Quadient lance en France sa solution YayPay pour l’automatisation de la gestion du poste client

Cette solution d’automatisation de la gestion du poste client (AR) est conçue pour aider les PMEs à améliorer le traitement de leurs factures clients grâce à l’utilisation de tableaux de bord dynamiques et l’automatisation des processus.



Basée sur l’intelligence artificielle et le machine learning, YayPay donne aux entreprises une meilleure prédictibilité sur les comportements des payeurs et leur impact sur leur flux de trésorerie à travers un système d’analyse en temps réel, ce qui contribue à réduire les créances impayées et les délais de recouvrement.



Suite à son acquisition en 2020, YayPay fait partie de la suite Quadient de solutions cloud d’Automatisation Intelligente des Communications (ICA), qui compte également la plateforme Quadient Impress® d’automatisation de la gestion documentaire, la gestion des communications client (CCM) et du parcours client (CJM), ainsi que la solution d’automatisation du poste fournisseurs (AP) Beanworks, une autre Fintech nord-américaine de premier plan acquise en 2021 et dont la solution a été lancée en France en février 2022. En 2021, l’ensemble de l’activité logicielle de Quadient a représenté un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros.



« Dans le cadre de notre stratégie Back to Growth, nous continuons d’investir dans notre offre logicielle d’Automatisation Intelligente des Communications, et je me réjouis du lancement aujourd’hui en France de la solution YayPay. C’est une nouvelle étape significative dans le développement de notre empreinte internationale dans le domaine des solutions cloud d’automatisation des processus financiers et des communications » déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Grâce à YayPay, nous nous tenons prêts à accompagner nos clients ainsi que l’ensemble des PMEs françaises dans un contexte réglementaire fort qui vient accélérer leur transition digitale ».



Une enquête d’OpinionWay réalisée auprès d’entreprises françaises en juin 2021 pour Quadient a révélé que pour 26% des répondants, la gestion des litiges et des avoirs était la tâche la plus fastidieuse pour leurs équipes dans les processus allant de la facturation au paiement. L’enquête a révélé qu’en effet 32% des entreprises interrogées réalisaient encore ces tâches manuellement. La solution YayPay est conçue pour simplifier le recouvrement de créances afin non seulement de libérer des ressources, mais aussi d’améliorer les flux de trésorerie, éliminer les erreurs et renforcer les relations avec les clients et les collaborateurs.



« Alors qu’avec la loi dématérialisation 2024, de nouvelles obligations de facturation et de transmission de données électroniques s'appliqueront aux transactions interentreprises, en associant nos solutions YayPay et Quadient Impress®, plateforme de gestion documentaire multicanale, Quadient est aujourd’hui parfaitement à même d’aider les entreprises à y répondre avec simplicité et efficacité », ajoute Benoit Berson, Directeur des Opérations Quadient France & Benelux.



Depuis son intégration au portefeuille de Quadient, la plateforme cloud YayPay d'automatisation des processus de gestion du compte client en mode Saas continue sa trajectoire de croissance et compte plus de 3 000 utilisateurs dans le monde. En 2020, un tiers des entreprises clientes YayPay étaient aussi utilisatrices des solutions liées au courrier de Quadient. En 2021, les ventes croisées ont représenté les deux tiers des gains de nouveaux clients de l’activité Intelligent Communication Automation, ce qui souligne la forte complémentarité des deux offres.



A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

quadient.com