SGAT Technologies a animé un workshop pour le COMITÉ D’ÉCHANGES FRANCO JAPONAIS

Pour cet événement, une quinzaine de places étaient disponibles. SGAT et le CEFJ ont accueilli les participants au Cocoon Space dans le 9ème arrondissement de Paris pour participer à un Petit-Déjeuner Workshop avec pour thème : « Comment la technologie Blockchain peut booster votre entreprise ? ». Cet événement a permis aux participants de comprendre les enjeux de la blockchain et ses multiples applications dans de nombreux secteurs d’activités.



Depuis peu, SGAT Technologies propose aux entreprises et à tout autre organisme souhaitant en apprendre plus sur les technologies Blockchain, d’intervenir dans leurs locaux pour animer des formations et des ateliers. Cette technologie qui a longtemps été explorée par le secteur financier, commence à atirer des entreprises de tous les secteurs, notamment afin d’optimiser et d’automatiser leur processus.



L’agence conseil en Blockchain s’est lancée dans l’aventure depuis 2017 en se consacrant au développement de sa technologie et de ses APIs. Avec son expertise Blockchain et au travers de ses ateliers, SGAT Technologies espère éduquer les entreprises et bâtir les cas d’usages de demain. La Blockchain, nouvelle révolution des facultés de conversation et de partage de l’information, présente en effet un très fort potentiel pour de nombreuses entreprises alors qu’elle est encore peu connue.



Contact service Communica on :

Aina Randriamalala, Directeur Marketing et Communication, Co-Fondateur — aina.randria@eiko-studio.com, +33 (0)6 58 31 90 12

Sébastien Pussiau, Président Directeur Général et Co-Fondateur – s.pussiau@sgat.io, +33 (0)6 64 31 73 62

Nathalie Maro, Chargée de communication — SGAT Technologies, n.maro@sgat.io, +33 (0)6 35 53 51 28