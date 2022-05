Rollee : la solution financière inclusive pour les 2,2 millions de travailleurs indépendants français

Ils leur offrent en effet une solution pour partager instantanément et de manière sécurisée toutes leurs données professionnelles, réparties sur une ou plusieurs plateformes afin de valider en toute transparence leur situation financière et obtenir, par exemple, un prêt bancaire.



L’inclusion financière est un moteur essentiel pour le bien-être personnel et souvent une motivation pour rester salarié. Rollee permet aux banques et autres institutions d’offrir aux travailleurs indépendants les mêmes bénéfices qu’un salarié en leur donnant un nouvel outil d’aide à la décision, plus juste.

Le « Freelancing » en Europe 2022, un statut en progrès continu et de mieux en mieux perçu

Selon, la récente étude du BCG x Malt, le freelancing a augmenté de 39% en un an avec un bond significatif de 63% pour des catégories de métiers plus traditionnels tel que la gestion de projets. Des chiffres en pleine augmentation puisque l’on estime, en 2021, 2,2 million de travailleurs indépendant en France, soit une progression de plus de 100% en l’espace de moins de dix ans.



Cette croissance a été en partie boostée par la crise sanitaire et l’essor du télétravail permettant aux entreprises de comprendre que le recours à des indépendants ne mettait pas leur avenir en péril.

Selon cette étude, les quatre motivations principales des freelances sont l’indépendance, la flexibilité, le choix du lieu de travail et la liberté dans leurs choix.



Rollee s’accorde ainsi parfaitement avec cette dernière motivation car l’outil agrège toutes les plateformes permettant ainsi aux freelances d’avoir une plus grande liberté dans le choix des missions.



Toujours selon cette étude, 84% des talents digitaux indépendants ne souhaitent pas retourner dans un salariat classique. Rollee permet ainsi de rassurer les institutions quant à leur solvabilité et leur stabilité financière et donc leur rend la vie plus simple. Dans l’autre sens, Rollee protège également les travailleurs indépendants en leur permettant de partager de manière sécurisée leur données avec les institutions. En France, la majorité des freelances constituent un modèle à suivre pour les autres salariés qui pourrait, à terme, devenir un usage courant dans les entreprises.



Cependant, le manque de données dont disposent les services financiers et d’assurances catégorise les indépendants comme des travailleurs instables et donc moins sécurisant qu'un salarié classique.

Rollee est l'avenir pour les institutions financières qui se retrouvent de plus en plus confrontées à des décisions complexes. Aussi, la plateforme souhaite s’étendre davantage en proposant une solution pour tous, travailleurs indépendants et salariés.



A propos de Rollee

Rollee est une plateforme sécurisée de données professionnelles qui aide les institutions à prendre des décisions plus justes. Fondée par Ali Hamriti (CEO), Pierrick Legrand (COO) et Thomas Godart (CTO) en 2021, la startup a pour objectif de s’imposer dans le paysage de la fintech européenne.