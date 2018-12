R3 choisit OCTO Technology comme 1er organisme de formation officiel Corda en France

OCTO Technology devient un acteur majeur de la blockchain d’entreprise



Avec plus de 200 membres et partenaires à son actif issus de multiples secteurs d’activité, R3, et sa technologie Corda se placent comme l’une des références de la blockchain, aux côtés d’Hyperledger ou encore de Quorum.



En étant nommé comme organisme de formation officiel Corda (via son organisme de formation OCTO Academy) OCTO Technology se positionne en acteur de référence sur le développement de la plateforme blockchain en maîtrisant à la fois les technologies, les méthodologies pour l'accompagnement des projets et les compétences nécessaires à l'intégration de ces architectures au sein des entreprises.



Depuis 2016, OCTO Technology s’est construit une véritable expertise dans le secteur de la blockchain : Acculturation, Use Cases, Workshops, Conseil en architecture, DevOps, Développement de PoCs et MVPs… Ses actions auprès de la communauté technique sont également remarquées notamment avec de nombreuses participations dans des évènements qui font référence sur ce marché en pleine ébullition. L’équipe blockchain OCTO a d’ailleurs pour ambition de doubler son effectif dans le but de répondre aux demandes croissantes d’accompagnements de ses clients sur des missions d’envergure basées sur les technologies blockchain.



« Nous sommes très satisfaits d’avoir obtenu cette accréditation d’organisme de formation officiel Corda. Nous avons la conviction que la technologie Corda est une blockchain professionnelle très puissante, non limitée au secteur financier. » se réjouit Meriem Berkane, CTO d’OCTO Technology. « Nous sommes très impliqués depuis deux ans sur le marché et la communauté blockchain, et cette accréditation renforce notre présence et notre crédibilité sur les technologies émergentes. »



« Nous sommes ravis qu’OCTO Technology ait été sélectionné comme premier organisme de formation officiel en France. L’expertise d’OCTO en terme de blockchain, combiné à son unique compréhension de la communauté technologique française est un atout inestimable qui permettra aux formations Corda de se faire de façon efficace sur le secteur. » commente Estelle Roiena chez R3.



A propos d’OCTO Technology :

OCTO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et compte à ce jour près de 500 collaborateurs, répartis entre le siège basé à Paris et 3 succursales à l'étranger : Suisse, Maroc et Australie. OCTO mêle des expertises pointues dans les technologies digitales, telles que le Big Data et l'analyse de données, le design d'expérience utilisateur et la conception de solutions mobiles. OCTO organise chaque année à Paris l'évènement Unexpected Sources of Inspiration (USI), qui réunit depuis 10 ans des leaders d'opinion, innovateurs et entrepreneurs pour échanger des idées, puiser de nouvelles inspirations et évoquer les transformations numériques dans nos sociétés.



A propos de R3 :

R3 est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain travaillant avec un vaste écosystème de plus de 200 membres et partenaires issus des secteurs publics et privés sur sa plate-forme open source Corda, et sur Corda Entreprise, une version commerciale de Corda pour un usage professionnel. L’équipe mondiale de R3, composée de 180 professionnels répartis dans 13 pays, est assistée par plus de 2 000 experts en technologie, en finance et en droit issus de ses membres internationaux. La plate-forme Corda est déjà utilisée dans des secteurs allant des services financiers aux soins de santé, à la navigation, aux assurances, etc. Il enregistre, gère et exécute les accords financiers des institutions en parfaite synchronisation avec leurs pairs, créant ainsi un monde de commerce sans friction.