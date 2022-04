Robots de crypto-monnaie Sur cette page, nous regroupons les robots de crypto-monnaie que nous avons examinés, même s'ils ne nous ont pas satisfaits. Quoi qu'il en soit, pour négocier sur le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, nous vous recommandons d'utiliser les plateformes de trading proposées par des courtiers réglementés en Europe.

Bitcoin Code, le robot de crypto-monnaie dont on parle le plus



Bitcoin Code est le robot de trading de crypto-monnaie dont on a le plus parlé, bien que généralement de manière négative. Sur son site Web, il dit qu'avec le système, vous pourriez gagner des milliers d'euros par jour avec son système, même si l'on ne connaît pas le courtier où le dépôt est effectué jusqu'à ce qu'au moins 250 $ soient déposés. Sera-ce un courtier réglementé ou non? Le fait est que, cependant, le système pour gagner de l'argent avec le bitcoin défini comme infaillible n'est en réalité pas du tout infaillible.



Bitcoin Profit







Sur le site Web de Bitcoin Profit, il y a moins de détails, mais le récit est le même : "déposez, puis le système pourrait faire de vous un millionnaire".



Aux graphismes légèrement différents, il y a aussi des utilisations plus conditionnelles et plus de visages bien connus qui parlent de bitcoin (et non de profit de bitcoin) pour tirer parti du public et attirer de nouveaux abonnés.



Bitcoin Revolution



Bitcoin Revolution le même que ci-dessus avec la seule différence qu'il se concentre sur le concept de la "révolution", ou plutôt de la révolution, comme s'il s'agissait d'une révolution populaire contre le système pour s'enrichir.



Il n'y a pas de révolution en cours et évidemment il n'y a aucune certitude de gain. Vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. Lors de l'inscription, vous devez entrer votre nom, prénom et e-mail comme pour les autres : mais il n'y a aucune possibilité de connaître à l'avance les courtiers qui sont utilisés pour le trading.



Bitcoin Evolution



Bitcoin Evolution se concentre sur l'évolution, comme s'il voulait se concentrer sur l'évolution du bitcoin, ce qui n'a cependant pas eu lieu.



En dehors des philosophies et des prévisions, ce système est le même que les autres vus précédemment, c'est pourquoi une fois déposé, tout ce qui se passe sur le marché se fait à vos risques et périls.



Indicator Pro



Indicator Pro est un très bon nom, appelant à une analyse technique, des indicateurs et une approche professionnelle. Malheureusement, cependant, Indicator pro est également inclus dans la liste des robots de crypto-monnaie qui n'ont aucune sorte de garantie sur le fait de gagner.



Apparemment, il y aurait des signaux de trading, ainsi que d'autres également proposés gratuitement par certains brokers, mais rien de plus. Pas de méthode miracle pour gagner de l'argent facilement et en peu de temps.



Crypto Genius



Crypto Genius se présente, considéré comme le nom, comme le génie des crypto-monnaies, un système qui réussit brillamment à vous faire gagner de l'argent avec les crypto-monnaies.



Cependant, aucun prix Nobel n'a été décerné à cet égard et la méthode ne semble pas jouir d'une bonne réputation sur le web, alors disons que Crypto Genius est comme n'importe quel autre site qui trompe avec des promesses d'argent facile avec des crypto-monnaies.



Disons que le seul génie, c'est le coup publicitaire et la méthode marketing, même si c'est trop extrême.



Bitcoin Victory



Bitcoin Victory tire parti de la "victoire" du bitcoin. Un terme qui rappelle psychologiquement l'optimisme, mais qu'on ne peut jamais connaître avec le bitcoin.



Il est vrai que, heureusement, vous pouvez échanger à la fois vers le haut et vers le bas et que, par conséquent, une victoire pourrait également venir pour la chute du bitcoin, mais nous ne pouvons certainement pas garantir une victoire constante telle que décrite par le site lorsqu'il dit "les gens font s'enrichissent avec bitcoin ".



Bien sûr, il y a des gens qui se sont enrichis avec le bitcoin, mais ceux qui l'ont acheté quand c'était quelques centimes ou dollars alors que maintenant il en vaut déjà plusieurs milliers.

