondial de bureaux de SWIFT assure une présence active dans tous les principaux centres financiers.



À propos d’EBA CLEARING

EBA CLEARING est un fournisseur de solutions d'infrastructures de paiement paneuropéennes. Fondée en 1998, la société est détenue par 51 des plus grandes banques opérant en Europe et est basée sur un modèle de gouvernance indépendant de tout pays. Les systèmes de paiement d'EBA CLEARING ont été conçus pour être paneuropéens par nature : ils sont développés en étroite coopération avec la communauté internationale des utilisateurs de la société et avec les meilleurs partenaires technologiques de leurs catégories.



EBA CLEARING gère et exploite les services de paiements EURO1, STEP1,STEP2 et RT1. EURO1 et STEP2 sont tous deux classés parmi les systèmes de paiement d'importance systémique (systemically important payment systems, SIPS) par la Banque centrale européenne.

ebaclearing.eu