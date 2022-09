Principales raisons d'exécuter un nœud bitcoin Vous voulez gérer un nœud bitcoin ? Il serait utile que vous soyez convaincu et confiant de gérer un nœud bitcoin.

La définition simple du nœud bitcoin le décrit comme tout ordinateur qui exécute un logiciel communément appelé bitcoin Core et qui effectue des tâches importantes. Un nœud bitcoin, par exemple, doit conserver une copie de l'intégralité de la blockchain bitcoin, et il doit également se connecter à d'autres nœuds pour former un réseau de communication qui propage les transactions.



Pour faire fonctionner un nœud bitcoin, téléchargez le logiciel bitcoin Core, puis autorisez-le à copier la blockchain à partir des nœuds existants. En outre, votre nœud doit vérifier lui-même chaque bloc. Ensuite, vous le laissez allumé, et de nouveaux partenariats sont reçus toutes les 10 minutes environ. Votre nœud évaluera si le bloc est valide et, le cas échéant, l'ajoutera à sa copie de la blockchain. Voici pourquoi vous devriez gérer un nœud bitcoin. Lorsque vous faites cela, vous ne demandez pas aux autres personnes ce que fait leur copie du noyau bitcoin.



Vie privée



Lorsque vous vérifiez votre solde de bitcoins sur votre portefeuille, il demande à un nœud bitcoin public aléatoire quelle proportion vos adresses contiennent. Il vous donne ensuite les résultats, et vous pouvez consulter le total de vos bitcoins dans ce portefeuille. En outre, les adresses vides que vous n'avez pas utilisées sont également interrogées. Des sociétés de surveillance gèrent certains de ces nœuds. La façon dont les informations sur vos cours et votre solde en bitcoins sont rendues publiques peut être dégoûtante. N'oubliez pas que vous partagez publiquement votre adresse IP avec une société de surveillance, ce qui est probablement dangereux. Si vous choisissez de gérer votre nœud bitcoin, vous ne pouvez pas rendre publiques les informations concernant votre adresse.



Renforcement du réseau bitcoin



Les nœuds bitcoin sont essentiels au traitement des paiements. L'exécution de plusieurs nœuds permet d'accélérer les transactions tout en rendant beaucoup plus difficile la compromission de cet actif numérique. Si quelqu'un veut compromettre des transactions bitcoin, il doit manipuler simultanément plus de la moitié de toutes les copies du grand livre de la blockchain, ce qui peut être délicat avec des milliers de nœuds dans le réseau. Par conséquent, l'hébergement d'un nœud bitcoin permet de renforcer les défenses du réseau contre les attaques externes.



Par exemple, si plusieurs gouvernements tentaient de fermer tous les nœuds bitcoin dans leur région, le maintien d'un nombre important de nœuds en dehors de ces pays spécifiques serait essentiel pour la sécurité du réseau et la continuité des bitcoins. En outre, si une vulnérabilité mettait hors service un nombre important de nœuds simultanément, un nombre nécessaire de nœuds continuerait à fonctionner pendant que le réseau résout le problème. Par la suite, les nœuds affectés pourraient réintégrer le réseau.



Transparence améliorée



Le marché du bitcoin a tendance à attirer de nombreux fraudeurs qui se font passer pour de véritables clients. Par exemple, un acheteur frauduleux peut facilement interférer avec le nœud bitcoin auquel votre portefeuille se connecte lors d'un paiement. Il peut ainsi vous envoyer de faux bitcoins, et votre portefeuille supposerait que vous avez reçu de vrais bitcoins.



D'un autre côté, gérer votre nœud bitcoin peut être le meilleur moyen d'éviter les fraudeurs car cela vous permet de vérifier et de confirmer les transactions de manière indépendante. Vous pouvez même visualiser directement toutes vos transactions, même par le biais d'un échange tel que https://bitiq-fr.com/ en temps réel, ce qui élimine les risques de manipulation.



Avantages en matière de sécurité



L'exécution d'un nœud bitcoin présente de nombreux avantages en matière de sécurité. Par exemple, il élimine ou réduit la nécessité d'exposer vos clés privées en ligne, ce qui permet de protéger vos données et vos bitcoins. Une implémentation répandue du nœud bitcoin, le bitcoin Core, vous permet de créer des transactions non signées appelées PSBT. Vous pouvez ensuite signer cette transaction à l'aide d'un autre portefeuille, non connecté à Internet, et la diffuser via votre nœud bitcoin. Au final, vous améliorez votre sécurité en séparant vos clés privées de tout lien externe.



Conclusion



Le minage d'un nœud bitcoin présente de nombreux avantages, comme nous l'avons vu dans cet article. Néanmoins, faites des recherches sur l'industrie cryptographique pour déterminer si le minage d'un nœud bitcoin est un investissement rentable.











