Private Equity - Comptable Holding d'Investissement

Rattaché au chef comptable, le responsable comptable aura pour principale mission la production des états financiers d'une trentaine de holdings.A - Comptabilité générale d'un portefeuille de holdings- Elaborer les comptes trimestriels et annuels.- Etablir les prévisionnels- Calculer le résultat fiscal, préparation des liasses fiscales- Impôt sur les sociétés, acompte et liquidation- Rédaction des annexes comptables- Faire le lien avec les holdings aux Etats UnisB - Reporting consolidation :- Remonter liasse sociale à la consolidation- Rapprochement des intercosC - Juridique :Préparer avec le support du service juridique les documents juridiques liés aux assemblées d'associés et aux conseils d'administration notamment affectation de résultat.- Diplôme comptable DCG ou niveau équivalent.- 4/5 ans d’expérience en cabinet d'expertise comptable (ou d'audit serait un plus).- Bonne connaissance de la fiscalité française. La connaissance des holdings serait un plus.- Anglais professionnel (oral, écrit)Soufiane Bougroum, soufiane@calmonpartners.com Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international.Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.est une filiale de