Bitcoin Code est le robot de trading de crypto-monnaie dont on a le plus parlé, bien que généralement de manière négative. Sur son site Web, il dit qu'avec le système, vous pourriez gagner des milliers d'euros par jour avec son système, même si l'on ne connaît pas le courtier où le dépôt est effectué jusqu'à ce qu'au moins 250 $ soient déposés. Sera-ce un courtier réglementé ou non? Le fait est que, cependant, le système pour gagner de l'argent avec le bitcoin défini comme infaillible n'est en réalité pas du tout infaillible. bitcoinup est le plus populaire des nombreux sites frères du Bitcoin Code.Ces sites semblent être vraiment faits avec du pochoir et probablement le projet (ou du moins les webmasters) est le même.Sur le site Web de Bitcoin Profit, il y a moins de détails, mais le récit est le même : "déposez, puis le système pourrait faire de vous un millionnaire".Aux graphismes légèrement différents, il y a aussi des utilisations plus conditionnelles et plus de visages bien connus qui parlent de bitcoin (et non de profit de bitcoin) pour tirer parti du public et attirer de nouveaux abonnés.Bitcoin Revolution le même que ci-dessus avec la seule différence qu'il se concentre sur le concept de la "révolution", ou plutôt de la révolution, comme s'il s'agissait d'une révolution populaire contre le système pour s'enrichir.Il n'y a pas de révolution en cours et évidemment il n'y a aucune certitude de gain. Vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. Lors de l'inscription, vous devez entrer votre nom, prénom et e-mail comme pour les autres : mais il n'y a aucune possibilité de connaître à l'avance les courtiers qui sont utilisés pour le trading.Bitcoin Evolution se concentre sur l'évolution, comme s'il voulait se concentrer sur l'évolution du bitcoin, ce qui n'a cependant pas eu lieu.En dehors des philosophies et des prévisions, ce système est le même que les autres vus précédemment, c'est pourquoi une fois déposé, tout ce qui se passe sur le marché se fait à vos risques et périls.Indicator Pro est un très bon nom, appelant à une analyse technique, des indicateurs et une approche professionnelle. Malheureusement, cependant, Indicator pro est également inclus dans la liste des robots de crypto-monnaie qui n'ont aucune sorte de garantie sur le fait de gagner.Apparemment, il y aurait des signaux de trading, ainsi que d'autres également proposés gratuitement par certains brokers, mais rien de plus. Pas de méthode miracle pour gagner de l'argent facilement et en peu de temps.Crypto Genius se présente, considéré comme le nom, comme le génie des crypto-monnaies, un système qui réussit brillamment à vous faire gagner de l'argent avec les crypto-monnaies.Cependant, aucun prix Nobel n'a été décerné à cet égard et la méthode ne semble pas jouir d'une bonne réputation sur le web, alors disons que Crypto Genius est comme n'importe quel autre site qui trompe avec des promesses d'argent facile avec des crypto-monnaies.Disons que le seul génie, c'est le coup publicitaire et la méthode marketing, même si c'est trop extrême.Bitcoin Victory tire parti de la "victoire" du bitcoin. Un terme qui rappelle psychologiquement l'optimisme, mais qu'on ne peut jamais connaître avec le bitcoin.Il est vrai que, heureusement, vous pouvez échanger à la fois vers le haut et vers le bas et que, par conséquent, une victoire pourrait également venir pour la chute du bitcoin, mais nous ne pouvons certainement pas garantir une victoire constante telle que décrite par le site lorsqu'il dit "les gens font s'enrichissent avec bitcoin ".Bien sûr, il y a des gens qui se sont enrichis avec le bitcoin, mais ceux qui l'ont acheté quand c'était quelques centimes ou dollars alors que maintenant il en vaut déjà plusieurs milliers.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Un faux communiqué de presse indique que Tesla aurait racheté une societe specialisée dans le lithium et crée une hausse spectaculaire de son action Conseils pour devenir un millionnaire en bitcoins Comment fonctionne le trading de bitcoin