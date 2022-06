SHŌ Group lance un restaurant au sommet du Salesforce Park de San Francisco, ainsi qu’un club mondial d’adhésion basé sur un NFT SHŌ Group (anciennement JSSK Group) sort aujourd’hui de sa phase confidentielle en révélant les projets très attendus que le groupe développe depuis l’annonce de la signature de son premier bail en septembre 2019.

UNE PLATEFORME D’HÔTELLERIE EXPÉRIENTIELLE



SHŌ Group est une plateforme d’hôtellerie expérientielle, qui bâtit des communautés en créant des expériences uniques pour la clientèle, dans les domaines de la cuisine gastronomique, de la vie nocturne, et des concepts de restauration au détail. L’équipe est dirigée par l’entrepreneur Josh Sigel, axé sur la restauration et les technologies, ainsi que par le célèbre chef et homonyme de la marque Shotaro (« Sho ») Kamio, un chef primé et très réputé de la Silicon Valley. L’entreprise dirigée en solo par M. Kamio, qui a ouvert sur Fourth Street à Berkeley en 2013, constitue à ce jour son projet le plus reconnu et le plus acclamé. Les investisseurs impliqués dans le SHŌ Group incluent Salesforce, Erica et Jeff Lawson (PDG de Twilio), Craig Ramsey (fondateur de Vlocity), Dan Springer (PDG de DocuSign), et Drew Houston (PDG de DropBox). SHŌ Group travaille également en partenariat avec Carlo Serafini et Ed Lambert de la Bridge Bank, basée dans la région de la baie de San Francisco, pour ses besoins bancaires.



UN LIEU EMBLÉMATIQUE



Le premier projet de restaurant du groupe, baptisé SHŌ, créera une expérience de divertissement culinaire et de vie nocturne inédite dans la région de la baie de San Francisco. SHŌ sera juché au sommet du tout nouveau bâtiment phare de San Francisco, situé au cœur de la ville, le Salesforce Transit Center de la Transbay Joint Powers Authority. Le restaurant est situé sur le toit du Centre, une oasis urbaine publique de 5,4 acres en plein ciel, baptisée Salesforce Park. Pour honorer et magnifier la localisation de classe mondiale du restaurant, SHŌ Group a fait appel au studio basé à San Francisco de l’entreprise internationale de design AvroKO, qui a travaillé sur quelques-uns des restaurants les plus emblématiques au monde, ainsi qu’au studio Brand Bureau, affilié à AvroKO et primé, qui a créé la marque SHŌ.



UNE GASTRONOMIE EXPÉRIENTIELLE



L’expérience culinaire sera aussi unique et passionnante que l’espace lui-même. Le chef Sho proposera une expérience culinaire traditionnelle japonaise encore jamais vue aux États-Unis : Irori, une cuisine artisanale rustique, que SHŌ prévoit d’installer autour d’un foyer à charbon et à flammes de 40 mètres carrés, pour cuire des ingrédients frais locaux. Le Sky Lounge situé sur le toit proposera un bar à sushis japonais moderne, des tapas et des petits plats. Masaki Sasaki, chef étoilé au guide Michelin, et maître sushi dans la région de la baie de San Francisco, dirigera l’activité de sushis de SHŌ.



« SHŌ constituera le point culminant de ma créativité culinaire, inspirée par les saisons, la simplicité et la volonté de surprendre. C’est un privilège d’apporter la cuisine Irori aux États-Unis, au sein d’un lieu absolument unique », a déclaré Kamio. « La cuisine au feu de bois, telle qu’utilisée par les fermiers et les habitants ordinaires du Japon depuis des siècles, permet de proposer des plats umami-laden qui ravissent les convives, qui encouragent à la conversation, et qui recréent le sentiment de communauté qui caractérisait autrefois la réunion autour du feu. »



Outre son concept de restaurant, SHŌ Group a également annoncé SHŌ Market, un marché alimentaire japonais qui sera situé au rez-de-chaussée du Salesforce Transit Center. Les clients du marché pourront faire leur choix parmi une sélection de boîtes bento fraîchement préparées, à base d’ingrédients de la même qualité que ceux de SHŌ. Le SHŌ Market proposera également des salades fraîches à emporter, des plats inspirés de la cuisine de rue, des gourmandises préemballées, des sakés spécialement sélectionnés, ainsi qu’un choix de superbes articles artisanaux pour la maison.



