Quel bilan 2017 pour exægis ? Rétrospective sur l’agence de notation référente pour les entreprises du numérique

A travers ce communiqué de presse, nous vous proposons un bilan sur ce qu’a été exægis en 2017, ainsi qu’un résumé de ses 3 principales offres et valeurs ajoutées :1. Les systèmes de notation et l’attribution de labelsUn des premiers services d’exægis est d’évaluer et d’attribuer des notations aux entreprises évoluant dans le secteur du numérique. L’objectif est de faciliter leur recherche d’investisseurs, de clients ou de partenaires financiers. A cet effet, elle réalise régulièrement des audits, adaptés au stade de développement de chacune d’entre elles, à travers la France entière.CHIFFRES CLES 2017 NOTATION :- 154 audits restitués (+ 57 % vs. 2016)- Augmentation du CA de 45 % entre 2016 et 2017Pour apporter une reconnaissance immédiate aux entreprises offrant les meilleures performances, exægis délivre également les labels TRUXT, starTRUXT et icoTRUXT.CHIFFRES CLES 2017 LABELS :- 17 nouvelles entreprises labélisées en 2017 (+ 45 % vs. 2016)- Lancement du label icoTRUXTL’année 2017 a également vu naître icoTRUXT, premier label à destination des startups proposant une ICO (Initial Coin Offering). DomRaider, startup française spécialisée dans la récupération de noms de domaines expirés ou « drop catching », a été la première à obtenir ce label en octobre 2017.2. La Garantie Opérationnelle et le service de veille des entreprisesMétier historique d’exægis, l’entreprise propose une Garantie Opérationnelle pour les prestataires du numérique (en mode abonné) qu’elle a jugé fiables. Cette garantie consiste à maintenir leurs services en cas de défaillance ou de disparition et d’assurer leur continuité de service avec leurs clients, jusqu’à l’échéance du contrat. Cette garantie opérationnelle s’appuie sur une méthodologie de continuité combinant compétences juridiques, techniques et financières mais aussi sur une assurance pouvant aller jusqu’à 20 M€. Pour identifier les signes de défaillances de ces entreprises le plus rapidement possible, et leur permettre de les contrer au plus vite ou de mettre en place des solutions de secours, exægis a mis en place un service de veille très performant basé sur leur analyse comportementale et financière.CHIFFRES CLES 2017 GARANTIE OPERATIONNELLE ET VEILLE :- Encours de 75 M€ avec 9 000 clients finaux distincts- Augmentation du CA de 39 % entre 2016 et 20173. La plateforme rateandgo.coEn 2016, exægis a lancé RateAndGo, la plateforme de notation gratuite pour les startups du secteur du numérique. Après avoir complété un questionnaire et enregistré 3 vidéos en ligne, les startups se voient attribuer une notation sur 100, ainsi qu’un passeport identifiant leurs forces et faiblesses. Si la notation obtenue est supérieure à 60, celle-ci est diffusée auprès de grands comptes et investisseurs potentiels, afin de lui faire gagner en visibilité. Aujourd’hui RateAndGo est régulièrement consulté par 200 fonds d’investissement et 350 Grands Comptes (parmi les 250 plus grandes entreprises françaises).CHIFFRES CLES 2017 RATEANDGO :- Plus de 200 startups évaluées (68 % avec un score supérieur ou égal à 60)- 38 levées des fonds et 27 signatures de contrats avec des grands comptesForte de ce succès, l’offre RateAndGo s’est internationalisée en 2017 avec le lancement en octobre de sa plateforme rateandgo.co/en en anglais !Exægis continue donc sur sa lancée. Après avoir été classée en 2016 4ème entreprise du Grand-Ouest et 48ème entreprise au niveau national, par Deloitte In Extenso Technology Fast 50, pour son taux de croissance du chiffre d’affaires de 483 % sur les 4 dernières années, l’entreprise poursuit donc sa croissance et son développement.À propos d’exaegis : exaegis est l’agence de notation et de garantie opérationnelle référente du secteur du numérique. Elle a développé une offre complète pour permettre et faciliter le financement, le développement et l’investissement des acteurs du numérique. Au-delà de la notation, exaegis propose une garantie opérationnelle qui couvre les risques de défaillance des entreprises qu’elle a jugé fiables. Elle délivre également les labels TRUXT et StarTRUXT et son corollaire ICOTruxt dédié aux startups qui proposent une ICO. Sa clientèle rassemble tous ceux qui font le numérique (Startups, SSII, ESN etc.), le financent (Investisseurs, Fonds d’Investissement, Business Angels, Loueurs, Banques et Bailleurs) et l’utilisent (Clients finals, Grands Comptes et PME). Sa plateforme www.rateandgo.co (labellisée par le pôle Finance Innovation pour la filière des métiers du chiffre et du conseil) propose un service de notation gratuit pour les startups. exægis est une entreprise du réseau BPI France Excellence et est entré dans le Deloitte Tech50 en 2016.