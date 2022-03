Racine Bordeaux renforce ses équipes et annonce la cooptation de 4 nouveaux associés : Anaïs Maillet, Jean Montamat, Anne-Laure Dagorne et Alice Simounet Racine Bordeaux se renforce et annonce la nomination de 4 associés.

Agée de 39 ans, Anaïs Maillet intervient en droit de la construction, droit des assurances et responsabilité civile.

Elle intervient principalement aux côtés des assureurs ainsi qu’auprès d’entreprises de construction, promoteur, maitre d’œuvre, fournisseur et fabricants.

Elle a développé une expertise sur les problématiques de responsabilité des constructeurs et d’assurance construction, ainsi qu’en droit de la responsabilité civile générale.

Anaïs Maillet est titulaire d’un DESS Droit des relations de travail dans l’entreprise obtenu à l’Université Paris X Nanterre. Avant de rejoindre Racine en 2016, elle a exercé au sein de la S.C.P Maxwell – Maxwell – Bertin ainsi qu’au sein du cabinet Deffieux Garraud Jules à Bordeaux.



Âgé de 37 ans, Jean Montamat intervient en droit de la construction, droit des assurances, droit de la responsabilité civile ainsi qu’en droit de l’immobilier.

Intervenant principalement aux côtés de compagnies d’assurances, il accompagne également une clientèle composée de promoteurs, bailleurs, locataires ou syndics de copropriétés, en conseil comme en contentieux.

Il a développé une expertise sur les problématiques de responsabilité des constructeurs et d’assurance construction, ainsi qu’en droit de la responsabilité civile générale.

Il traite également l’ensemble des problématiques relevant de la vie de l’immeuble et de ses occupants (baux, droit de la copropriété, troubles anormaux de voisinage, etc.).

Jean Montamat est titulaire d’un Master 2 Droit Privé Général obtenu à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Avant de rejoindre Racine en 2014, il a exercé au sein du cabinet Deffieux Garraud Jules à Bordeaux.



Âgée de 36 ans, Alice Simounet intervient en conseil et en contentieux.

Elle possède une expertise particulière en matière d’assurance des personnes (assurance vie et prévoyance - individuelle et collective).

Elle intervient également dans le domaine du droit de la vente (Responsabilité civile fournisseurs et fabricant – vente immobilière) et du droit patrimonial.

Alice Simounet est titulaire d’un Master 2 Carrières judiciaires obtenu à l’Université Montesquieu Bordeaux IV. Elle a rejoint Racine en tant que collaboratrice en 2013.



Agée de 40 ans, Anne-Laure Dagorne intervient auprès des acteurs du secteur du droit de la santé et les accompagne en conseil comme en contentieux tout au long de leur vie professionnelle.

Elle possède une expertise particulière en droit de la responsabilité médicale (civile, pénale, disciplinaire), droit des contrats (dont le contentieux d’exercice des professionnels de santé libéraux et le conseil en matière d’installation et de rédaction de contrats d’exercice professionnel), responsabilité civile générale et droit des assurances, droit de la réparation du préjudice corporel, faute inexcusable de l’employeur et responsabilité du fait des produits défectueux.

Anne-Laure Dagorne est titulaire d’un DESS Droit de la Science Médicale obtenu à l’Université Paris V Malakoff. Avant de rejoindre Racine Bordeaux en 2015, elle exerçait au sein du cabinet Lacoeuilhe & Associés à Paris.



Avec ces nominations, Racine Bordeaux compte désormais 8 associés et 20 collaborateurs qui accompagnent leurs clients tant en conseil qu’en contentieux dans les domaines de l’assurance, de l’immobilier et de la construction, du droit public, de la santé et des risques industriels.

Proche de ses clients, le cabinet se positionne comme un véritable partenaire des acteurs institutionnels et publics, apportant à la fois réactivité, sécurité et pragmatisme.

Les avocats de Racine Bordeaux sont impliqués dans le tissu économique régional et membres de différentes associations professionnelles. Ils font de la formation un axe important de leur action. Le cabinet est à ce titre référencé comme organisme de formation.



A propos de Racine :

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, répartis au sein de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles.

RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux.

Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de relations de partenariats solides et durables avec les clients.

RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques.

Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et la distribution.

RACINE est membre du réseau international d’avocats Multilaw, ainsi que d’OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers.

racine.eu



