Regate lève 20 M€ pour simplifier la gestion financière et comptable en Europe Regate, la Fintech qui automatise la gestion financière et comptable des entreprises (TPE-PME), annonce une Série A de 20 M€.

• Avec ce financement, la Fintech française spécialisée sur le marché de la Finance Automation entend accélérer ses investissements produit et s’implanter en Allemagne et en Espagne.

• Dans sa ligne de mire pour le marché français, son positionnement en tant que PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire de l'État) pour accompagner les experts- comptables et les entreprises dans leur transition vers la facturation électronique, une obligation légale en France dès 2024.

• Parmi les signaux forts de cette levée, l’engagement du fonds américain Valar Ventures, considéré comme l’un des fonds référents dans le domaine de la Fintech (Xero, Qonto, N26,...).



Ce nouveau tour marque l'arrivée d'un nouvel actionnaire - le fonds Valar Ventures – aux côtés des deux investisseurs historiques : 360 Capital et La Financière St-James. En mai 2021, la start- up avait déjà levé 7 M€ en amorçage.



La “Finance Automation” : un enjeu crucial pour la gestion des entreprises



Regate a été créée en 2020 par Laura Pallier et Alexis Renard qui se sont rencontrés chez Mailjet où ils occupaient respectivement les fonctions de DAF et DG entre 2014 et 2019. Leur ambition : éviter la multiplication des outils et automatiser l’ensemble de la gestion financière et comptable d’une entreprise sur une plateforme unique, partagée avec le cabinet d’expertise comptable.



Regate a immédiatement séduit des centaines de clients – experts-comptables et entreprises (Le Slip Français, Jimmy Fairly, Cityscoot, Skello..) qui peuvent désormais s’appuyer sur une plateforme SaaS “tout-en-un” et extrêmement agile pour mieux collaborer.



Regate : l’interface client des cabinets d’experts-comptables



La stratégie de Regate consiste à travailler avec les plus grands éditeurs de solutions comptables du marché en proposant une expérience utilisateur collaborative exceptionnelle. Cette capacité de connexion lui permet de se concentrer sur son cœur de métier - à savoir l’automatisation de la gestion et de la collaboration - en sur-couche de la production comptable.



« Conscients de l’excellence technologique et du savoir-faire en matière de production comptable des éditeurs comme Sage, Cegid, ou MyUnisoft, nous avons souhaité nous interfacer avec eux et bénéficier de leur expérience plutôt que de tenter de les remplacer. Ces partenariats font partie intégrante de notre stratégie de développement. Nous avons d’ailleurs noué un accord majeur avec Sage qui nous distribue directement auprès de ses clients experts-comptables », précise Laura Pallier, cofondatrice de Regate.



Une transition obligatoire vers la facture électronique : Regate devient PDP



Dès 2024, toutes les entreprises – quelle que soit leur taille – auront pour obligation de recevoir leurs factures de manière électronique à travers un portail spécialisé, public ou privé certifié par l’administration fiscale. Seules les plateformes certifiées seront habilitées à transmettre les factures directement à l'administration fiscale. Un véritable momentum pour Regate qui va utiliser les ressources de cette série A pour obtenir les certifications nécessaires pour se positionner en tant que PDP.

« La réforme de 2024 va obliger les entreprises à se mettre en conformité et nous sommes plus que jamais en ordre de marche pour les accompagner. Mais au-delà du passage obligé à la facturation électronique, nous sommes convaincus du besoin des entreprises - comme des experts-comptables - d’automatiser les tâches manuelles pour se concentrer sur leur cœur de métier » commente Alexis Renard, cofondateur de Regate.



La confiance des investisseurs les plus chevronnés en matière de Fintech



Quelques mois après sa création, Regate avait réalisé un premier tour d'amorçage auprès de 360 Capital et La Financière Saint James. Aujourd’hui, au-delà de la confiance renouvelée par ses investisseurs historiques, elle fait entrer à son capital le fonds américain Valar Ventures, renommé pour sa capacité à repérer les futurs champions de la Fintech. Créé par Peter Thiel (célèbre cofondateur de Paypal), le fonds a financé Xero (solution de comptabilité leader au Royaume-Uni), N26, BitPanda, Wise ou encore Qonto.

« Nous avons été enthousiasmés par le potentiel énorme du marché en Europe, aujourd’hui en pleine révolution. Regate nous a convaincus par son approche en ‘cockpit’ et par la vitesse d'exécution de son équipe» commente James Fitzgerald, Founding Partner de Valar Ventures.



« Là où on voit émerger des acteurs qui proposent de remplacer tout l’existant, Regate a opté pour une stratégie ouverte et collaborative. En s’appuyant sur l'expertise et la compliance de ses partenaires, Regate peut ainsi adresser très rapidement de nouveaux pays, sans obstacles liés aux différentes réglementations. » complète Emanuele Levi, General Partner chez 360 Capital.



A propos de Regate

Regate est une Fintech créée en 2020 qui a pour mission d’automatiser la gestion financière des entreprises et de fluidifier ses traitements comptables. Elle commercialise une plateforme SaaS complète qui permet aux TPE/PME de centraliser leurs opérations financières afin de garantir un meilleur pilotage de l’activité et de faciliter la collaboration avec leur expert-comptable. Regate a pour ambition de révolutionner le quotidien des directions financières et des cabinets comptables grâce à l’automatisation des tâches manuelles récurrentes, une expérience collaborative exceptionnelle et un meilleur contrôle des coûts. Lancée par un serial entrepreneur et une ancienne Directrice Financière, l’entreprise connaît aujourd’hui une très forte croissance et recherche de nouveaux talents pour l’accompagner dans son accélération.

regate.io



