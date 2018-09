Reconciliation bancaire : étude de cas Ditto Bank

Ditto Bank est une banque française nouvelle génération à vocation mondiale. Elle propose le concept inédit de réunir dans une même application des comptes courants en devises. Ditto Bank dispose de sa propre licence bancaire française et a réussi le pari de réunir la fiabilité d’une banque et la flexibilité d’une Fintech.Au service des personnes ayant un besoin régulier en devises (voyageurs réguliers, expatriés, étudiants à l’étranger…), Ditto Bank permet d’ouvrir des comptes courants dans plusieurs devises, de réaliser des virements locaux ou internationaux et des transactions de change. Toutes ces fonctionnalités sont réunies dans une application mobile unique, spécialement développée pour et avec nos clients afin de proposer une expérience d’utilisation optimale.Ditto Bank, c’est aussi une carte Gold Mastercard internationale qui permet de payer partout dans le monde sans commission et sans coût additionnel !Ditto Bank est aujourd’hui la seule banque conçue pour fonctionner partout dans le monde. En rupture avec les schémas traditionnels, Ditto Bank redéfinit les codes de la banque pour servir un propos qui lui tient à cœur : la transparence tarifaire pour ces clients.En savoir plus : dittobank.com Frantz Waze CFO chez Ditto, décrit ce qui a mené à la sélection de la solution XREC :« Dans le cadre de la création de la banque digitale, nous recherchions une solution clé en main pour automatiser et industrialiser nos réconciliations bancaires afin de couvrir nos risques opérationnels. Nos critères de choix étaient le coût, le temps d’implémentation et la flexibilité de la solution et de son usage, la solution XREC a répondu aux 3 critères. «Ditto a pu tester rapidement les performances de la solution XREC afin de vérifier l’adéquation avec les besoins de l’entreprise. La flexibilité et les fonctionnalités de bout en bout de la solution ont permis aux équipes Ditto une prise en main très rapide.Guillaume Abikhalil, Back Office Operations Manager reprend :« Calixys nous a permis, dans un temps très court, moins d’une semaine, d’avoir accès à une version test de la solution XREC pour y paramétrer nos comptes et nos règles de rapprochement ainsi que les formats d’imports de nos fichiers grâce à une interface client très « user friendly ». La solution s’est vraiment adaptée à nos besoins et notre configuration. »Ditto a bénéficié d’une expérience très positive avec les spécialistes CALIXYS qui ont toujours offert un soutien rapide et complet avec des réponses utiles sur la manière de tirer le meilleur parti de la solution. Les paramétrages de test qu’avaient effectués les équipes Ditto ont été récupérés dans l’environnement de production.Guillaume Abikhalil, Back Office Operations Manager poursuit :« Au démarrage du projet, nous n’avions pas d’équipe IT pour implémenter la solution. Avec l’accompagnement des équipes de Calixys et nos équipes métiers, nous avons pu implémenter rapidement la solution sans mode projet. En quelques sessions de formation WebEx et avec la simplicité de la solution nos équipes métiers ont acquis très rapidement une grande autonomie. Calixys a fait preuve d’une grande réactivité concernant un besoins sur la définition des profils utilisateurs, qui a pu nous être livré très rapidement grâce à la réactivité de l’éditeur. »Frantz Waze CFO chez Ditto,« Notre premier objectif était la mise en place d’un processus de réconciliation de nos comptes bancaires à travers une solution simple d’utilisation, automatisée et sécurisée. Cet objectif a été atteint rapidement. «À la question: «Quelles opportunités futures voyez-vous avec la solution XREC ?», Guillaume Abikhalil, Back Office Operations Manager commente :« Il nous est vite apparu clair que la solution XREC pouvait aider d’autres services financiers à améliorer le contrôle interne. La couverture fonctionnelle, la flexibilité d’interfaçage avec notre SI et le déploiement en mode SaaS de XREC répondait à nos besoins, et nous avons décidé en 2018 d’étendre le scope d’utilisation de la plate-forme XREC aux réconciliations comptables (équipe Finance) et au rapprochement de nos deals trésorerie. ( FX SWAP ). XREC présentant une architecture ordonnée, cela nous permet de centraliser, d’uniformiser et de rationnaliser l’ensemble de nos réconciliations dans une seule solution et de pouvoir séparer nos activités au travers d’une gestion des habilitations fine, flexible et ce très rapidement. »À la question: «Qu’en est-il du support ?», Guillaume Abikhalil, Back Office Operations Manager continue :« Le support CALIXYS est très réactif. Les problématiques, que nous pouvons rencontrer en production, sont solutionnées en quelques heures ou une journée maximum par le service client et la qualité des réponses du support est plus que satisfaisante. »Aujourd’hui, Ditto utilise la solution XREC au sein de différents services. ( Comptabilité, Direction financière, Contrôle de gestion, Trésorerie ). XREC permet de simplifier et d’automatiser les réconciliations mais pas seulement. Les échanges pour la justification des écarts et des comptes sont plus fluides et avec un minimum de tâches manuelles. Le WorkFlow d’approbation et de validation des états de réconciliations permet de répartir les actions de contrôle. La solution garantit également un audit et une traçabilité totale, on sait « Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?.Frantz Waze CFO termine :« Au final nous avons atteint nos objectifs de simplification, de rationalisation et d’automatisation de nos processus de réconciliation tout en renforçant notre contrôle financier. Nous avons également amélioré notre productivité et réduit nos risques grâce à la réduction de tâches manuelles. La centralisation des réconciliations nous permet d’obtenir une visibilité claire et très précise sur nos opérations et nos comptes. »