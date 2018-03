Je travaille au sein d’une équipe responsable du développement commercial des solutions SAP. Nous sommes spécialisés par technologie et/ou industrie.

A ce titre, je m’occupe des solutions BI (pour information, la version SAP BusinessObjects BI 4.0 est sur une courbe exponentielle d’adoption) et de notre plateforme In-Memory computing, SAP HANA.



SAP met sa plateforme SAP HANA à disposition des Start-up pour constituer un écosystème autour du Big Data. Parlez-nous de ce projet au niveau mondial et français.





Nous parlons ici d’une initiative mondiale appelée ‘SAP Start-up Focus’. Il s’agit d’identifier les start-up qui proposent des programmes ambitieux et innovants.

C’est aussi pour nous l’opportunité de donner leur chance à de jeunes pousses françaises, intéressées par cette technologie.



Sur quels critères les 14 Start-up ont-elles été sélectionnées ?



Le 6 septembre dernier nous avons rencontré près d’une trentaine de start-up pour in fine n’en sélectionner que 14.

Les projets présentés devaient être à forte valeur ajoutée, basés sur l’exploitation de SAP HANA en tant que base de données très performante et temps-réel, ou comme plateforme applicative en mémoire.



Les sociétés suivantes ont été primées :

- CHEF JEROME, qui propose un service de publicité et de commande de biens alimentaires en temps réel, intégré à la chaine logistique de certains distributeurs;

- PATHOQUEST, société de biotechnologie, qui propose un service d’accélération des analyses médicales via l’exploitation de larges banques de données sur les virus en open data;

- CLIRIS, qui propose un outil de pilotage de la performance des points de vente à travers l’analyse temps réel des flux vidéos des mouvements clients en magasin;

- DATA PUBLICA et QUNB, primées pour leur exploitation sectorielle de l’open data;

- IMASCAPE pour leur modélisation chirurgicale;

- SQUARECLOCK et SERIOUS FACTORY dans le domaine du marketing;

- BIME et TRINOV pour du décisionnel plus performant;

- IADVIZE pour de meilleures relation clients;

- EVOLUTION ENERGIE pour la gestion des flux d’énergie en temps réel;

- KXEN dans le domaine du datamining;

- et enfin AB TASTY dans le webmastering.



Que va leur apporter SAP HANA ?



L’objectif principal des start-up challengées est l’innovation. Il s’agit de de différencier et de gagner grâce à l’innovation technologique.

Les start-up attendent de SAP HANA des performances exceptionnelles, surtout dans le domaine du Big Data et des applications business qui nécessitent des traitements en temps-réel.

Prochaine étape : SAPPHIRE, à Madrid du 13 au 15 novembre, qui permettra aux meilleures de se faire reconnaître en présentant leurs projets.