Prévision des prix de BNB : Quant (QNT) et Orbeon Protocol (ORBN) prêts à monter en flèche en 2023

Alors que de plus en plus de projets sont lancés et font leur chemin, deux altcoins en particulier ont attiré l'attention des investisseurs experts.Ces deux pièces sont Quant (QNT) et Orbeon Protocol (ORBN). Notamment, ORBN a bondi de plus de 987% en prévente en cours. De plus, les observateurs du marché prédisent une hausse du prix d'ORBN qui pourrait éventuellement secouer l'espace cryptographique.Plongeons-y pour en savoir plus.Le protocole Orbeon révolutionne le secteur du capital-risque, en permettant à quiconque d'investir dans certaines des meilleures entreprises en phase de démarrage. En offrant une collection de jetons non fongibles (NFTs) basée sur la récompense et l'équité, les startups peuvent maintenant lever des fonds et s'engager avec leur communauté comme jamais auparavant.Avec un petit investissement à partir de 1 dollar, les investisseurs peuvent soutenir les projets auxquels ils croient vraiment tout en profitant de tous les avantages de la possession de crypto-monnaies et de NFT.Et grâce à son mécanisme de sécurité "Fill or Kill" intégré dans ses contrats intelligents, les investisseurs sont assurés que leur argent leur sera rendu si une entreprise n'atteint pas son objectif de financement dans le délai imparti.Le protocole Orbeon est actuellement dans la troisième phase de sa prévente, et il suscite déjà beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Le jeton natif du projet, ORBN, a déjà augmenté de 987 % pendant la prévente, en grande partie grâce aux avantages qu'il confère aux détenteurs, tels que les récompenses de jalonnement et les droits de gouvernance sur l'écosystème du protocole Orbeon (ORBN). Selon certains experts, ORBN devrait augmenter de plus de 6000 %, ce qui a entraîné une frénésie des investisseurs autour de ce jeton.Si vous souhaitez investir dans un projet de jeton centré sur l'avancement de l'interopérabilité dans l'espace cryptographique, consultez Quant (QNT).Quant (QNT) est un projet basé sur Ethereum conçu comme une solution logicielle de niveau entreprise qui connecte les blockchains publiques aux réseaux privés.Alors que de plus en plus de projets de blockchain sont lancés, les observateurs experts du marché s'accordent à dire que le besoin d'interopérabilité va augmenter. De plus, à mesure que la décentralisation et la conversation Web 3.0 prennent racine, les organisations cherchent des moyens plus faciles d'intégrer leurs réseaux privés aux blockchains publiques adoptées - un créneau que Quant (QNT) vise à remplir.Quant (QNT) propose une solution permettant aux utilisateurs d'accéder aux données de n'importe quelle blockchain, quel que soit son protocole ou son architecture sous-jacente. Cela signifie que les développeurs n'ont plus besoin de s'intégrer à différentes plateformes lorsqu'ils développent des applications.Quant (QNT) et Orbeon Protocol (ORBN) ont un grand potentiel pour l'année à venir. Cependant, même si QNT a chuté de son sommet historique de plus de 300 $, à son prix actuel de 111 $, la pièce a encore un niveau de soutien décent.BNB, d'autre part, a également été relativement stable malgré l'enquête de CZ (PDG de Binance) par l'IRS aux États-Unis, entre autres événements controversés. Selon les analystes du marché, la trajectoire du prix de BNB à court terme semble baissière car la moyenne mobile de 200 jours de BNB continue sur une pente descendante.Cependant, certaines prédictions indiquent une hausse projetée du prix de BNB de sa valeur actuelle de moins de 300 $ à un énorme 7 062 $ d'ici 2026. Binance (BNB) est l'un des rares échanges de crypto qui a réussi à rester assez stable malgré la nature volatile du marché des crypto.Si l'entreprise et sa liste croissante de produits parviennent à traverser cet hiver cryptographique, il n'est pas déraisonnable de croire à une hausse des prix au-delà de 7 000 dollars dans les trois prochaines années pour BNB.Binance Coin (BNB) est l'une des plus grandes crypto-monnaies du marché et on prévoit qu'elle montera encore en flèche en 2023. Quant (QNT) et Orbeon Protocol (ORBN) sont également prêts à décoller, car les deux projets sont soutenus par de solides communautés. La capacité de Quant à combler le fossé entre les blockchains publiques et privées et la rampe de lancement d'ORBN peuvent déclencher une révolution dans l'espace cryptographique.