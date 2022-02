Rift s’associe à Carbon4 Finance et CDC Biodiversité pour lever le voile sur l’empreinte des produits financiers sur la biodiversité

Rift, l’application mobile lancée en 2020 qui permet de scanner les impacts sociétaux et environnementaux de l’épargne pour permettre aux citoyens de construire une finance à leur image, annonce le lancement de l’indicateur d’impact de l’épargne sur la biodiversité sur son application mobile.



Il s’appuie sur la méthodologie BIA-GBS (Biodiversity Impact Analytics alimentée par le Global Biodiversity Score ©), élaborée par Carbon4 Finance et CDC Biodiversité, deux acteurs de référence dans l’analyse de l’impact de la finance sur l’environnement.



Rift approfondit son engagement et permet désormais de mesurer l’impact de l’épargne sur la biodiversité

L’argent déposé sur les produits d’épargne est utilisé par les banques et les compagnies d’assurance pour financer les entreprises dans tous les secteurs de l’économie. Ces entreprises, par l’utilisation de l’eau, des sols, de l’énergie, des matières premières, génèrent des pressions sur les écosystèmes naturels. La méthodologie BIA-GBS mesure pour chaque agent économique les secteurs et les zones géographiques où sont développées leurs activités pour quantifier l’ensemble des ressources naturelles utilisées et des polluants émis.



Ensuite, ces données sont agrégées pour obtenir l’équivalent d’espaces naturels détruits par le passé et nécessaires à l’activité de l’entreprise (impact statique) mais aussi celui de nouveaux espaces naturels détruits sur un an (impact dynamique). La prise en compte de ces deux notions s’avère donc crucial pour pouvoir arrêter le déclin frénétique de la biodiversité et surtout pour permettre sa reviviscence.

Les données sont estimées en mètres carrés. Pour donner un ordre d’idée, l’impact statique des 10 000€ sur un compte d’une grande banque est égale en moyenne à 100 m2 d’habitat naturel détruit tandis que l’impact dynamique peut s’élever à plusieurs mètres carrés. En fonction du produit financier, le premier chiffre peut se hisser jusqu’à plus de 600 m2 .



L'impact des activités humaines sur la biodiversité est un fait avéré : elles sont la principale cause de ce que les scientifiques appellent la 6ème extinction de masse. Selon les données du WWF, près de 70% des populations de vertébrés ont disparu en moins de 50 ans du fait, en grande partie, des activités économiques.



Dans son dernier rapport, l’IPBES dresse ainsi un constat sans équivoque : “En vue de créer une économie mondiale durable, l'évolution des systèmes financiers et économiques mondiaux a également été identifiée comme un élément clé des politiques futures plus durables”.



La protection de la biodiversité est un combat crucial : l’habitabilité de la planète et notre capacité à maintenir de bonnes conditions de vie sur Terre dépendent profondément de notre relation au vivant.



L’indicateur est disponible sur Rift dès le 15 février



Les utilisateurs de Rift peuvent découvrir les effets de leurs placements sur la planète dès le 15 février. Pour cela, il suffit de télécharger la nouvelle mise à jour de l’application sur App Store et Google Play.

À cette occasion, Jean-Marc Jancovici, l’associé fondateur de Carbone 4, un des partenaires du projet, dit :

« Nous sommes convaincus que le changement climatique et la perte de biodiversité sont deux enjeux qui doivent être adressés par nos clients, c’est la raison pour laquelle Carbon4 Finance s’efforce de mettre à disposition des investisseurs mais aussi des particuliers des données d’impact climat ou biodiversité robustes. Nous espérons que, grâce à nos données, Rift pourra mieux informer les citoyen·ne·s sur les enjeux de la biodiversité dans les investissements ».



« Nous nous réjouissons que l’entreprise Rift utilise la base de données BIA-GBS, établie sur la méthodologie du Global Biodiversity Score, afin d’éveiller les consciences du grand public sur l’importance de la restauration de la biodiversité », ajoute Marc Abadie, président de CDC Biodiversité. Rift, Carbon4 Finance et CDC Biodiversité font ainsi un pas important en offrant aux citoyen·ne·s de la transparence sur l’impact de leur épargne sur la biodiversité et, par conséquent, le pouvoir d’influencer le secteur financier.



À propos de Rift

Rift est un outil digital qui offre aux citoyen·ne·s de la transparence sur leur épargne. Depuis son lancement à l’automne 2020, cette application mobile donne à plus de 30 000 utilisateurs accès à de multiples informations sur leurs comptes courants, livrets d’épargne et assurances-vie. Avec plus de 16 000 produits référencés et 250 établissements répertoriés dans sa base de données, le projet analyse la vaste majorité de l’épargne des Français.



Rift indique aux citoyen·ne·s vers qui est dirigée leur épargne (État, entreprise), dans quels secteurs d’activité est investi leur argent en mettant en avant les secteurs controversés (tabac, huile de palme, nucléaire, pétrole et gaz, etc.). L’application peut ainsi dévoiler ses caractéristiques environnementales telles que l’empreinte carbone, le degré d’alignement avec les objectifs de la transition écologique, la trajectoire de réchauffement climatique sur lequel ils se situent ainsi que l’exposition aux risques climatiques.



Comment ça marche ?



Outil d’information mais aussi d’action individuelle et collective, l’application mobile Rift est construite autour de 3 volets :

· MON IMPACT : l’utilisateur indique les produits financiers qu’il possède (compte courant, livret A, assurance-vie, etc..) et leurs montants pour découvrir la composition de son épargne (secteurs financés, zones géographiques privilégiées, intermédiaires impliqués…) ainsi que l’empreinte écologique de ce qu’elle finance ;

· AGIR : Rift propose également d’agir en faveur d’une finance plus durable, via un questionnaire indiquant les produits alignés avec les valeurs de l’utilisateur ainsi que des appels réguliers à l’action collective sur des thématiques liées au secteur financier ;

· NEWS : l’utilisateur peut découvrir le lien entre l’épargne et la société en se tenant au courant grâce à un fil d’actualité de qualité de Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts et partenaire du projet.



À propos de Carbon4 Finance

Carbon4 Finance est une société soeur de Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies bas carbone et l’adaptation au changement climatique fondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Carbon4 Finance fournit des données carbone permettant aux gestionnaires d’actifs, fonds de pension, banques et fabricants d’indices de développer et mettre en œuvre leurs solutions de financement et d’investissement intégrant le défi du changement climatique.



À propos de CDC Biodiversité

Créée en 2007, CDC Biodiversité a pour mission de concilier biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général. Filiale de la Caisse des Dépôts, elle imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre en oeuvre des actions concrètes de restauration de la biodiversité, dont elle peut assurer la gestion sur le long terme. Pionnière en matière de compensation écologique, elle développe également des innovations adaptées aux besoins des acteurs publics et privés, qui privilégient les solutions fondées sur la nature.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Quand l'expertise est synonyme d'expérience FRANCE 2030 : Bruno Le Maire a inauguré le Campus cyber à la Défense Kyndryl France rejoint le Campus Cyber qui est inauguré aujourd’hui par le Président Emmanuel Macron