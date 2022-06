SAHAM Management Company fait le choix de la plateforme Front-to-Back de JUMP Technology pour automatiser la gestion de ses investissements

Dans un contexte de croissance, SAHAM Management Company a fait le choix de la solution de JUMP Technology afin d’automatiser la consolidation de leurs données en provenance d’un nombre grandissant de dépositaires et de sociétés de gestion, d’automatiser l’ensemble de leurs besoins Front, Middle et Back en matière de gestion, ainsi que de production de reportings personnalisés.



« Nous avons des objectifs forts de croissance. Grâce à JUMP, nous allons disposer d’une capacité à absorber de nouveaux besoins et une volumétrie croissante, tout en continuant d’automatiser au maximum nos opérations de gestion. La plateforme JUMP couvre l’ensemble de nos besoins, y compris les spécificités liées au marché marocain, et nous apporte une solution pérenne, évolutive et scalable, capable de nous accompagner sur le long terme. » Rim Bensouda, Directrice Gestion d’Actifs de SAHAM Management Company.



« L’équipe JUMP est ravie de travailler avec SAHAM Management Company, un acteur marocain de premier plan, rayonnant sur le continent Africain et à l’international. Ce projet témoigne aussi bien de la capacité de notre solution à couvrir les spécificités du marché marocain que de la volonté de JUMP Technology de s’implanter durablement sur le marché marocain et, plus généralement, sur le continent africain. » Emmanuel Fougeras, CEO de JUMP Technology.



A propos de JUMP Technology

JUMP Technology est un éditeur de logiciels 100% dédié aux acteurs de la gestion d’actifs : Sociétés de Gestion, Banques Privées, Family Offices, Assureurs, Institutionnels, etc.

Tout en adressant les spécificités de chaque acteur, la solution JUMP couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs, pour tout type d’instrument financier, dans une plateforme logicielle unique Data + Core Front-Middle-Back + Reporting. Son approche modulaire vous permet de sélectionner les fonctions correspondant à vos besoins d’aujourd’hui et d’évoluer facilement vers une couverture plus complète de vos besoins futurs.

JUMP Technology est présent à travers toute la zone EMEA. Sa plateforme peut être déployée en On Premise ou dans le Cloud et s’adapte aux acteurs de toute taille.

jump-technology.com



A propos de SAHAM Management Company

Le Groupe Saham est une société d'investissement à capitaux africains, historiquement active dans les métiers et services essentiels à la personne. Marqué par un fort esprit entrepreneurial, Saham s'est d'abord développé dans le secteur de l'assurance pour devenir leader de ce secteur sur le continent africain.

Après la cession du pôle Assurances en 2018, Saham est ensuite devenu un acteur international avec une expertise multi-sectorielle capitalisant sur des partenariats stratégiques ciblés, couvrant ainsi les secteurs de l'offshoring, l'immobilier, l’éducation et l’agriculture.

http://saham.com