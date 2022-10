QUAERO CAPITAL lance un fonds Zéro Émission Nette La société de gestion d’actifs QUAERO CAPITAL lance Quaero Capital Funds (Lux) - Net Zero Émission, un nouveau fonds UCITS investi dans des sociétés dont les services, produits ou technologies permettent de contribuer à la transition vers une économie décarbonée.

La stratégie sélectionne, dans le monde entier et à travers différents secteurs, les leaders d’aujourd’hui ou de demain sur le thème de la transition énergétique et écologique, ainsi que de l’économie circulaire. Outre le domaine de l’énergie, les gérants Olivier Ken et Martina Turner s’intéressent ainsi également à l’alimentation, au textile, à l’industrie lourde, au transport, à l’urbanisme et à toute la chaîne d’approvisionnement.



Pour une économie à zéro émission nette



Par zéro émission nette, on entend le niveau qui permet d’équilibrer les émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité humaine avec leur absorption ou leur retrait. Ce n’est qu’en réduisant les émissions de 55% (par rapport au niveau de 1990) d’ici 2030 et en atteignant ce niveau d’équilibre d’ici 2050 que l’on pourra limiter le réchauffement climatique à 1.5°C[1]. Cet objectif bénéficie d’un soutien gouvernemental important en Europe (avec le Pacte vert pour l’Europe, le plan de relance Next Generation EU, le paquet « Fit for 55 » et le plan d’indépendance énergétique REPowerEU), aux Etats-Unis (avec la loi IRA), mais également en Chine, qui s’est engagée à atteindre zéro émission nette en 2060. Ces différents plans se traduisent par des investissements massifs qui vont bénéficier aux entreprises actives dans les secteurs concernés.



Un univers d’investissement très large pour un portefeuille aux convictions marquées



L’univers d’investissement du fonds est particulièrement large, puisque, outre le domaine de l’énergie, il comprend également l’agriculture et l’industrie alimentaire, le textile, les industries lourdes comme la sidérurgie, la chimie et la production de ciment, les transports, la construction, ainsi que toute la chaîne d’approvisionnement. Confiée à Olivier Ken et Martina Turner, la gestion du fonds suit un processus d’investissement qui se fonde sur une analyse approfondie des causes des émissions de CO2 des différents secteurs, pour ensuite identifier les technologies de réduction les plus prometteuses avant de sélectionner les titres dans lesquels investir. Chaque investissement est également analysé dans une perspective ESG car le fonds privilégie les entreprises gérées de façon durable. Il en résulte un portefeuille concentré de 30 à 35 positions, composé principalement de grandes capitalisations. Le fonds se classe dans la catégorie Article 9 du règlement SFDR.



Un engagement fort sur l’investissement responsable et la neutralité carbone



L’investissement responsable est au centre de la philosophie et des processus de gestion de QUAERO CAPITAL, qui s’est dotée d’une équipe interne d’analystes ESG il y a près de 5 ans. QUAERO CAPITAL est signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN-PRI) depuis 2015[2], ainsi que de l’initiative Net Zero Asset Manager et de la déclaration de soutien au groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TFCD). Par ailleurs, elle est membre du Groupe d’Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique (IIGCC) et signataire du CDP depuis 2019. Enfin, la société de gestion s’est engagée en 2021 dans une démarche de certification ISR label qui a déjà été attribué à 2 stratégies du Groupe.



« Nous considérons qu'il est de notre responsabilité en tant qu’entreprise de tout faire pour que notre activité ait un impact positif sur la planète et sur toutes nos parties prenantes. C’est pourquoi nous sommes résolument engagés en faveur d’une gestion d’actifs responsable et durable, qui s’insère d’ailleurs dans une tendance irréversible de l’industrie et répond à une forte attente de la part des investisseurs» a déclaré Jean Keller, CEO de QUAERO CAPITAL.



« Les investissements publics massifs prévus dans les principales économies mondiales, ainsi que l’évolution des préférences de consommateurs, vont générer d’extraordinaires opportunités de croissance pour les sociétés leaders de cette transition vers le ‘zéro émission nette’ », a ajouté Olivier Ken.



A propos de QUAERO CAPITAL

QUAERO CAPITAL est une société de gestion indépendante spécialisée qui réunit des gérants à l’esprit libre se basant sur une recherche originale pour offrir des stratégies gérées de façon très active à des clients institutionnels et des distributeurs. Créée à Genève en 2005, QUAERO CAPITAL est détenue à 100% par ses employés et ses associés fondateurs jouent un rôle actif dans ses processus d’investissement. Le Groupe gère CHF 2.7 milliards (30.09.2022) et propose une palette de stratégies marquées par de fortes convictions, accessibles à travers ses fonds de droit luxembourgeois et suisse, ainsi que des fonds de private equity investissant dans l’infrastructure européenne et l’immobilier français.

Des informations complémentaires à propos de QUAERO CAPITAL sont disponibles sur le site quaerocapital.com.



Informations légales

Le présent communiqué de presse est conçu uniquement dans un but d’information et/ou de marketing. Il n’est ni prévu, ni destiné à être distribué ou utilisé par une personne ou une entité qui est citoyenne ou résidente d’une localité, état, pays ou juridiction dans lequel une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Ce document n’est pas un memorandum d’offre et ne devrait pas être considéré comme une sollicitation pour acheter ou investir dans Quaero Capital Funds (Lux). Toute offre d’achat d’actions des fonds basée sur ce document ne pourra pas être considérée comme valable. Le prospectus, le KIID, les statuts, les rapports annuels et semestriels (les « documents légaux ») peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse indiquée ci-dessous. Prière de lire les documents légaux avant d’investir et de prendre note des facteurs de risque listés dans le prospectus du fonds, qu’il n’est pas prévu de reproduire intégralement dans ce document. Aucune garantie ne peut être donnée que les fonds présentés atteindront leurs objectifs. La valeur d’un investissement peut baisser aussi bien que monter et les actionnaires risquent de perdre une partie ou la totalité de leur investissement. Il est recommandé que toute personne intéressée à investir dans les fonds présentés prenne conseil auprès de conseillers légaux et fiscaux indépendants afin d’établir si un tel investissement est compatible avec ses propres objectifs. Les informations et les chiffres contenus dans le document sont valables au moment de la publication et il n’existe aucune obligation de les mettre à jour.

Quaero Capital Funds (Lux)

Note pour les investisseurs suisses : les documents légaux peuvent être obtenus gratuitement en français auprès du représentant légal du fonds en Suisse : Fundpartner Solutions (Suisse) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Agent payeur en Suisse: Banque Pictet & Cie S.A. Route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Les derniers prix sont disponibles sur www.fundinfo.com.

Note pour les investisseurs du Royaume-Uni : les documents légaux peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès du représentant du fonds au Royaume-Uni : Quaero Capital LLP 2-4 King Street, London SW1Y 6 QL.

Note pour les autres investisseurs : les documents légaux peuvent être obtenus gratuitement en anglais au domicile légal du fonds : 15, Avenue J.F. Kennedy l-1855 Luxembourg.



[1] Fit for 55 - The EU's plan for a green transition - Consilium (europa.eu)

[2] L’« Assessment Report » 2021 des PRI est disponible sur le site de QUAERO CAPITAL.



