Que nous réserve 2023 en matière de data ?

Cette année a été secouée par des bouleversements économiques et des conflits géopolitiques aux impacts mondiaux. Le prix de l'énergie a grimpé en flèche, tout comme le coût des biens de première nécessité. Après des années d'assouplissement monétaire, le monde occidental est confronté à une inflation qui atteint des sommets. La hausse des taux d'intérêt limite les dépenses des consommateurs, augmente le coût du logement et gèle les budgets des gouvernements. La cryptomonnaie et les NFT sont très en retrait par rapport aux sommets historiques, avec beaucoup moins d'échanges aujourd'hui qu'il y a un an. En bref, l'économie mondiale est perturbée. Par conséquent, les dépenses des entreprises pour les projets de Modern Data Stack ralentissent. Cependant, en 2023, les projets data devraient être toujours plus nombreux. Ils seront simplement davantage axés sur un cas d'utilisation particulier, ou sur l'amélioration de l'efficacité en général.



Nouvelle année, nouveaux défis



Les entreprises chercheront à activement standardiser leur Data Stack en 2023 pour limiter le nombre d'outils utilisés à ce jour. En outre, la capacité de prendre des décisions basées sur les bonnes données sera de plus en plus cruciale - en particulier concernant les dépenses opérationnelles et les revenus qui sont sous un oeil de plus en plus critique. De plus, la confiance et la visibilité des données seront plus importantes que jamais. La sécurité des données et l'accès aux données seront aussi de vifs sujets de préoccupation en 2023. La gouvernance permettra aux entreprises de relever de nouveaux défis. Une bonne gouvernance des données permet aux analystes d’optimiser l'efficacité des projets des équipes chargées des données. L'intégration entre les différents fournisseurs va ainsi se généraliser et stimuler les investissements.



Place à la collaboration



En 2023, nous verrons sûrement davantage de collaborations entre les équipes de sécurité du cloud et des applications. Cela résulte du fait qu'un nombre croissant d'entreprises deviennent cloud-native. La gestion des vulnérabilités et des risques, l'analyse du code, la modélisation des menaces et les processus de développement sécurisés peuvent bénéficier d'une approche partagée, car de plus en plus de personnes chargées de la sécurité des applications prennent en compte l'infrastructure du cloud dans leur travail et de nombreux professionnels chargés de la sécurité du cloud prennent à cœur les pratiques traditionnelles de sécurité des applications.



De nouveaux investissement à venir ?



En 2023, les fonds ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) subiront davantage de pression pour mesurer et prouver leur impact. Les investisseurs qui ont afflué vers ces fonds dans un marché haussier veulent maintenant plus d’informations concrètes sur la façon dont ils verront les rendements et devront prouver les impacts positifs s'ils veulent maintenir ou augmenter ces investissements.



En 2023, les entreprises commenceront à réaliser que le succès de l’IA adaptative nécessite une infrastructure de données en temps réel soutenue par une nouvelle compréhension de l'expérience utilisateur. Par conséquent, nous commencerons à voir une augmentation des investissements et de l'activité dans ce domaine. Le streaming des données trouvera aussi probablement sa place dans le Modern Data Stack durant l’année à venir. Comme le Machine Learning, il sera à l'origine de nouveaux cas d'utilisation. Le streaming des données a atteint cette année une masse critique, mais n'est pas près d'arriver à saturation. Les organisations investiront, même si c'est à un rythme plus lent, dans les technologies de streaming dès 2023.



Qu’en sera-t-il du metaverse ?



Le metaverse sera confronté à des freins importants en 2023. Qui en entreprise a besoin d'ensembles de réalité virtuelle ou de réalité augmentée pour tout le monde (qui se chiffrent en centaines d'euros)? Meta investit des milliards de dollars dans un projet dont la rentabilité future n'est pas prouvée, alors que son activité principale est en train de souffrir, donc les investissements discrétionnaires dans le Metaverse vont probablement continuer. Cependant, nous pouvons supposer que l'accent sera mis sur les produits de consommation et non sur le monde des affaires.



Le monde de la data sera probablement bousculé en 2023 et les entreprises doivent se tenir prêtes pour répondre à ses chamboulements et évoluer aussi vite que leurs données si elles veulent tenir le rythme.



Irina Slavitch, Experte en data integration, Chez Fivetran