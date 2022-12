Quaero Capital lance un fonds en actions Small & Mid Cap européennes

Le fonds sera investi en petites et moyennes capitalisations européennes (incluant la Suisse et le Royaume-Uni), qui ont traditionnellement été l’un des segments les plus dynamiques du marché actions européen. Fondé sur la même philosophie de gestion « value » qui a fait le succès du fonds phare Argonaut, Quaeronaut propose un accès à des capitalisations légèrement plus grandes que les micro-capitalisations formant l’univers d’investissement d’Argonaut. Le nouveau fonds sera géré par Adrian Bignell et l’équipe de gestion européenne de Quaero Capital.



Les Small & Mid Cap européennes : un segment porteur



Les petites et moyennes valeurs européennes constituent un segment de marché particulièrement intéressant. En effet, elles ont battu les grandes capitalisations sur chaque période de 10 ans depuis 1999, que ce soit dans les années de baisse ou de hausse. Par ailleurs, le moment semble bien choisi pour investir en Europe, puisque le Vieux Continent devrait être soutenu dans les années à venir par plusieurs thèmes porteurs, qu’il s’agisse des besoins croissants en matière d’infrastructures énergétiques, de la relocalisation de la production afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l’Asie, de l’automatisation croissante de l’industrie ou de la forte augmentation des budgets de sécurité.



Un fonds géré selon un style « Quality Value »



Confiée à Adrian Bignell, la gestion suit un style d’investissement « Quality Value », fondé sur une analyse fondamentale approfondie et une gestion active. Centrée sur l’Europe (y compris la Suisse et le Royaume-Uni), elle se concentre sur les entreprises petites et moyennes, dont la capitalisation boursière est comprise entre EUR 1 et 10 milliards. Il en résulte un portefeuille concentré de quelque 40 à 50 positions, qui généralement se traitent à terme avec un PE de 10% à 20% inférieur à celui de l’indice MSCI Europe SMID Cap. Le fonds se classe dans la catégorie Article 8 du règlement SFDR.



L'équipe de gestion considère l'analyse ESG comme un élément essentiel du processus d'investissement. Elle prévoit d’investir la majorité du portefeuille dans des entreprises qui sont déjà gérées de manière durable, le reste étant investi dans des entreprises ayant un potentiel d'amélioration grâce à son engagement. L'équipe encouragera activement les entreprises mal notées à améliorer leur communication sur les questions ESG, à intégrer davantage ces problématiques dans leur gouvernance et leur stratégie et à fixer des objectifs clairs.



Une équipe Small & Mid Cap européennes très expérimentée



Basé à Londres, Adrian Bignell a rejoint en 2021 l’équipe de gestion de QUAERO CAPITAL en petites et moyennes capitalisations européennes. Comptant 23 années d’expérience en moyenne, l’équipe gère plusieurs fonds dans cette classe d’actifs, en particulier le fonds vedette Argonaut, qui se concentre exclusivement sur les micro-capitalisations européennes. Grâce à une intime connaissance des entreprises qu’elle suit, l’équipe effectue sa propre analyse fondamentale et une recherche originale, qui se traduit par une gestion de conviction, orientée sur le long terme et sans contraintes par rapport aux indices de référence. Comme son nom le laisse entendre, le nouveau fonds Quaeronaut reprend la philosophie de gestion qui fait le succès de la stratégie Argonaut et permet ainsi aux investisseurs de bénéficier du talent et de l’expérience de son équipe de gestion.



« Cette nouvelle stratégie active et concentrée s’inscrit parfaitement dans notre philosophie de gestion spécialisée ‘away from the crowds’. Malgré ou peut-être grâce aux incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, le moment nous apparaît particulièrement favorable. En effet, non seulement il existe actuellement de nombreuses occasions à saisir, mais la gestion active retrouve tout son intérêt dans un environnement où les taux d'intérêt sont revenus en territoire positif et où nous sommes à nouveau en mesure de faire des choix relatifs objectifs. » a déclaré Jean Keller, CEO de QUAERO CAPITAL.



A propos de QUAERO CAPITAL

QUAERO CAPITAL est une société de gestion indépendante spécialisée qui réunit des gérants à l’esprit libre se basant sur une recherche originale pour offrir des stratégies gérées de façon très active à des clients institutionnels et des distributeurs. Créée à Genève en 2005, QUAERO CAPITAL est détenue à 100% par ses employés et ses associés fondateurs jouent un rôle actif dans ses processus d’investissement. Le Groupe gère CHF 2.7 milliards (30.09.2022) et propose une palette de stratégies marquées par de fortes convictions, accessibles à travers ses fonds de droit luxembourgeois et suisse, ainsi que des fonds de private equity investissant dans l’infrastructure européenne et l’immobilier français.

quaerocapital.com.



Informations légales

Le présent communiqué de presse est conçu uniquement dans un but d’information et/ou de marketing. Il n’est ni prévu, ni destiné à être distribué ou utilisé par une personne ou une entité qui est citoyenne ou résidente d’une localité, état, pays ou juridiction dans lequel une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Ce document n’est pas un memorandum d’offre et ne devrait pas être considéré comme une sollicitation pour acheter ou investir dans Quaero Capital Funds (Lux). Toute offre d’achat d’actions des fonds basée sur ce document ne pourra pas être considérée comme valable. Le prospectus, le KIID, les statuts, les rapports annuels et semestriels (les « documents légaux ») peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse indiquée ci-dessous. Prière de lire les documents légaux avant d’investir et de prendre note des facteurs de risque listés dans le prospectus du fonds, qu’il n’est pas prévu de reproduire intégralement dans ce document. Aucune garantie ne peut être donnée que les fonds présentés atteindront leurs objectifs. La valeur d’un investissement peut baisser aussi bien que monter et les actionnaires risquent de perdre une partie ou la totalité de leur investissement. Il est recommandé que toute personne intéressée à investir dans les fonds présentés prenne conseil auprès de conseillers légaux et fiscaux indépendants afin d’établir si un tel investissement est compatible avec ses propres objectifs. Les informations et les chiffres contenus dans le document sont valables au moment de la publication et il n’existe aucune obligation de les mettre à jour.