Accueil Envoyer Imprimer Partager Private Equity : Altaroc lance son 3ème Millésime Amboise Partners, au travers d’Altaroc, la plateforme 100% digitale qui donne accès clef en main à un portefeuille mondial de fonds de Private Equity d’exception, lance Altaroc Global 2023. Un nouveau Millésime qui donne déjà de la visibilité sur 60% de ses engagements à travers la sélection de trois gérants mondiaux de premier plan : TA Associates, General Atlantic et CVC.





Grâce à ses Millésimes Altaroc Global 2021 et Altaroc Global 2022, Altaroc est devenu en moins de 2 ans l’un des leaders européens dans la démocratisation du Private Equity, en offrant la possibilité d’investir dès 100 000 euros, dans des portefeuilles clef en main de 5 à 6 fonds mondiaux de premier plan, réservés jusque-là aux plus grands institutionnels, seuls capables de mettre des tickets d’entrée de 20 millions d’euros minimum par fonds. La société de gestion propose une diversification d’investissements à la fois géographique (40% aux États-Unis, 40% en Europe et 20% dans le reste du monde) et sectorielle (50% Logiciel et Télécom, 20% Santé, 20% Business Services et 10% Services aux clients privés).



Ce fonds Altaroc Global 2023, comme les deux précédents Millésimes, est classé Article 8. Il publiera donc des rapports périodiques selon le format requis par le règlement européen SFDR.



La société de gestion vise une levée de 500 millions d’euros sur ce nouveau Millésime et continuera de développer sa stratégie de co- investissements directs dans les entreprises (pour 20% du total de son Millésime 2023) aux côtés de ses gérants, comme elle l’a fait en 2022 en effectuant 3 co-investissements à succès dans IFS (éditeur de logiciel sur le cloud), Authority Brands (services de santé à domicile) et Access Group (éditeur de logiciel sur le cloud). Ces trois entreprises ont connu une croissance de leur EBITDA supérieure à 20% en 2022.



« Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires distributeurs qui sont toujours plus nombreux à nous accompagner dans la promotion de nos gammes. Après le succès de nos deux précédents Millésimes, pour lesquels nous avons collecté en 14 mois 650 millions d’euros, nous sommes fiers de proposer à nos partenaires et clients un nouveau Millésime 2023 à forte dimension internationale, avec déjà 3 nouveaux gérants très complémentaires : (i) General Atlantic, la référence mondiale en Growth Equity, avec qui nous avons déjà travaillé pour notre Millésime 2021, (ii) TA Associates, qui, jouit d’une excellente réputation mondiale comme gérant de Growth Buyout, avec une exposition particulièrement significative sur les États-Unis ; (iii) et enfin, CVC, qui est réputé comme étant l’un des meilleurs fonds mondiaux dédiés au LBO, avec une dimension très pan- Européenne et une couverture géographique exceptionnelle » , explique Frédéric Stolar, le Managing Partner d’Altaroc.



À propos d’Altaroc

Lancée en octobre 2021 par la société de gestion Amboise Partners, la plateforme Altaroc permet d’accéder, dès 100 000 €, à un portefeuille de fonds de Private Equity internationaux de premier plan, inaccessibles aux particuliers qui voudraient y souscrire en direct. Ces fonds, diversifiés sur le plan géographique, ciblent essentiellement les segments du Buy Out et du Growth Equity sur des secteurs très porteurs : Tech, Logiciel & Telco , Santé et Business Services à dimension digitale. Les Millésimes Altaroc permettent aux conseillers en gestion de patrimoine, family offices et banques privées de répondre avec une offre clef en main 100% digitale aux demandes de leurs clients les plus exigeants qui veulent trouver du rendement et investir dans l’économie réelle. Altaroc a levé 650 millions d’euros sur ses deux premiers Millésimes.

Altaroc Dans un contexte marqué par l’instabilité économique (guerre en Ukraine, retour de l’inflation, hausse des taux d’intérêt), le Private Equity s’impose plus que jamais comme la classe d’actifs incontournable face à la volatilité et à l’incertitude des marchés cotés. Alors que le CAC Mid & Small a perdu 11% sur l’année 2022 et le Nasdaq 33% sur la même période, Altaroc Global 2021 a réalisé une performance de +1,2% sur l’année 2022, et Altamir (société cotée conseillée par Amboise Partners) de -2,0%.Grâce à ses Millésimes Altaroc Global 2021 et Altaroc Global 2022, Altaroc est devenu en moins de 2 ans l’un des leaders européens dans la démocratisation du Private Equity, en offrant la possibilité d’investir dès 100 000 euros, dans des portefeuilles clef en main de 5 à 6 fonds mondiaux de premier plan, réservés jusque-là aux plus grands institutionnels, seuls capables de mettre des tickets d’entrée de 20 millions d’euros minimum par fonds. La société de gestion propose une diversification d’investissements à la fois géographique (40% aux États-Unis, 40% en Europe et 20% dans le reste du monde) et sectorielle (50% Logiciel et Télécom, 20% Santé, 20% Business Services et 10% Services aux clients privés).Ce fonds Altaroc Global 2023, comme les deux précédents Millésimes, est classé Article 8. Il publiera donc des rapports périodiques selon le format requis par le règlement européen SFDR.La société de gestion vise une levée de 500 millions d’euros sur ce nouveau Millésime et continuera de développer sa stratégie de co- investissements directs dans les entreprises (pour 20% du total de son Millésime 2023) aux côtés de ses gérants, comme elle l’a fait en 2022 en effectuant 3 co-investissements à succès dans IFS (éditeur de logiciel sur le cloud), Authority Brands (services de santé à domicile) et Access Group (éditeur de logiciel sur le cloud). Ces trois entreprises ont connu une croissance de leur EBITDA supérieure à 20% en 2022., explique Frédéric Stolar, le Managing Partner d’Altaroc.Lancée en octobre 2021 par la société de gestion Amboise Partners, la plateforme Altaroc permet d’accéder, dès 100 000 €, à un portefeuille de fonds de Private Equity internationaux de premier plan, inaccessibles aux particuliers qui voudraient y souscrire en direct. Ces fonds, diversifiés sur le plan géographique, ciblent essentiellement les segments du Buy Out et du Growth Equity sur des secteurs très porteurs : Tech, Logiciel & Telco , Santé et Business Services à dimension digitale. Les Millésimes Altaroc permettent aux conseillers en gestion de patrimoine, family offices et banques privées de répondre avec une offre clef en main 100% digitale aux demandes de leurs clients les plus exigeants qui veulent trouver du rendement et investir dans l’économie réelle. Altaroc a levé 650 millions d’euros sur ses deux premiers Millésimes.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > KKR Closes Sixth European Private Equity Fund at $8.0 Billion Banque d'affaires : alliance entre l'Européenne Carlsquare et la californienne Capital Clarity. Etude | Activité du Capital Investissement en 2022