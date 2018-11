Rydoo, corp-up du groupe Sodexo, renforce sa présence à l’international en s’installant dans deux hubs technologiques, Lisbonne et Manille

Rydoo renforce sa présence en Asie-Pacifique...



Si Londres s’est rapidement révélée être la capitale mondiale de la Fintech, Paris le pionnier du financement de l’innovation, ou Berlin la pépinière de startups, d’autres hubs technologiques disséminés sur la planète sont apparus ces dernières années avec des spécificités bien marquées.



Rydoo, dont les sièges sont situés à Paris, Malines et Varsovie, accompagne déjà dans la région Asie-Pacifique plusieurs entreprises de référence dans leur gestion des dépenses et des voyages d'affaires.

Afin de renforcer sa position sur ce marché, la société ouvre un hub à Manille. Avec de nombreuses sociétés innovantes et un réseau d’entrepreneurs très développé, la ville séduit les industries et entreprises technologiques les plus performantes du monde grâce à une main d’oeuvre qualifiée, un milieu universitaire réputé, et une population friande de nouvelles technologies. L’ouverture de ce hub à Manille répond à un double objectif pour la corp-up : mieux servir ses clients globaux existants qui opèrent dans la région et soutenir la demande locale croissante de solutions de gestion des déplacements et des dépenses.



“La gestion des voyages d'affaires et des frais professionnels est un marché en plein essor (une augmentation de 7,1 % des dépenses est prévue en 2018 pour atteindre 1,7 milliard de dollars américains d'ici 2022*), alors que les entreprises recherchent une solution intégrée que leurs collaborateurs, où qu’ils soient, puissent facilement adopter.”, explique Sébastien Marchon, CEO de Rydoo.



…et consolide son expansion européenne



En Europe, Lisbonne est en train de devenir un pôle incontournable pour les startups, grâce à des profils digital natives au fort esprit entrepreneurial. Le secteur technologique portugais constitue une part importante du dynamisme économique du pays puisqu’il représente 4% du PIB national. Afin de renforcer le succès international de Rydoo, Lisbonne accueille le 4ème hub européen de la corp-up (après Paris, Malines et Varsovie). Rydoo vise à intégrer 20 nouveaux employés d'ici janvier 2019 ; de nombreuses opportunités professionnelles sont déjà disponibles, la société recherchant notamment des SDR (Sales Development Representative) et des CSM (Customer Success Manager), parlant plusieurs langues et bénéficiant d'expériences professionnelles variées.



"Depuis le lancement de Rydoo il y a 5 mois, nous connaissons une croissance accélérée. Le moment est venu d'étendre notre présence en Asie-Pacifique et d'ouvrir de nouveaux hubs. Qu’il s’agisse d’innovation ou de trouver les meilleurs talents, Manille et Lisbonne se révèlent désormais incontournables.”, explique Sébastien Marchon, CEO de Rydoo.



Les entreprises et leurs collaborateurs doivent pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui crée de la valeur. Afin de répondre à cet enjeu, Rydoo s’appuie sur la technologie pour éliminer les points de frictions et lourdeurs administratives, dans l’optique de booster l’efficacité des organisations que la corp-up sert. Récemment, Rydoo s’est associé à Uber, pour offrir une expérience de mobilité professionnelle fluide grâce à une approche intuitive et intégrée, partout dans le monde.



Didier Dumont, Président de Mobility & Expense de Sodexo complète : “Notre ambition est que Rydoo devienne l’un des principaux acteurs sur le marché de la gestion des voyages et frais professionnels, à l’échelle mondiale. En permettant aux entreprises et aux employés d’éliminer les tâches administratives fastidieuses et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, Rydoo, corp-up du groupe Sodexo, soutient la performance des organisations.”



Rydoo emploie 300 personnes de 24 nationalités différentes.



*GBTA BTI™ Outlook – Annual Global Report & Forecast



A propos de Rydoo

Rydoo réinvente et simplifie la gestion des voyages d'affaires et des dépenses grâce à l'expertise de ses deux start-ups fondatrices : Xpenditure et iAlbatros. Avec 300 employés enthousiastes, Rydoo opère dans plus de 60 pays ; les 6500 clients de Rydoo (organisations publiques et privées) bénéficient de la facilité d'utilisation et de l'efficacité de son application orientée consommateurs. Rydoo est une corp-up Sodexo, alliance de deux startups et d’une grande entreprise.

rydoo.com



A propos de Sodexo

Fondé à Marseille en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services visant à améliorer la qualité de vie, facteur essentiel de performance pour les individus et les organisations. Avec des opérations dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une combinaison unique de services sur site, de services Avantages et Récompenses ainsi que des services à la personne et à domicile. Forte d’une palette de plus de 100 services, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs à apporter des solutions en vue de simplifier et d'optimiser la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. Le succès et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer en permanence le développement et l’engagement de ses 427 000 collaborateurs à travers le monde. L'action Sodexo fait partie des indices CAC 40 et DJSI.