Qu'est-ce qu'une transaction bitcoin partiellement signée ? Une transaction bitcoin partiellement signée (PSBT) est une fonctionnalité de la plateforme bitcoin permettant à différents utilisateurs de signer conjointement une même transaction.

La technologie bitcoin s'est améliorée parce que les développeurs travaillent 24 heures sur 24 pour rationaliser la plateforme. La plupart des projets d'amélioration visent à donner aux utilisateurs une efficacité haut de gamme et tous les outils dont ils ont besoin. Le fonctionnement entre les différents fournisseurs de portefeuilles numériques change la donne. Il neutralise la nécessité de tout uniformiser et ouvre davantage le marché du bitcoin.



Grâce à des technologies d'intégration robustes comme les transactions bitcoin partiellement signées (PSBT). Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'initier et de réaliser une seule et même transaction bitcoin à des moments différents. Une PSBT utilise des mécanismes uniques permettant aux personnes d'envoyer des fonds conjointement depuis leurs portefeuilles à un même destinataire. C'est pratique lorsqu'un expéditeur n'a pas assez d'UTXO pour effectuer une transaction donnée. Il faut avoir une idée claire des transactions bitcoin typiques pour comprendre parfaitement les PSBT.



Que se passe-t-il lors d'une transaction bitcoin normale ?



Une transaction en crypto-monnaie consiste principalement à envoyer des pièces d'une adresse à une autre. L'expéditeur et le destinataire ont besoin d'appareils appropriés (un Smartphone ou un PC) pour mener à bien une transaction bitcoin. Une connexion Internet fiable est également indispensable pour que le transfert ait lieu. Voici les étapes d'une transaction en crypto-monnaie.



L'expéditeur crée une transaction et remplit tous les détails nécessaires. Il s'agit notamment des adresses précédentes desquelles l'expéditeur a reçu des fonds, de leurs clés publiques et privées, du montant à envoyer et de l'adresse publique du destinataire.



L'expéditeur confirme ensuite si tous les détails sont corrects, signe la transaction, puis envoie les bitcoins. Le nombre d'entrées (adresses précédentes dont vous avez reçu de l'argent) dépend du montant total que vous souhaitez envoyer.



L'envoi de nombreux bitcoins à un autre utilisateur ou à une plateforme de trading comme Invest nécessitera plus d'adresses de financement sur le formulaire d'entrée. Le système renvoie le solde à votre adresse si vous envoyez plus de bitcoins que prévu. Le même concept s'applique aux PSBTs, sauf que plusieurs expéditeurs autorisent une transaction.



Que se passe-t-il pendant les PSBT ?



Avant que plusieurs personnes puissent effectuer une transaction bitcoin partiellement signée, elles doivent disposer d'un portefeuille de crypto-monnaies. Les utilisateurs ont également besoin d'un porte-monnaie numérique à usage exclusif. Ce type de porte-monnaie permet de créer et de partager une transaction avec d'autres parties, mais ne peut pas accéder aux clés privées d'une personne. En outre, l'une des parties à un PSBT agira en tant que coordinateur de la transaction. Voici les étapes d'une PSBT.



Le coordinateur crée la PSBT en utilisant son portefeuille de surveillance. La transaction contient des emplacements d'entrée et de sortie pour tous les partenaires qu'elle implique. Après avoir créé et rempli les données essentielles, le coordinateur crée un fichier PSBT et l'envoie à chaque partie pour signature.



Chaque partenaire de la transaction signe et renvoie ensuite une copie du fichier PSBT au coordinateur, qui les compile en un seul fichier de transaction et le soumet au nœud des mineurs pour traitement. Chacun des participants recevra les fonds supplémentaires éventuels à son adresse respective.



Les avantages des transactions bitcoin partiellement signées



Les PSBT surpassent les transactions bitcoin habituelles de plusieurs façons. Par exemple, elles offrent une efficacité opérationnelle considérable. Les individus n'ont pas besoin de se rendre à un endroit pour effectuer une transaction. La technologie PSBT leur permet de tout faire, où qu'ils soient.



Les transactions bitcoin partiellement signées facilitent également la mise en commun des fonds. Elles permettent aux utilisateurs de combiner leurs bitcoins pour effectuer un paiement donné. Un autre excellent avantage des PSBT est leur intégration facile avec d'autres réseaux de paiement en crypto-monnaie. Par exemple, vous pouvez signer conjointement une transaction avec différents portefeuilles numériques.



Réflexions finales



Une transaction bitcoin partiellement signée (PSBT) est une fonctionnalité de la plateforme bitcoin permettant à différents utilisateurs de signer conjointement une transaction. Ils peuvent le faire où qu'ils soient puisque l'ensemble de l'opération se déroule en ligne. Les PSBT facilitent la collecte rapide de fonds et l'intégration transparente entre différents fournisseurs de portefeuilles numériques.











