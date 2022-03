Richard King associé Bignon De Keyser Bignon De Keyser, cabinet de conseil en stratégie, management et organisation dédié à l’industrie juridique s'adjoint les compétences de Richard King, ancien « chief legal operations officer » du cabinet d’avocats Herbert Smith Freehills.

Conseil privilégié des senior partners, « managing partners », des « boards » et comités exécutifs des cabinets de services professionnels, Bignon De Keyser entend aujourd’hui accroître ses interventions sur la stratégie de développement international des cabinets français et européens, sur les collaborations transfrontalières entre le Royaume-Uni et la France et l’expansion des cabinets britanniques en Europe.

Déjà présent en France et en Belgique, et désormais au Royaume-Uni, le cabinet étend donc son champ d’intervention de manière globale.



Fort de la combinaison des savoir-faire reconnus de Richard King, Patrick Bignon et Steven De Keyser, le cabinet renforce sa capacité d’intervention sur l’ensemble des enjeux de développement, de leadership et de gouvernance des cabinets de services professionnels en Europe. Ayant précédemment travaillés ensemble chez Andersen Legal et EY Law, les trois associés sont des experts reconnus du marché et sont habitués à collaborer en totale synergie.



« Je suis ravi d'accueillir au sein de notre équipe Richard et d’avoir de nouveau la possibilité de retravailler avec lui. Sa richesse d'expérience et d'expertise sera un atout précieux pour nos clients alors qu'ils sont confrontés aux questions clés de développement et d’attractivité dans leurs marchés“ déclare Patrick Bignon, associé.



Grâce à plus de 25 ans d'expérience en management dans des cabinets d'avocats internationaux, Richard King apporte une expertise hautement qualifiée en matière de gestion des réseaux internationaux des cabinets d'avocats sur le marché ou de rapprochements internationaux.



« Les conditions actuelles du marché créent à la fois de nouvelles opportunités et des défis considérables pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Je suis ravi de rejoindre Patrick et Steven pour apporter et mettre à profit mon expérience » ajoute Richard King, associé.



À propos de Richard King

Richard King a exercé des fonctions de management pour des cabinet d’avocats internationaux et des réseaux juridiques. Il a notamment été responsable de nombreux projets axés sur la productivité et la performance des cabinets d'avocats, leurs intégrations à la suite de rapprochements, leur stratégie, leur efficacité opérationnelle, l'optimisation de leur réseau international, la formation, le développement et la gestion du « knowledge management ».

Richard a également conduit des projets de transformation clés : création et développement de la fonction « Legal Operations », transformation numérique, reconfiguration des « process » dans une logique de réduction des coûts et amélioration du niveau de service et efficacité.

Fort d’un savoir-faire acquis de longue date dans la gestion des connaissances et la formation des avocats dans le domaine des « soft skills », il a également passé beaucoup de temps ces dernières années sur des questions sociétales pour mettre en place des initiatives « pro bono », communautaires, de diversité et d'inclusion.



À propos de Bignon De Keyser - Dedicated to the Legal Industry

Créé en 2005 et implanté en France, Belgique et au Royaume-Uni, Bignon De Keyser a vocation à mener les acteurs du monde juridique à un succès durable, en les aidant à se projeter dans l’avenir, à mieux s’organiser pour répondre aux attentes de leurs clients, et à s’adapter aux transformations de leur environnement local et international.

Conseils privilégiés des senior partners, managing partners, des boards, des directeurs juridiques, et comités exécutifs de ces cabinets, Bignon De Keyser intervient auprès d’entreprises de toutes tailles et origines sectorielles. Bignon De Keyser s’adresse à une clientèle d’avocats “full service” ou boutiques implantée partout en France et à l’international. Le cabinet intervient également en Europe auprès des notaires et des conseils en propriété industrielle (CPI) bénéficiant pour ces derniers d’un fort rayonnement international.

www.bignondekeyser.com



