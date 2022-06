Revolut s'associe à Tink pour les paiements européens

La technologie des services d'initiation de paiement (PIS) de Tink permettra aux utilisateurs de Revolut à travers l'Europe de transférer de l'argent en toute simplicité sur leur compte Revolut. Le PIS permet aux utilisateurs de se connecter au compte bancaire à partir duquel ils souhaitent transférer de l'argent, puis d'autoriser et de réaliser instantanément le paiement sans quitter l'application Revolut.



Daniel Kjellén, cofondateur et PDG de Tink, déclare : "Revolut est l'une des plus grandes réussites de la révolution des services financiers, offrant des services qui répondent mieux aux besoins des clients. Nous sommes enthousiastes à l'idée de participer à la prochaine étape de la croissance de Revolut, et considérons ce partenariat comme une étape importante pour l'adoption par le grand public des

paiements réalisés grâce à l'open banking à travers l'Europe."



Ivan Chalov, Head of Retail chez Revolut, déclare : "Nous sommes ravis d'intégrer les solutions de Tink à Revolut. Notre partenariat avec Tink permettra à Revolut de développer ses services d'open banking sur de nouveaux marchés de manière rapide et durable."



À propos de Revolut

Revolut construit la première superapp financière véritablement mondiale pour aider les gens à tirer le meilleur parti de leur argent. En 2015, Revolut a été lancé au Royaume-Uni en proposant le transfert et l'échange d'argent. Aujourd'hui, plus de 18 millions de clients dans le monde utilisent des dizaines de produits innovants de Revolut pour effectuer plus de 150 millions de transactions par mois. A travers leurs comptes personnels ou professionnels, nous aidons nos clients à améliorer leur santé financière, à acquérir plus de contrôle et à connecter les gens en toute simplicité à travers le monde.

www.revolut.com



À propos de Tink

Tink est la principale plateforme d’open banking en Europe qui permet aux banques, fintech et start-up de développer des services financiers axés sur les données. Grâce à une seule API, Tink permet aux clients d'accéder à des données financières agrégées, d'initier des paiements, d'enrichir les transactions, de vérifier le titulaire d’un compte bancaire et de créer des outils de gestion des finances personnelles. Tink se connecte à plus de 3 400 banques qui atteignent plus de 250 millions de clients bancaires à travers l'Europe. Fondée en 2012 à Stockholm, Tink est devenue une filiale détenue par Visa en 2022. Les 500 employés de Tink travaillent avec plus de 300 banques et fintech sur 18 marchés européens à partir de 13 bureaux. We power the new world of finance.

www.tink.com/fr