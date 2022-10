Prodware, entreprise engagée recrute plus de 70 nouveaux talents pour accompagner sa croissance

Pour accompagner son essor, Prodware poursuit sa politique de recrutement et cherche tout particulièrement des profils de Consultant(e)s métiers, Chef(fe)s de projets, Directeur(rice)s de projets, Architectes, Commerciaux(ales), Chargé(e)s de clientèle, sur les solutions Microsoft (Dynamics 365, Azure, Power Platform, etc.), Sage et Autodesk (avec notamment des BIM Manager).



Ces talents vont renforcer les nombreuses arrivées des six derniers mois. Prodware a en effet recruté plus de 150 collaborateurs sur un marché de l’IT pourtant particulièrement pénurique.



Prodware est décidément une entreprise engageante. Mais c’est également une entreprise engagée.



Dans le cadre de sa stratégie, Prodware a pour objectif de déployer encore davantage son attractivité. Cette ambition repose sur le plus important actif du groupe : ses collaborateurs. Le capital humain est donc logiquement au coeur de la stratégie de Prodware.



Cela passe par :

• Une approche RH au service d’une politique ‘employee centric’ et d’une marque employeur forte

• Une attention particulière portée au développement et à la fidélisation des meilleurs talents. Elle s’incarne par une volonté de bien-être au travail, la formation des collaborateurs tout au long de leur carrière, des perspectives d’évolution et de mobilité, ainsi qu’une politique de rémunération attractive et valorisant la performance.



« Si l’un des rôles fondamentaux traditionnellement joué par l’entreprise est d’enrichir ses actionnaires, elle ne doit pas oublier que l’enrichissement de ses collaborateurs fait désormais partie de ses missions les plus essentielles. Cet enrichissement n’est pas uniquement pécuniaire. Il passe aussi par une quête de sens, un partage de valeurs, et une recherche d’une meilleure qualité de vie. Le travail des collaborateurs enrichit l’entreprise, mais il n’a aujourd’hui de sens que si l’entreprise est aussi capable d’enrichir ses collaborateurs. »

Laurence Dubois - DRH Prodware France.



Parallèlement, Prodware s’est associé à L’Escalator, l’incubateur pas comme les autres lancé par Maurice Lévy, Président du Comité de Surveillance de Publicis Groupe, aux côtés d’entreprises prestigieuses telles que L’Oréal, LVMH, TotalEnergies, Microsoft, Orange, Huawei, etc.



Ayant pour mission de favoriser l’ascenseur social, L’Escalator s’adresse à des jeunes n’ayant ni moyens, ni réseaux pour réaliser leurs projets dans l’univers digital. La dimension sociétale de cet incubateur est parfaitement en phase avec la vision RSE de Prodware.



Prodware est également partie prenante d’un autre incubateur, lui aussi particulièrement innovant : 365x. Parce que les startups sont agiles et créatives, elles apportent un nouveau regard et innovent plus vite que les grandes sociétés. Elles sont donc, comme on sait, le coeur de l’innovation. Prodware est partenaire fondateur du programme 365x, un incubateur de startups matures spécialisées dans les technologies et les solutions disruptives. Ainsi, Prodware innove au coeur des innovants.



À propos de Prodware Group

Fort de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, Prodware Group s’engage à proposer de la valeur et de l’expertise à ses clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation. Depuis sa création, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance. Le groupe Prodware rassemble plus de 1 065 collaborateurs présents dans 12 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 165,5 M€ en 2021. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

