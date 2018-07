PwC France et Afrique francophone s’associe à la Fondation Request Network afin de renforcer son expertise sur la blockchain

Créer un écosystème blockchain de référence au profit des entreprises



Le partenariat est né de la rencontre de deux acteurs qui partagent une expertise dans le développement de la blockchain et la volonté de répondre à la transformation des services financiers grâce à cette technologie. PwC et la Fondation Request Network sont également animés par une envie commune, celle de la co-création et la construction d’un écosystème à dimension internationale.



« Aujourd’hui nous avons la chance d’explorer de nouvelles opportunités, de nouvelles technologies, un nouveau type de management, un nouvel état d’esprit de vivre ensemble, de partager et de collaborer : c’est exactement ce que nous promet la blockchain. Chez PwC, nous y croyons ! C’est pourquoi, nous avons créé le Blockchain Lab et renforçons année après année notre expertise grâce aux talents que nous recrutons mais également grâce à des partenaires. Nous nous félicitons donc de cette nouvelle collaboration avec l’un des acteurs les plus innovants de l’écosystème blockchain au niveau mondial » déclare Marie-Line Ricard, Associée PwC France et Afrique francophone, Responsable du Blockchain Lab.



Ensemble, les équipes du « Blockchain Lab » et de la Fondation Request Network ont notamment pour missions d’explorer les avantages de la blockchain, afin d’optimiser les services financiers des organisations privées ou publiques.

Présente à New York, Genève et Singapour, Request Network est une fondation d’envergure internationale dont les applications suscitent déjà l’intérêt d’organisations internationales, d’entreprises, de gouvernements et États tant cette technologie permet des gains d’efficacité et de productivité considérables par l’automatisation des fonctions financières tels que la facturation, les paiements, la comptabilité ou encore les taxes.

Première étape de ce partenariat, les experts PwC se sont rendus à Singapour, au siège de La Fondation Request Network pour une première session de travail collaboratif sur les application concrètes de cette technologie et la formalisation de cas d’usages.

« Ce partenariat avec PwC France et Afrique francophone permet de créer un pont entre le monde de l’entreprise et le monde blockchain », commente Christophe Lassuyt, Co-Fondateur, Fondation Request Network.

« La combinaison de notre technologie blockchain de pointe avec l’expérience d’un partenaire de confiance des entreprises offre à ces dernières le meilleur des deux mondes, permettant une transformation de l’entreprise en douceur », explique Etienne Tatur, Co-Fondateur, Fondation Request Network.

« Ce partenariat est un excellent moyen de partager nos connaissances et notre expertise. Nous fournissons la technologie pour construire ensemble un centre d’excellence à destination des métiers de la finance, qui a pour objectif de faciliter l’adoption de la blockchain par l’industrie financière » ajoute Christophe Fonteneau, Responsable des partenariats à la fondation Request Network.



Une étape supplémentaire pour le Blockchain Lab de PwC



Après un partenariat inédit avec Eureka Certification et la création de la plateforme Vulcan en collaboration avec trois startups, ce nouveau partenariat s’inscrit dans la stratégie d’innovation du cabinet avec des partenaires technologiques. Elle est la clef de la construction d’un écosystème de services financiers complet qui permettra de répondre à la demande croissante des clients qui adoptent la technologie blockchain.

Ce partenariat reflète donc l’investissement continu de PwC, pionnier sur les enjeux blockchain et sa volonté de se positionner comme un acteur de référence au profit de ses clients mais également des talents de plus en plus nombreux à rejoindre la Blockchain Lab.

« Nous nous efforçons de recruter des profils ayant une très bonne connaissance des blockchains, aussi bien concernant les enjeux technologiques qu’économiques. Le partenariat avec REQUEST s'inscrit parfaitement dans notre volonté de proposer un écosystème de pointe susceptible d'attirer des talents au sein de notre Blockchain Lab », commente Sébastien Choukroun, manager du Blockchain Lab.



Cette dynamique s’inscrit à l’échelle internationale dans la mesure où PwC bénéficie de la force de frappe d’un réseau de plus de 200 spécialistes blockchain dans près de 15 pays. Ces équipes internationales ont déjà fait preuve de leur savoir-faire sur de multiples projets tels que :

- le design et le développement d’un prototype pour l’émission, l’échange, le règlement et l’administration de « syndicated bank loan » pour un grand groupe bancaire,

- l’implémentation d’une solution de financement du commerce par smart contract pour une grande banque européenne,

- le développement d’un prototype de blockchain pour le marché de la réassurance impliquant réassureurs, brokers et cédants,

- le Proof of Concept d’un système de règlement d’opérations sur titres pour une banque nationale,

- l’implémentation d’une bourse nationale par blockchain.



A propos du Blockchain Lab

PwC France et Afrique francophone a fédéré au sein de son bureau parisien une équipe pluridisciplinaire de près de 25 experts. Le « Blockchain Lab » combine à présent des équipes spécialisées en Cybersécurité et en Big Data, des juristes, des auditeurs, des consultants ou encore des spécialistes en data science, risques et finance quantitative.

PwC développe ainsi des solutions blockchain innovantes à destination de ses clients : identification et analyse du potentiel stratégique, conception de cible, implémentation et sécurisation de la blockchain, développement des connaissances et des compétences.



A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique

PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles.

Plus de 236 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 6400 personnes couvrant 23 pays. pwc.fr



Pour la 2ème année consécutive, PwC a remporté le prix "Audit Innovation of the Year" 2017, qui reconnaît son leadership parmi la profession pour fournir des services de haute qualité et recruter des collaborateurs talentueux et ouverts d'esprit.

« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une entité juridique distincte.

pwc.com/structure



A propos de La Fondation Request Network

La fondation Request Network favorise l'adoption de la Blockchain en fournissant un cadre qui permet à chacun de développer ses propres solutions basées sur la Technologie Request Network.

La fondation est entourée et soutenue par un écosystème international d'entrepreneurs, développeurs et contributeurs, appelé « Request Network Hub », qui permet à chacun de façonner les métiers et la manière de travailler de demain.

request.network