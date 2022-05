Retreeb annonce son partenariat avec Treezor pour renforcer sa solution de paiement éthique et solidaire

Retreeb, réinvente le paiement en redistribuant automatiquement 33% des commissions générées par les achats du quotidien à des projets éthiques et solidaires. La fintech a notamment choisi UNITLIFE, l’initiative mondiale de l’ONU de lutte contre les inégalités, comme premier partenaire, afin de financer des systèmes alimentaires durables.



Pour mener à bien ce projet, Retreeb s’appuie sur Treezor, le leader du Banking-as-a-Service, un service clé en main proposé en marque blanche à destination des entreprises souhaitant fournir des services de paiement à leurs propres clients, intégrant les dimensions technologique, réglementaire et sécuritaire. Treezor, qui dénombre pas moins de 100 clients, fintechs et grands comptes, assurera les flux financiers off-chain (données issues de sources externes) générés via l’application de paiement éthique.



« Nous sommes très heureux d’initier cette collaboration avec Treezor. Grâce à leurs solutions éprouvées et en perpétuelle évolution, la gestion des flux off-chain de retreeb sera sécurisée et simultanée avec nos flux on-chain. Ainsi nous pourrons proposer une chaîne de paiement éthique globale à nos utilisateurs » explique Jeremi Lepetit, CEO de Retreeb.



Treezor se positionne comme acteur clé de la finance embarquée (“Embedded Finance”) et participe ainsi activement à l’essor de solutions innovantes oeuvrant pour l’amélioration de l’expérience de paiement des utilisateurs. Ses services proposés intégralement par API couvrent l’ensemble de la chaîne de paiements de l’acquisition à l’émission.



« Nous sommes heureux d’intégrer nos solutions à un projet de paiement alternatif, responsable et durable tel que celui de Retreeb. Notre partenariat représente également une nouvelle opportunité de participer au développement d’expérience de paiement innovante basée sur la blockchain , le QR Code ou encore le sans contact.» précise Cédric Cassini, Chief Commercial Officer de Treezor.



Ce partenariat central entre deux acteurs innovants de la Fintech concrétise l’ambition de faire des technologies autour du paiement, de véritables outils au service du bien commun dans l’esprit “blockchain for good’.



À propos de Retreeb

Fondée par Jeremi Lepetit, Sayah El Yatim, Stéphanie Flacher et Quentin Lepetit en 2019, Retreeb est une application de paiement mobile éthique et solidaire qui reverse 33% des commissions générées par les achats à des projets sociétaux. Basée sur une infrastructure technologique innovante, Retreeb est une solution simple et sécurisée, pour tous ceux qui souhaitent avoir une consommation plus responsable au quotidien tout en contribuant à réinventer le système financier. La start-up Franco-Suisse, a levé 1,7 millions de dollars via une ICO en février 2022 et lancera ses solutions dans les prochains mois.

retreeb.io



À propos de Treezor

Fondée en 2016 par deux entrepreneurs français, Éric Lassus et Xavier Labouret, Treezor est une Fintech régulée dans 25 pays en tant qu’établissement de paiement et de monnaie électronique et également membre principal des réseaux internationaux de cartes. Acquise en 2019 par le groupe Société Générale, Treezor est le leader européen du Banking as a Service (BaaS) avec une présence en France, Allemagne, Benelux, Italie et Péninsule Ibérique. Sa solution packagée de finance embarquée (“Embedded Finance”) permet aux entreprises d'intégrer le paiement en marque blanche au sein de leur offre, sans aucune contrainte, en externalisant tout le volet technique en API (de l’acquisition jusqu’à l’émission), réglementaire (KYC, LCB-FT,…) et sécurité auprès d’une équipe internationale d’experts. Treezor se positionne en tant que “Unicorn farmer” ayant accompagné l’émergence de nombreuses licornes européennes du paiement.

www.treezor.com