NFT MONDIAL



SHŌ Group lancera prochainement un club exclusif d’adhésion sur la base d’un NFT, permettant à ses membres d’accéder à des expériences immersives et services spécialisés sur la plateforme de SHŌ Group, axés dans un premier temps sur son restaurant phare, SHŌ. Proposée sous forme de NFT, l’adhésion au SHŌ Club devient un actif pour ses membres. Ce NFT est publiquement vérifiable sur la blockchain, et peut ensuite être vendu ou échangé sur le marché secondaire. L’utilisation d’un NFT soutient la mission du groupe consistant à créer des communautés qui encouragent les individus à découvrir, s’épanouir, s’entraider, et interagir, en conférant aux membres une valeur exponentielle pour de nombreuses années à venir.



Le SHŌ Club proposera trois catégories d’adhésion, qui permettront toutes d’accéder à un menu exclusivement réservé aux membres, ainsi qu’à un lounge privé situé sur le toit du restaurant. Dans le cadre du SHŌ Club, un concierge dédié sera disponible pour tous les membres, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, proposant des réservations prioritaires, un véhicule de courtoisie pour venir chercher et déposer les clients, et chargé de faire en sorte que tous les instants de l’expérience SHŌ soient facilités et mémorables. La catégorie intermédiaire d’adhésion offrira des avantages supplémentaires, notamment la possibilité de dîners Omakase spéciaux et compagnie d’invités célèbres, ainsi que de participer à des cercles de réflexion et programmes éducatifs. La plus haute catégorie d’adhésion conférera aux membres plusieurs avantages de type actionnariat, et inclura un voyage extrêmement spécial au Japon, qui permettra un accès sans précédent à des expériences et lieux exceptionnels, non accessibles au public. Tous les membres initiaux du SHŌ Club seront considérés comme des membres fondateurs, et conserveront à vie leur adhésion mondiale. Les membres fondateurs auront accès à tous les futurs lieux et expériences de SHŌ Group.



« SHŌ Group entend bouleverser les attentes et les perspectives au travers d’interactions et de moments exceptionnels, redéfinissant les règles de l’hôtellerie », a déclaré Josh Sigel, PDG de SHŌ Group. « Nous sommes extrêmement heureux de proposer une expérience culinaire et nocturne de classe mondiale, qui était très attendue, dans la région de la baie de San Francisco, à travers le SHŌ Club, l’un des premiers clubs expérientiels mondiaux basés sur les NFT. San Francisco n’est que la première étape de l’aventure. »



À PROPOS DE SHŌ GROUP

SHŌ Group est une plateforme d’hôtellerie expérientielle mondiale qui bâtit des communautés en créant des expériences uniques pour la clientèle, dans les domaines de la cuisine gastronomique, de la vie nocturne, et des concepts de restauration au détail. En 2023, le premier ensemble d’expériences du groupe débutera à San Francisco, incluant SHŌ, son restaurant japonais homonyme juché sur le toit du célèbre bâtiment phare de San Francisco, le Salesforce Park, ainsi que le SHŌ Market, un concept de restauration japonaise au détail, sans oublier le SHŌ Club, un club d’adhésion exclusif basé sur un NFT, qui permet à ses membres d’accéder à des expériences et services uniques sur la plateforme de SHŌ Group, dans un premier temps axée sur son restaurant, SHŌ.

https://shogroup.com



